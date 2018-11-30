ТАИФ-НК успешно реализует ипотечные программы

Фото: Олег Тихонов

Благодаря реализации жилищных программ с 2005 по 2018 гг. 760 работников ТАИФ-НК получили квартиры. Это стало возможным благодаря «Социальной ипотеке» и Дополнительной корпоративной программе, на реализацию которых нефтеперерабатывающее предприятие в сумме направило 1,8 млрд рублей. Кто из сотрудников может рассчитывать на получение льготного жилья — в материале «Реального времени».

«ТАИФ-НК дал мне займ на первоначальный взнос в размере 277 тыс. рублей»

Семен Палаткин, оператор технологических установок КГПТО, недавно стал обладателем новой трехкомнатной квартиры. Молодой человек живет с родителями, поэтому давно хотел приобрести собственное жилье для будущей большой семьи. Рассматривал новостройки и вторичное жилье, сравнивал ипотечные ставки в разных банках и в результате год назад подал документы на получение квартиры по Дополнительной корпоративной программе для сотрудников Группы компаний ТАИФ. Тогда свободных трехкомнатных квартир в готовых домах не было, поэтому пришлось немного подождать, когда будет достроен и сдан новый дом в 49-м микрорайоне Нижнекамска.

Чтобы помочь сотрудникам решить жилищный вопрос, ТАИФ-НК в 2005 году начал реализовывать программу «Социальной ипотеки» совместно с Госжилфондом РТ



— По Дополнительной корпоративной программе ТАИФ-НК дал мне займ на первоначальный взнос в размере 277 тыс. рублей. Это максимальная сумма, предусмотренная ипотечной программой нашего предприятия. Мне нужно было внести минимум 15% от стоимости квартиры, поэтому я добавил личные средства, — объяснил оператор технологических установок КГПТО Семен Палаткин.

Чтобы помочь сотрудникам решить жилищный вопрос, ТАИФ-НК в 2005 году начал реализовывать программу «Социальной ипотеки» совместно с Госжилфондом РТ. В 2015 году ТАИФ-НК запустил еще одну жилищную программу — при поддержке единственного акционера заработала Дополнительная корпоративная программа для сотрудников Группы компаний ТАИФ. Старт новой программе дали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, которые приехали в Нижнекамск на заселение нового дома, чтобы лично поздравить новоселов со столь радостным событием.

«Это уникальная схема, которая, конечно, требует больших финансовых вложений. Но люди — это самое главное в производстве, это высококвалифицированные кадры для наших предприятий, а это — дальнейшие перспективы, дальнейшее развитие экономики, бюджета республики, предприятий, города. Я уверен, что эти дома построены с хорошим качеством. Считаю, что здесь необходима соответствующая инфраструктура, чтобы жители радовались жизни, радовались своим детям, а мы будем радоваться за них», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Благодаря Дополнительной корпоративной программе работники по сей день приобретают жилье на льготных условиях — они получают пониженную банковскую ставку, компенсацию за счет средств предприятия процентной ставки по ипотечному кредиту, дополнительные выплаты при рождении ребенка и средства на первоначальный взнос — всем участникам программы ТАИФ-НК выделяет 277 тыс. рублей. Это займ на 15 лет, который нужно начать выплачивать только через 5 лет, с возможностью постепенного полного прощения всей суммы займа. Принять участие в программе могут все сотрудники, которые проработали на предприятии более года. При этом трудовой договор должен быть бессрочным, а расплатиться за жилье необходимо до достижения пенсионного возраста.

Супруги Гайнеевы заявление на квартиру подали в сентябре и через месяц получили ключи. У семьи есть собственное жилье, но они решили вложить средства в будущее и приобрести квартиру для детей. Ипотеку по Дополнительной жилищной программе они взяли под 9% годовых, при этом каждый месяц ТАИФ-НК за счет собственных средств возвращает им 2%, то есть фактически ставка получается 7% годовых.

— Мы долго сравнивали, делали расчеты и смотрели платежи. В банках предлагают невыгодную процентную ставку. Вроде бы разница 2% и кажется, что это немного, но ипотека берется минимум на 10 лет, и за эти годы переплата получится очень большой, — поделился токарь КГПТО Айдар Гайнеев.

Благодаря Дополнительной корпоративной программе работники по сей день приобретают жилье на льготных условиях



Жилье с чистовой отделкой семья приобрела в 49-м микрорайоне. Здесь предусмотрели все для комфортной жизни — квартиры с просторными комнатами и лоджией, есть удобные автопарковки, пандусы и детские площадки, что важно для молодых семей. Кроме того, в сентябре 2018 года в соседнем 47-м микрорайоне были сданы новая школа и детский сад.

За 13 лет ОАО «ТАИФ-НК» на ипотечные программы выделило 1,8 млрд рублей

Всего с 2005 года жилье получили 760 семей. Из них 642 сотрудника получили жилье по «Социальной ипотеке», 118 семей заехали в новые квартиры благодаря Дополнительной ипотечной программе. Это стало возможным благодаря тому, что предприятие ежегодно направляет внушительные средства на реализацию социальных программ. На обе жилищные программы с 2005 по 2018 год ОАО «ТАИФ-НК» выделило 1,8 млрд рублей. Большая часть средств, 1,7 млрд рублей, было направлено на «Социальную ипотеку», остальное выделили на Дополнительную корпоративную программу: средства пошли на выдачу займов и компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Реализацию ипотечных программ ТАИФ-НК планирует продолжить и в дальнейшем, что позволит обеспечить всех желающих работников компании квартирами, где предусмотрено все для комфортного проживания семей с момента получения ключей. В новостройках планировка квартир очень удобная и продуманная. Просторные комнаты, высокие потолки, большие окна, которые пропускают много света. Дома, в которых получают квартиры работники ТАИФ-НК, расположены в новых жилых районах Нижнекамска, неподалеку от лесного массива. В этом году в новом микрорайоне распахнули свои двери и два главных социальных учреждения для молодых семей — школа и детский сад.