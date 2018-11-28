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Никита Михалков: «Я уверен, что Путин не все знает»

12:28, 28.11.2018 1

«Главный» российский режиссер — в гостях у Юрия Дудя

Никита Михалков: «Я уверен, что Путин не все знает» Фото: news.vse42.ru (архивное фото)

В очередном выпуске шоу «вДудь» Юрий Дудь взял большое интервью у режиссера Никиты Михалкова. Разговор, продлившийся более полутора часов, по требованию режиссера выложен на ютьюб-канале без купюр. Михалков рассказал не только о своих фильмах и режиссерской «кухне», но и о дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным и об отношении к гомосексуалам. «Реальное время» предлагает посмотреть это интервью.

Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:20
    сегодня в маршрутке девушка это интервью смотрела
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