В Казани будут судить 70-летнего водителя за смертельный наезд на девочку и ее мать

Прокуратура города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в смертельном наезде на двух пешеходов.



По версии следствия, 11 сентября этого года фигурант дела, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, совершил наезд на 35 летнюю женщину и 10-летнюю девочку. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ибрагимова.

В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась на месте, ее мать умерла по пути в больницу.



Водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Свою вину он признал.



Теперь дело будет рассматривать Московский районный суд Казани.

Ранее «Реальное время» уже писало об этом происшествии, а также публиковало появившееся в Сети видео ДТП.