АО Казанское ОКБ Союз

Общая информация

АО «Казанское ОКБ «Союз» образовано в соответствии с постановлениями правительства СССР и приказом министерства авиационной промышленности в качестве ОКБ при Казанском моторостроительном заводе №16 с целью разработки авиационных газотурбинных двигателей для бомбардировщиков и магистральных пассажирских самолетов. Эти двигатели устанавливались на первый реактивный пассажирский самолет ТУ-104 и бомбардировщик ТУ-16.

В последствии ОКБ было перепрофилировано на работы по созданию ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) и спецтехники.

АО «Казанское ОКБ «Союз» находится в собственности РФ. Общество контролируется акционерным обществом АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»», которому принадлежит 100% минус одна акция, и ведомственно подчиняется департаменту авиационной промышленности министерства промышленности и торговли РФ. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Фактически отрасль, в составе которой работает АО «Казанское ОКБ «Союз», представлена крупнейшим промышленным объединением России – АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»», созданным в 2002 году. Концерн объединяет практически всех российских разработчиков и производителей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войск ПВО, ВМФ и сухопутных Вооруженных сил.

АО «Казанское ОКБ „Союз“ является единственным в составе АО «Концерн ВКО „Алмаз — Антей“» разработчиком двигателей РДТТ для ЗРК войск ПВО, ВМФ, ПРО и сухопутных войск.

Другое направление деятельности предприятия — это разработка, изготовление и ввод в эксплуатацию оборудования для топливно–энергетического комплекса и некоторых видов сельскохозяйственной техники.

Среди конверсионных направлений следует отметить участие ОКБ в программе перевода двигателей внутреннего сгорания на газомоторное топливо, осуществляемой по инициативе и при поддержке ПАО „Газпром“.

АО «Казанское ОКБ «Союз» включает в себя: конструкторское бюро, службы главных специалистов, экспериментальные базы, производственные цеха, вспомогательные службы.

Председатель совета директоров — Королев Валерий Николаевич

Генеральный директор — Латыпов Наиль Шавкетович



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