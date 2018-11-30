«Какой еще аэродром «Караишево»? Кто разрешил?» Но наш товарищ имел подпись первого лица»

Аэродром для энтузиастов: что можно найти на частной летной территории «Караишево»?

Фото: Юлия Косолапкина

В Лаишевском районе накануне презентовали сельскохозяйственный беспилотник, разработанный одной из частных татарстанских компаний. Презентация прошла в Караишево на том самом «таинственном» аэродроме республики, который наделал много шуму в сентябре, когда его обнаружила Счетная палата. У проверяющих возникли вопросы к держателю взлетного поля на сельхозземлях. Впрочем, похоже, дело урегулировали: аэродром активно работает, а на презентацию грузового беспилотника прибыли министр связи и информатизации РТ Роман Шайхутдинов и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Подробности — в материале «Реального времени».

«Владелец любезно согласился предоставить площадку»

Деревня Караишево Лаишевского района (40 минут езды от аэропорта «Казань») так и могла бы остаться неприметным населенным пунктом, если бы не появление частного аэродрома. По словам охранника, одноименное взлетное поле работает года три, если не больше. Владеет полем компания «Холдинг Капитал» во главе со Светланой Зайниевой, впрочем, негласным бенефециаром объекта называют ее брата Константина Тимофеева, хорошо известного в банковских кругах бизнесмена.

По данным публичной кадастровой карты, участок аэродрома «Караишево» в 500 тыс. кв. метров относится к землям сельхозназначения. Кадастровая стоимость — 45 тыс. рублей, взлетно-посадочная полоса указана грунтовой, хотя на самом деле на поле асфальт. Сайт аэродрома недоступен, страницы в соцсетях не обновлялись 3 года. Однако на самом поле идет активная жизнь. Так, накануне здесь прошли демо-полеты грузового беспилотника, разработанного казанской компанией SKYF с пропиской в Лондоне.

— Большие дроны могут летать только на разрешенных зонах, поэтому мы здесь. Аэродром частный, владелец любезно согласился нам его предоставлять, тем самым поддерживает нашу инициативу, — признался акционер фирмы-разработчика Александр Иванов.

На презентацию прилетели на вертолете министр связи и информатизации РТ Роман Шайхутдинов и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В один из ангаров удалось попасть — внутри снегоходы, еще один вертолет и два небольших самолета



Использование — несколько десятков тысяч рублей

Основатель компании по разработке грузовых беспилотников (пока их серийно не выпускают, только тестируют) Дмитрий Арсентьев рассказал, что сотрудничает с «Караишево» около полутора лет: «Мы пользуемся аэродромом не по рыночной цене. Мы энтузиасты, и нас поддерживают. Платим несколько десятков тысяч рублей в месяц. Если бы были сотни тысяч, вот это была бы рыночная цена. На другом аэродроме, которым мы пользовались до этого, приходилось сильно подстраиваться под их график, заранее предупреждать, что хотим приехать. Здесь, на «Караишево», расписание более свободное, отношение к нам лояльнее».

Глава разработчиков грузового коптера утверждает, что не знает владельца аэродрома лично и общается только с управляющим, и то удаленно: «Аэродром поддерживает всех энтузиастов, нам благоволят, дают все, что нужно».

На входе посетителей встречают пара самолетов и вертолет за ограждением: «Это памятники, к ним еще такие добавятся», — пояснил охранник. В один из ангаров удалось попасть — внутри снегоходы, еще один вертолет и два небольших самолета. Здесь же центр управления полетами, но он пустовал.

Судя по данным межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, аэродром «Караишево» представляет собой одну взлетно-посадочную полосу в 1 150 метров, покрытие асфальтированное, по наличию освещения информация разнится. Время работы — с понедельника по субботу с 8 утра до 17 вечера. На месте можно и подзаправиться — здесь хранится всегда или можно получить после предварительного заказа авиационный бензин, авиационный керосин, АИ-95. Оператором указано ООО «Холдинг Капитал». В примечаниях отмечается, что посадка идет под управлением диспетчера аэропорта «Казань», собственной радиочастоты у посадочной полосы нет.

Тема авиации так или иначе присутствует везде — постеры с самолетами, перила лестницы с их изображениями

Московское управление

На момент подготовки материала оперативный комментарий от компании «Холдинг Капитал» не поступил. По данным системы rusprofile.ru, организация с уставным капиталом 44,95 млн рублей зарегистрирована в 2015 году, основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Генеральный директор Светлана Петровна Зайниева, выручка за 2017 год — 14 млн рублей.

До реорганизации компания была ЗАО «Холдинг капитал», ее гендиректор та же Светлана Петровна, но еще с девичьей фамилией — Тимофеева. Одним из учредителей ЗАО выступал Константин Тимофеев, уроженец Казани. Бизнесмен работал в «Волжско-Камском акционерном банке», затем в «ИнтехБанке», еще позднее возглавил московский филиал Ак Барс Банка. В 2011 году занял пост председателя Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Интерьером гостевого дома на аэродроме занималась компания Duplex Apartment, среди клиентов которой встречается и Москомстройинвест, где работает Константин Тимофеев. Тема авиации так или иначе присутствует везде — постеры с самолетами, перила лестницы с их изображениями. На стене висит летный костюм пилота, неподалеку шлем — видимо, от владельца.

Среди организаторов прошедшего накануне испытания грузового беспилотника никто не смог сказать, кому же принадлежит аэродром, правда, один из них слышал, что владелец вроде является участником пилотажной группы «Русь». Константин Тимофеев, работающий в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы, как раз один из участников этой группы. На официальном сайте встречается информация, что Тимофеев закончил Вяземский учебно-авиационный центр, Ульяновский институт гражданской авиации, Московский авиационный институт, является летчиком-инструктором, общий налет 1 700 часов.

Среди организаторов прошедшего накануне испытания грузового беспилотника никто не смог сказать, кому же принадлежит аэродром

К инициативе создать частный аэродром многие любители авиации относятся положительно. Например, на форуме Ассоциации экспериментальной авиации можно встретить записи 2016 года, в которых форумчане называют Караишево прекрасным местом — «побольше бы таких точек».

— Я много лет знаю организатора этой площадки. Весьма талантливый и адекватный человек. Может приехать и запросто попить с нами чаю, ведя себя, как с равными. Он научился летать на поршневом «Спорт-Круизере» («Пайпер-Спорт»). Затем освоил реактивный L-39. Я помню негодование директора МТУ (Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта, — прим. ред.), когда он узнал о неожиданно построенном аэродроме в весьма непростом месте с точки зрения структуры воздушного пространства: «Какой еще аэродром «Караишево»? Кто разрешил?». Но наш товарищ имел на тот момент у себя в наличии подпись первого лица региона. Сейчас уже этого МТУ нет. И тот директор МТУ на пенсии. А аэродром существует! Показывая возможность жить красиво. Пусть всем так будет! — высказывались пользователи форума еще в 2016 году.

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Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

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Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина