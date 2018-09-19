Чиновник из Москвы прокомментировал обнаруженный у него частный аэродром в Татарстане

Владельцем частного аэродрома в Лаишевском районе Татарстана оказался чиновник из мэрии Москвы Константин Тимофеев. Сам Тимофеев рассказал, что аэродром принадлежит компании ООО «Холдинг Капитал».



Сам Тимофеев ранее владел ООО «Холдинг Капитал», ныне компания принадлежит Людмиле Тимофеевой, передает News.ru. Кроме того, Тимофеев (как минимум до 2014 года) был основным владельцем зарегистрированной в Татарстане ООО «Авиакомпания Вектор» (30% долей). Там же значится ООО «ВС» (доля в 50%).

Отмечается, что чиновник не стал давать другие комментарии по поводу собственности в Лаишевском районе. Отметим, что Тимофеев занимает пост исполняющего обязанности председателя комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы. Его совокупный доход за 2016-й составил 8,6 млн рублей.

Напомним, Тимофеев задекларировал два ангара общей площадью 5,3 тыс. кв. м — эти площади отведены под аэродром. Сумма налога, как сообщали аудиторы Счетной палаты, составила 135 рублей за 85 га. Тогда же Счетная палата обнаружила нарушения в Лаишевском районе на 99 млн рублей.