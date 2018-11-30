«Агросила» показала кур, в которых вложено полмиллиарда за год

По ожиданию топ-менеджеров, внедрение кросса «Росс-308» даст «Агросиле» лидерство в птицеводческой отрасли

Фото: Ринат Назметдинов

Инвестиции в развитие птицеводческого комплекса «Челны-Бройлер», входящего в холдинг «Агросила», в этом году составили 500—600 млн рублей. В планах на следующий год — модернизировать нижнекамскую птицефабрику, приобрести оборудование для выпуска продукции высокой степени готовности, увеличить производство товаров под маркой «Халяль». Отчасти развитие комплекса в 2019 году связано с расширением рынка сбыта: «Челны-Бройлер» планирует наладить поставки продукции в страны азиатского региона. Об этом стало известно в ходе пресс-тура, организованном для журналистов на «Челны-Бройлер». Подробности — в материале «Реального времени».

«Вспышка птичьего гриппа, которая произошла в Татарстане два года назад, сплотила нас»



Автомобили журналистов, приехавших, чтобы узнать изнанку производства готовой продукции из мяса птицы в цехах «Челны-Бройлер», перед въездом на территорию птицеводческого комплекса прошли обработку дезинфицирующими средствами. Кроме того, перед посещением зала, где содержатся цыплята, сотрудники птицефермы выдали журналистам рабочую куртку и обувь. Сами работники перед тем, как попадают к птице, в санитарном пропускнике принимают душ и переодеваются.

Экскурсию провел генеральный директор ООО «Челны-Бройлер» Айрат Гыйльфанов



Журналистам федеральных и республиканских СМИ экскурсию по одной из 11 площадок по выращиванию бройлеров провел генеральный директор ООО «Челны-Бройлер» Айрат Гыйльфанов. Он рассказал о том, как в 2003 году был создан птицеводческий комплекс. Под единым брендом были объединены три птицефабрики: Набережночелнинская, где проходил пресс-тур, Нижнекамская и Тукаевская. На сегодняшний день на 11 площадках комплекса выращивается около 55 млн голов птицы. В переводе на мясо получается около 120 тыс. тонн.

Под единым брендом были объединены три птицефабрики



Стоит заметить, что на территории комплекса практически отсутствовал неприятный запах, как правило, сопровождающий птицефабрики. Впрочем, и диких пернатых — ворон и голубей — в округе было не видно. Айрат Гыйльфанов подтвердил догадки журналистов о том, что отсутствие птиц неслучайно.

— Вспышка птичьего гриппа, которая произошла в Татарстане два года назад, сплотила нас, и мы предприняли ряд мероприятий, чтобы избежать заражения. Так, поставили на въезде дополнительные санпропускники. К нам приезжает орнитолог и охотники, которые отпугивают перелетных птиц. У нас есть шумовые устройства. Все деревья вокруг территории мы обследуем на наличие гнезд, исключаем россыпь кормов, проводим санитарную обработку дорог, — объяснил Айрат Гыйльфанов.

Мировые высокопродуктивные кроссы — «Росс-308» и «Кобб-500»

Журналистов провели в один из залов, где содержатся цыплята нового кросса «Росс-308». Через стекло можно было наблюдать за поведением птицы: часть цыплят спала, другие активно наскакивали друг на друга, боролись за место у кормушки.

Через стекло можно было наблюдать за поведением птицы



— Каждый день нашей птице необходимо около 600 тонн корма. На данной площадке у нас расположено восемь залов с напольным выращиванием птицы. В каждом зале сидит около 30 тысяч цыплят, — рассказал Айрат Гыйльфанов.

В 2018 году на птицефабрике стартовал проект по выращиванию кросса «Росс-308», также комплекс содержит цыплят кросса «Кобб-500». Ежегодно предприятием закупается 520 тыс. голов суточных цыплят названных родительских форм кроссов. Цыплята кросса «Росс-308» закупаются в племпродукторе I порядка ООО «Авиаген», расположенном в Тульской области, кросса «Кобб-500» — в племпродукторе I порядка «Бройлер Будущего», который локализован в Московской области. Это два мировых высокопродуктивных кросса, которые за короткий период набирают большую мышечную массу.

Цыплятам, которых увидели журналисты, было 22 дня. Каждые сутки они прибавляют по 62 грамма, что является высоким показателем по отрасли. Сохранность птицы составляет 95—97%, а живой вес одной тушки — 2,5 кг. Выращивают цыплят бройлеров 39—40 дней на корме, произведенном на землях «Агросилы».

Ежегодно предприятием закупается 520 тыс. голов суточных цыплят названных родительских форм кроссов



— В том году план по производству мяса был на уровне 117 тыс. тонн, год закончили с 119 тыс. тонн. В этом году план — 118 тыс. тонн, но мы его перевыполним и выпустим чуть больше 120 тыс. тонн. Производственные мощности мы сопоставляем с заявками торговых сетей, потребителей, — заявил генеральный директор «Челны-Бройлер».

Предприятие постоянно отслеживает новинки в области генетики, работает с мировыми производителями кроссов. На сегодняшний день с кроссами «Кобб-500» и «Росс-308» сотрудничают такие бренды, как «Черкизово», «Мироторг», «Белая птица» и другие.

Птицеводческий комплекс можно назвать безотходным производством: куриный помет после очистки используется как органическое удобрение в растениеводстве, что позволяет повысить урожайность. Когда птичники освобождаются от цыплят, в течение двух недель в залах проводят санитарную обработку. Затем производят санацию, завозят опилки и сажают новую птицу. Производственная цепочка повторяется семь раз в году.

Чтобы успокоить птицу, используют лампы синего цвета

Знакомство с внутренней кухней «Челны-Бройлер» продолжилось в убойном цехе. Каждый день на предприятии забивается и перерабатывается около 160 тыс. голов птицы. Птицеводческий комплекс оснащен котельной, очистными сооружениями, холодильно-компрессорным цехом. Чтобы понаблюдать за работой сотрудников комплекса, журналисты вновь переоделись: на этот раз в белые халаты, шапочки и бахилы.

Птицеводческий комплекс оснащен котельной, очистными сооружениями, холодильно-компрессорным цехом



Айрат Гыйльфанов провел представителей прессы в центральную диспетчерскую. В круглую комнату транслируется видеонаблюдение за процессом обработки птицы. Впрочем, увидеть все можно своими глазами, просто подойдя к панорамным окнам, за которыми конвейер с упакованными тушками. В диспетчерскую поступают заявки от коммерческого департамента на производство продукции, операторы распределяют заявки по линиям и направлениям.



В диспетчерскую поступают заявки от коммерческого департамента на производство продукции



Из диспетчерской журналисты направились к отделению приемки птицы. В окно было видно, как в открытые двери помещения с синим светом ламп задним ходом заехал грузовик с контейнерами, в которых находились цыплята.

— Сюда птица поступает с площадок выращивания, дальше погрузчик снимает контейнера и выгружает бройлеров, идет ручная навеска на конвейер обработки и птица поступает в зал на убой. После ошпаривания, происходит обесперивание, потрошение, охлаждение и упаковка. Каждый день мы производим 350 тонн готовой упакованной продукции, которая идет на хранение, попадает в логистические центры и распределяется в торговые сети, — сказал Айрат Гыйльфанов.

Он объяснил, что в отделении приемки птицы синий свет не случаен. Подобный свет птица воспринимает как ночь и успокаивается. В таком состоянии она проводит два часа. После этого погрузчик ставит контейнеры на линию, взвешивает ее, моет, дезинфицирует. На конвейер карусельного типа сотрудники птицефабрики птицу вешают вручную. В это время она успокаивается, обездвиживается. Для марки «Халяль» резчики руками отрубают голову птице, около трех минут с нее стекает кровь. Отметим, что доля халяльной продукции в производстве «Челны-Бройлер» составляет 15—20%.



«Челны-Бройлер» автоматизировали производство на 80%

Автоматизация производственного процесса составляет около 80%. Курица сортируется по категориям. Вручную сотрудники определяют, куда ее направить: на промышленную переработку или охлаждение. Если курица соответствует стандартам, то она направляется для охлаждения в упаковке на оборудовании, которое в России, кроме «Челны-Бройлера» используют только производители из Подмосковья. Срок хранения в таких пакетах достигает 12 суток. Сотрудница может отбраковать тушку, если на ней осталось перо, произошел перелом крыла. Работники, контролирующие качество, сменяются каждые 10 минут.

Сотрудница может отбраковать тушку, если на ней осталось перо, произошел перелом крыла



При промышленной переработке птица идет либо на фарш, либо на разделку, либо на колбасное производство. На каждом столе есть клипсатор, который отмечает вес, тип птицы. Он, как путеводитель, по конвейеру направляет продукцию либо в холодильник, либо на охлаждение. Чтобы не нагрелась, охлажденная тушка находится в цехе не более пяти минут. Температура в помещении 8—10 градусов выше нуля, поэтому сотрудники работают в теплой одежде.

— «Охлажденка» сразу выходит на сортировку и укладывается на поддон, сразу же отгружается покупателю и доставляется в магазин. Срок ее реализации — 5 суток, — пояснил Айрат Гыйльфанов.

Журналисты сквозь стекло смогли увидеть, как производят фарш, разделяют тушки на голени, филе. На производстве используется иностранное оборудование — основной конвейер голландской компании «Сторк», транспортные пути — исландской фирмы «Марел». Инжинирингом, правда, занималась казанская проектная компания «Татпромтехпроект».

«Они не кусаются, но иногда устраивают между собой бои за кормушку»



Окончилась экскурсия по производственному цеху встречей с генеральным директором АО «Агросила» Светланой Барсуковой. Она ожидала журналистов рядом с клетками с кроссами. Глава «Агросилы» предложила изучить внимательнее цыплят, приятно удивившись интересу со стороны журналистов.

Визуальных отличий между кроссами нет



— Визуальных отличий между кроссами нет, но с точки зрения откорма, конверсии есть небольшая разница. Они не кусаются, но иногда устраивают между собой бои, бывает конкуренция за кормушку, — сказал Айрат Гыйльфанов.

Светлана Барсукова пояснила, что пресс-тур был организован, чтобы показать эффективную работу предприятия, которое внедряет в производство новые бизнес-процессы.

— В течение года мы в производственных масштабах внедрили выращивание второго кросса «Росс-308». Такой подход к решению вопросов дает холдингу возможность быть в лидерах сельскохозяйственной отрасли, в том числе на рынке продуктов из мяса птицы. Развитие технологий и вкусовых предпочтений потребителей не стоит на месте, люди хотят питаться здоровой, вкусной пищей, — добавила Светлана Барсукова.

Каждый год все сотрудники «Челны-Бройлер» проходят медосмотр



Вместе с генеральным директором ООО «Челны-Бройлер» она ответила на вопросы журналистов о здоровье персонала. В частности, стало известно, что каждый год все сотрудники проходят медосмотр. Если есть какие-то отклонения в здоровье, то они могут пройти санаторно-курортное лечение. Работники, которые взаимодействуют с продуктом, каждые полгода проходят проверки в санэпидстанции, раз в квартал проходят тест-пробы на сальмонеллу.

В следующем году «Агросила» вложит 2,5 млрд рублей в развитие производств

Следуя правилам безопасности, на предприятии организовано круглосуточное комплексное питание, приносить свои продукты на территорию птицефабрики запрещено.

— Это решение оправдывает себя, поскольку, вы знаете, на территории Татарстана у нас второй год вводилось чрезвычайное положение из-за ситуаций различного рода. И соблюдение безопасности сыграло существенную роль в сохранении благоприятной обстановки на предприятии, — рассказала Светлана Барсукова.

«Челны-Бройлер» планирует наладить поставки продукции в страны азиатского региона — Гонконг, Китай, Малайзию



Она также поделилась проектами холдинга, реализация которых намечена на 2019 год. На предприятии «Челны-Бройлер» запланирована модернизация нижнекамской площадки. Компания намерена частично перейти на клеточное выращивание птицы, чтобы увеличить выход готовой продукции. Большие планы по взаимодействию с сетями быстрого питания HoReCa, для этого приобретается оборудование, которое позволит увеличить выпуск продукции высокой степени готовности. Кроме того, холдинг собирается увеличить количество продукции «Халяль». Отчасти развитие комплекса в 2019 году связано с расширением рынка сбыта: «Челны-Бройлер» планирует наладить поставки продукции в страны азиатского региона — Гонконг, Китай, Малайзию.



Инвестиционная программа «Агросилы» на 2019 год составляет 2,5 млрд рублей, из них на реконструкцию нижнекамской площадки будет выделено 500 млн рублей. Инвестиции в развитие птицеводческого комплекса в этом году составили 500—600 млн рублей.