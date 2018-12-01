Фарид Якупов: «Нам следует отойти от кумовства со стороны того же Министерства культуры»

Известный татарстанский живописец — о нелюбви к групповщине и о расколе между творческими союзами художников республики

«Реальное время» продолжает публиковать авторские колонки, посвященные раздраю в «живописном хозяйстве» Татарстана. На сей раз о ситуации с творческими союзами художников в нашей республике и непростом положении татарстанских живописцев решил высказаться Фарид Харисович Якупов.

«Дело формализма в изобразительном искусстве Татарстана разваливалось на глазах...»



Многим известно, что Союз художников возник в 1936 году, но не все знают, что организация эта была довольно сумбурной: за первые 5 лет ее существования в ней сменилось пять председателей, плюс, это был конец 30-х, что означало сплошные дрязги, кляузы и доносы.

Мой отец вернулся с фронта в 1946-м и спустя год вступил в Союз художников. Я хотел бы вспомнить одну характерную историю, связанную с ним и устройством Союза в тот период, которая была описана известным искусствоведом Светланой Михайловной Червонной.

В сентябре 1947 года вышла редакционная статья «На неправильном пути», вскрывавшая формализм в изобразительном искусстве республики. Как и положено в те годы, по следам этой публикации было проведено общее собрание, на котором деятели искусства уже привычно стали искать врагов народа в своей среде, вскрывать во всех подробностях пагубное влияние растленной буржуазной культуры и с энтузиазмом разоблачать ее проявления, называя конкретные имена и фамилии.

К слову, в статье, опубликованной в «Красной Татарии», упоминалось имя одного художника — Николая Алексеевича Смирнова. Если я не ошибаюсь, утверждалось, что он написал очень плохую картину, которая не соответствовала идеологическим нормам. На холсте были изображены велосипедисты на загородной прогулке, а главной претензией к картине стало то, что «лица юношей и девушек выписаны неотчетливо, спицы на велосипедах даже не обозначены — вместо них какие-то радужные круги». В общем, сами понимаете, — идеологическая ересь налицо.

Процитирую Червонную, описавшую собрание, на котором обсуждалась эта статья в «Красной Татарии» и «грехи» художника Смирнова: «В один момент все притихли, и в этой тишине поднялся молодой художник — недавно вернувшийся на родину фронтовик в накинутой на плечи военной шинели. Он встал и негромким голосом начал говорить вещи, которые сценарием разгромного мероприятия никак не были предусмотрены, — вещи, которые сначала привели в недоумение, а потом и в ярость начальство, уполномоченное провести это мероприятие.

Молодой человек говорил о том, что его учитель учил молодых живописцев изображать предметы в движении, в изменчивом солнечном свете, при луне, в свето-воздушной среде. Он говорил, что это никакой не формализм, а настоящая живопись, которую люди должны научиться понимать и смотреть. Он обратил чуть ли не в шутку задуманное, как важная политическая кампания, собрание. И аудитория ему аплодировала. Дело формализма в изобразительном искусстве Татарстана разваливалось на глазах — некого клеймить позором, изгонять из «здоровых рядов» и передавать в распоряжение компетентных органов. Все дело оказалось в солнечном свете и движении, о которых знают художники, но которым не учат в школах партийного актива.

Имя молодого фронтовика, поднявшегося на том собрании, — Харис Якупов. Пройдет несколько лет, и на общем собрании 1 марта 1951 года художники Татарии выберут его председателем правления своего творческого союза, и будет он потом переизбираться на эту должность почти четверть века — до 1975 года».

Пройдет несколько лет, и на общем собрании 1 марта 1951 года художники Татарии выберут Хариса Якупова председателем правления своего творческого союза, и будет он потом переизбираться на эту должность почти четверть века — до 1975 года



«Лучше не квартиры нам выделите, а средства на постройку Дома художников»

Первое, с чего начал Харис Абдрахманович, став председателем Союза, — взялся за создание материальной базы для художников, поскольку у них тогда не было абсолютно ничего (разве что одна крохотная комната где-то на бывшей улице Ленина). А спустя некоторое время у него появилась новая задача.

В 1957 году в Москве прошла «Декада татарской культуры в литературе и искусстве». Она должна была состояться в 1941 году 22 июня, но по всем известной причине ее отложили на неопределенный срок. Спустя годы, мой отец все же организовал большую тематическую выставку в Москве, пригласив туда не только художников из Татарстана, но и татарских творцов со всего Советского Союза. «Декада» прошла очень успешно, так что власти решили поощрить наш Союз художников, предложив выделить несколько квартир. Мой отец тогда сказал: «Вы лучше не квартиры нам выделите, а средства на постройку Дома художников». Дом художника — это его хрустальная мечта. Только представьте себе: единый комплекс, где работали бы художники, там же находилось бы и руководство Союза, и выставочный зал…

К сожалению, история с Домом художника получилась очень долгой и сложной. Для него нашлось место на улице Большой Красной и даже началось строительство — возвели целых два этажа — но из-за ряда проблем (это был период «Холодной войны», так что строительство различных культурных заведений приостановилось по всему Союзу) стройка была заморожена. Этот недострой долгое время простоял под дождями и снегами из-за чего обветшал и покрылся трещинами. Но Харис Абдрахманович не стал сдаваться: он сфотографировал все это дело, поехал в Москву, показал снимки в ЦК КПСС и добился того, чтобы это здание все-таки достроили. Дом художника — это один из элементов той материальной базы, созданием которой он занимался всю жизнь.

