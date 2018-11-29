Бессмертный «Чайф» для «оленей» из столицы ПФО и рекорд в ожидании бритого Зарипова

«Ак Барс» не оставил шансов «Торпедо» на фоне зияющих пустотами трибун «Татнефть-Арены»

Казанцы накануне провели одну из самых ярких игр в текущем сезоне на родном льду, здорово покуражившись (5:1) с «Торпедо». Уже в середине матча под сводами арены звучала популярная композиция «Какая боль!», а нижегородцы не создали никаких проблем «Ак Барсу». Рекорды и смелые обещания Даниса Зарипова, гонка дублей Азеведо и Лукоянова и проплешины на трибунах «Татнефть-Арены» — в материале «Реального времени».

Рекорд и обещание от Зарипова

«Ак Барс» прямо сейчас в полном порядке. Казаны подошли к волжскому дерби с нижегородским «Торпедо» с внушительным багажом из пяти побед подряд. Потерпев полное фиаско в середине месяца в домашней игре с ЦСКА (0:5), «барсы» собрались и больше в ноябре не проигрывали. Причем под горячую руку Билла попали сразу два лидера Востока — «Магнитка» и «Авто».

А вот у «Торпедо» после перевода в восточную конференцию КХЛ дела в гору не пошли. Команда Дэвида Немировски на данный момент занимает лишь шестое место в таблице Востока. И начнись плей-офф сейчас, торпедовцы уже в первом раунде попадали бы на действующего чемпиона — «Ак Барс».

Независимо от результата, игра для казанцев стала событием — благодаря не слишком круглой, но очень значимой цифре. Дело в том, матч против «Торпедо» стал для Даниса Зарипова 1 164-м в чемпионатах России. Выйдя накануне на лед, Данис стал самым долгоиграющим хоккеистом в чемпионатах России — он побил рекорд, установленный Алексеем Калюжным. Фан-сектор «Ак Барса» не оставил это достижение без внимания, оформив внушительный баннер.

Матч против «Торпедо» стал для Даниса Зарипова 1 164-м в чемпионатах России



После игры дифирамбы своему партнеру охотно пел Станислав Галиев, который долгое время играл с Зариповым в одном звене (до травмы Ландера). «1 164 сыгранных матча — это великолепное достижение. Думаю, каждый наш хоккеист в раздевалке рад, что играет с ним. Это большой опыт. Данис Зарипов — это наша легенда. Дай Бог ему столько же сыграть».

— Какой-то подарок ему приготовили, помимо победы?



— Если честно, нет. Думал, он нам приготовит. Готов столько же матчей сыграть? Если здоровье позволит, то да, — заверил Галиев.

Этим сюрпризы от Зарипова не ограничились. По ходу второго периода на видеокубе «Татнефть-Арены» показали видеобращение Даниса, пообещавшего фанатам «Ак Барса» постричься наголо в случае аншлага 3 декабря на домашней игре с «Северсталью». Забавный ход по борьбе за зрителя от «Ак Барса». Вчера народу на «Торпедо» пришло совсем мало, свободных мест на центральных трибунах хватало.





Забавный ход по борьбе за зрителя от «Ак Барса». Фото Артура Халилуллова

Данис Зарипов последние матчи проводит в первом звене «Ак Барса» из-за травмы Антона Ландера, отличаясь пока исключительно голевыми передачами на блестящую чехо-канадскую парочку Азеведо — Секач. Именно последние вчера организовали сверхбыстрый гол в ворота голкипера гостей Андрея Тихомирова. Случилось это уже на 18-й секунде матча. Легионерская связка на прессинге отобрала шайбу в чужой зоне, Секач нашел на пятаке Азеведо, и Джастин был точен — 1:0.

Педан отправится на обмен вслед за Бурмистровым?

Несмотря на впечатляющую победную серию, главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжает активно использовать ротацию состава. Так, вчера на лед не вышел один из лидеров казанской обороны канадец Пол Постма. Как выяснилось, здесь имела место как раз банальная ротация, о чем пресс-службу «Ак Барса» на утренней раскатке в день игры предупредил тренерский штаб.

Однако другие решения Билялетдинова ротацией объяснить уже сложно. Третий матч кряду пропускает Андрей Педан, который играл в первой паре защитников с Постмой. Казалось бы, на старте сезона Педан хорошо вписался в систему Билла, получил вызов в сборную России и даже успел забросить первую шайбу в цветах национальной команды, но сразу по возвращении из нее Педан все чаще стал оставаться вне заявки. Кто знает, возможно, он следующий (после Бурмистрова) кандидат на обмен из «Ак Барса».

— Третий матч не играет Андрей Педан. Это ротация или недовольны чем-то? — уточнили мы после игры у Билялетдинов.

— Да. Мы даем игроку пропустить сразу несколько матчей, а другому сразу несколько сыграть, — как всегда не показывал публике всю «кухню» тренер.

