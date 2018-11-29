Казанский грузовой дрон может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Казанская компания Skyf, запускающая производство грузовых дронов, ожидает специалистов из Книги рекордов Гиннесса. «Летающий трактор» на сегодня является единственным в мире аппаратом, поднимающим грузы до 100 кг.

«Мы считаем, что это так, подали заявку, обещают в декабре назначить дату представители книги рекордов, чтобы приехать. Мы подали [заявку], официально нам ее подтвердили», — заявил на презентации дрона гендиректор компании Александр Тимофеев

Максимальная грузоподъемность платформы на сегодня составляет 100 килограммов, передает корреспондент «Реального времени». Однако к моменту массового производства разработчики рассчитывают поднять этот показатель до 400 килограммов. С грузом в 50 килограммов такой аппарат может пролететь до 350 километров. Максимальная длительность полета без дозаправки составляет восемь часов. Заправляется дрон бензином АИ-95.

Основное назначение дрона — сельхозработы. Он сможет опылять поля в круглосуточном режиме, и, как заверяют разработчики, выполнение этой работы с его помощью обойдется в несколько раз дешевле, чем привлечение для этих целей самолетов и другой классической сельхозтехники.

Первые пять аппаратов появятся на полях Татарстана уже в следующем году. В 2020 году планируется выпуск еще 100 таких «летающих тракторов». Предполагается, что в перспективе подобные дроны смогут тушить пожары или совершать грузовые перевозки.