Замечу, что мой отец перестал возглавлять Союз еще в 1975 году, и с тех пор ничего нового в плане мастерских и выставочных залов у нас не появилось. Хотя, я думаю, что художникам вполне могло бы хватить существовавшей материальной базы, если бы со временем ее не начали бездарно и глупо разбазаривать.

Дом художника — это его хрустальная мечта. Только представьте себе: единый комплекс, где работали бы художники, там же находилось бы и руководство Союза, и выставочный зал…



«Следует отойти от кумовства со стороны того же Министерства культуры»

Есть слово, которого Харис Абдрахманович боялся больше всего, — «групповщина». Это та ситуация, когда коллектив разбивается на небольшие группки по интересам, причем каждая из этих групп обязательно стремится одновременно и захватить власть, и быть поближе к власти. Все его опасения, касающиеся этого явления, сбылись спустя десятки лет — групповщина в среде татарстанских художников расцвела сейчас пышным цветом.

Во-первых, Союз художников раскололся, и сейчас мы фактически имеем четыре союза. Первый — Союз художников Татарстана (это российское отделение Всероссийского союза художников, его председателем является художник Ильнур Сиразиев). Второй — Союз художников Республики Татарстан, возглавляемый Зуфаром Гимаевым. Третий — Творческий союз художников России, председателем которого является художник Ильгизар Самакаев. Четвертый — Профессиональный союз художников СНГ во главе с Ладой Аюдаг.

Я хотел бы привести краткую характеристику каждого объединения. Возьмем Союз художников Республики Татарстан: он возник в мае 1992 года, а его членский билет №1 получил Харис Абдрахманович Якупов. Все понимали, что организация этого союза — временное явление, которое было необходимо лишь в контексте напряженных отношений Татарстана с Москвой. В последствии произошел раскол и руководство этой маневренной организации просто приватизировало историю основного Союза художников. В частности, они пишут, что их союз возник в 1936 году. Также они присваивают выдающихся художников, живших задолго до основания этого объединения.

Союз художников Республики Татарстан очень активен, плюс, их опекает республиканское Министерство культуры, которое почему-то решило, что это — наш главный, основной союз. Они проводят огромное количество выставок и все бы хорошо, но беда в том, что работы там довольно слабые. И главное, снова идет подмена понятий: на всех их афишах пишется «Выставка художников Татарстана», то есть, они выдают это за основное искусство республики, а москвичи и жители других городов в это верят.

Затем у нас есть так называемый Творческий союз художников России под председательством Ильгизара Самакаева. Они почему-то тоже решили приватизировать историю. На их сайте указано, что Творческий союз художников России возник еще до революции, а у его истоков в том числе стоял Константин Коровин. На самом деле это абсолютнейшая неправда. Творческий Союз художников возник в начале 90-х годов из обиженных московских художников неофициального направления.

Профессиональный союз художников СНГ — это, так скажем, довольно безобидное объединение. Остается еще одна организация — Татарское отделение Союза художников России. Вот это — наш основной союз художников. Но ситуация сейчас такова, что он влачит нищенское существование — поддержка со стороны властей фактически отсутствует. Действительно хорошим художникам в Татарстане очень тяжело.

«Несмотря на все описанное, наши художники большие молодцы — они, даже не имея никакого материального дохода, очень плодовито работают». Фото Романа Хасаева

На мой взгляд, для того, чтобы изменить ситуацию, нам следует отойти от кумовства со стороны того же Министерства культуры. Пока же ситуация такова, что, основываясь на дружбе и полезных знакомствах, определенные творческие объединения получают от Минкульта материальные поощрения: им печатают афиши, на командировки выделяются сотни тысяч рублей и так далее.

Также важно не забывать о том, что все-таки раньше на табличке у входа в Дом художника было написано: «Здесь находится Союз художников Республики Татарстан». Люди просто не понимают историю Союза и того, как возникла его материальная база.

Несмотря на все описанное, наши художники большие молодцы — они, даже не имея никакого материального дохода, очень плодовито работают. Но есть один момент: все-таки, кроме количества существует еще и качество. Пока же у нас полностью отсутствуют серьезные программные работы — их заменили произведения, не требующие какого-то профессионального навыка, или безликие натюрморты и пейзажи. К сожалению, сейчас я наблюдаю очень много жалких, непрофессиональных работ.