Лукоянов благодарит партнеров за голевую серию

Но вернемся на лед. Казанцы, забросив в самом дебюте встречи, не успокоились и продолжили «гнобить» оборону гостей. Наконец, на экваторе первой 20-минутки отличилась связка Артемов из третьего звена «Ак Барса» — Михеев вывел фактически на пустые ворота Лукоянова, который и удвоил счет.

— Что можете сказать о своей результативности? Третий матч подряд забиваете, — спросили после игры Лукоянова журналисты.

— Хорошие партнеры у меня. Когда Леха Потапов забивает, когда — Артем Михеев. Сегодня мне повезло. Но они же передачки мне отдают, поэтому без моих партнеров не было бы и моих голов. Отличное у нас сочетание получилось — друг друга понимаем хорошо. Дальше надеемся только закреплять такую игру и выходить на пик к плей-офф.

— Что привносит в тройку Артем Михеев, которого поставили к вам в это межсезонье?

— Да у нас каждый в тройке занимается своим делом. Центральный нападающий раскидывает нам передачи. Ничего лишнего он не делает. У нас с Лехой Потаповым хватает больше черновой работы. Без нее — никуда. Чем больше выполняем общей работы, тем больше забиваем, — сказал Лукоянов.



А «Торпедо» первый период, можно сказать, провалило. Да и вообще «Ак Барс» — неудобный соперник для нижегородцев. Лишь две победы у «оленей» (см. логотип команды) в последнем десятке матчей против «барсов». А последний раз «Торпедо» побеждало команду Билла аж в ноябре 2017-го года. В первом периоде гостям не помог даже судейский «подгон» в виде двухминутного большинства.

— Сегодня здорово начали встречу. Забили быстрый гол — где-то «Торпедо» надломилось. Это помогло удерживать, а потом и развивать преимущество, — резюмировал после игры форвард «Ак Барса» Станислав Галиев.



— Играли сегодня и без Ландера, и без Постмы. Казалось, что «Ак Барсу» будет сегодня тяжелее…

— Нет, Ази (Джастин Азеведо, — прим. ред.) с Секачем и Зарей (Данис Зарипов, — прим. ред.) хорошо сыгрались. Хотя Антона Ландера все равно не хватает.

В середине периода Азеведо все-таки сделал дубль, добив шайбу после броска Ткачева



Битва дублей Азеведо vs. Лукоянов

На 13-й секунде второго периода «барсы» чуть не повторили трюк стартовой 20-минутки, но Азеведо в ближнем бою не смог переиграть вратаря. Однако казанцы и не думали сбавлять обороты, и в середине периода канадец все-таки сделал дубль, добив шайбу в ворота гостей броска Ткачева. Владимир оказался в паре с канадцем на пересменке, набрав столь редкое для себя в последнее время очко за результативность. Между тем именно Ткачев является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в матчах с «Торпедо». На его счету уже 14 (7+8) очков.

Тем временем Лукоянов не пожелал отставать от Азеведо и оперативно ответил собственным дублем в отчетной игре, выдав блестящий сольный номер в виде силового прохода от борта к воротам и разящего броска в падении – 4:0. Запахло разгромом, и Немировски поспешил сменить вратаря, выпустив Дениса Костина вместо Тихомирова. После игры Билялетдинов охотно хвалил автора заброшенной шайбы.

— Он достаточно много и хорошо работает. Я доволен им, его отношением. Весь его труд не проходит зря. Доволен и его результативностью, и его игрой в целом, — заявил он.

А боль в виде 0:5 для «Торпедо» наступила быстро. Почти сразу Клинкхаммер размочил Костина, оставшись в гордом одиночестве на чужом пятаке. Его там нашел гроссмейстерской передачей капитан «Ак Барса» Александр Свитов. На арене мгновенно включили композицию группы «Чайф». Фан-сектор «барсов» с воодушевлением тянул: «Какая боль, какая боль» и далее по тексту.

В третьем периоде гости все же размочили Эмиля Гарипова (усилиями Жафярова), хотя работы у казанского голкипера в отчетной игре было даже меньше, чем в матче с «Нефтехимиком». Но при счете 5:1 исход был уже ясен. Это была одна из лучших игр «Ак Барса» в текущем сезоне на родном льду.

— Сегодня игра у нас сразу пошла. При этом забивали очень красивые шайбы. Всю игру провели на высоком уровне. Я доволен, что не бросили играть при разгромном счете в третьем периоде. Мне очень понравилось, что играли до конца. Это правильно, — подтвердил наши наблюдения после игры Билялетдинов.

— Показалось, что сегодня «Ак Барс» провел лучший домашний матч в сезоне с точки зрения атакующих действий. Согласны с этим?

— И забили сразу, и всю игру играли на хорошем подъеме. На кураже. Многие вещи сегодня получались. Атаковали достаточно много и остро.



Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru