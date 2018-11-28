Никита Михалков: «Я уверен, что Путин не все знает»

В очередном выпуске шоу «вДудь» Юрий Дудь взял большое интервью у режиссера Никиты Михалкова. Разговор, продлившийся более полутора часов, по требованию режиссера выложен на ютьюб-канале без купюр. Михалков рассказал не только о своих фильмах и режиссерской «кухне», но и о дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным и об отношении к гомосексуалам. «Реальное время» предлагает посмотреть это интервью.

