Союзы сочинительные и подчинительные: что неладно в «живописном хозяйстве» Татарстана

Как Союз художников России оказался в Казани на положении бедного родственника

Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане на сегодняшний день действуют пять творческих союзов художников — и крупнейший из них остается на положении бедного родственника. Раздрай в «живописном хозяйстве» не идет на пользу ни отдельным художникам, ни творческой атмосфере в целом. Почему так получилось и что с этим делать, свою версию в колонке, написанной для «Реального времени», предлагает член Союза художников России, художник-живописец Рустем Хузин. Редакция приглашает к дискуссии и других участников творческой жизни.

Атмосфера нездоровая



Все, что сделано руками человека, появилось с участием художника. Архитектура, одежда, быт, техника, которую мы используем ежедневно — все было создано с участием тех, кто умеет рисовать. Так сложилось, что в свое время татары, как и многие другие народы, населявшие наш регион, вошли в состав Российского государства. О судьбе целого народа рассуждать сложно, да и в рамках этого текста не нужно. Понять бы свою собственную судьбу… Но твоя судьба, как и судьба тех, кто трудится рядом с тобой на профессиональном поприще, напрямую связана с судьбой Татарстана и Поволжья. В большом российском доме искусство стало связующей нитью между культурами разных народов. И сегодня оно по-прежнему должно и может объединять на основе «здоровой красоты». Как рыба не может без воды, так и художник не может существовать вне профессиональной среды. И хорошо, когда профессиональная среда здорова и способна помочь художнику расти и реализовывать свой потенциал на благо себе и обществу.

В Татарстане назвать эту среду здоровой сегодня, к сожалению, не получается. С одной стороны, она представлена региональным отделением Союза художников России, которое совсем недавно возглавил молодой монументалист Ильнур Сиразиев. На сегодняшний день союз не имеет даже собственного бухгалтера и секретаря. Сам председатель и правление трудятся на общественных началах. Отделение, известное своими творческими достижениями по всей стране, не располагает ни собственной оргтехникой, ни транспортом, так необходимым для выставочной деятельности. Оно не является коммерческой организацией, основные средства, которыми располагает союз — это членские взносы, которых едва хватает на почтовые и канцелярские расходы. Даже положенную ему субсидию от Министерства культуры — 381 250 рублей (!) — он не может получить в срок. Для сравнения, союзы писателей и композиторов республики получают ежегодно миллионные субсидии. Деньги, выделенные на проведение серьезных выставок на межрегиональном уровне, тоже получить вовремя невозможно. По этой причине для представления изобразительного искусства Татарстана на крупной межрегиональной выставке «Большая Волга» художники были вынуждены сбрасываться из своего кармана.

Как рыба не может без воды, так и художник не может существовать вне профессиональной среды. И хорошо, когда профессиональная среда здорова и способна помочь художнику расти и реализовывать свой потенциал на благо себе и обществу



«Позиция собирательства и объединения — единственный выход в данной ситуации»

В настоящее время союз объединяет 183 профессиональных художника. В их числе 27 заслуженных деятелей искусств, 18 народных художников Татарстана, 14 заслуженных художников России и один народный. Из них 112 — пенсионного возраста. Союзу 82 года. Ожидания и надежды получить на 80-летие обещанный микроавтобус от республики для выставочной деятельности сменились разочарованием — каким-то образом он оказался оформлен на небольшой местный союз под руководством Зуфара Гимаева. Многочисленные письма и жалобы со стороны этого союза буквально парализовали работу основного союза и поставили под угрозу возможность работать художникам в своих мастерских. Министерство культуры, забывая о том, что должно заботиться о сохранении культуры в республике, ведет политику «разделяй и властвуй». В Татарстане на сегодня действуют пять творческих союзов художников. Неразбериха с мастерскими, наглое оспаривание мастерских вновь созданными союзами — недопустимая оплошность со стороны культурного ведомства. Позиция собирательства и объединения — единственный выход в данной ситуации как для министерства, так и художников. Основную помощь и внимание должен получить известный и заслуживший доверие союз. Безусловно, и ответственность союза перед обществом большая.

Творческий возраст художников разный. Если в молодости художник пишет и может себя прокормить, то к старости это становится практически невозможно. Сейчас прокормиться живописью нельзя — просто нет такой профессии. Нужно работать или подрабатывать где-то еще. Хотя в дипломе о высшем художественном образовании указано: художник-живописец. В советское время стаж шел уже с момента вступления в профессиональный союз, а вступить в него, не обладая профессиональным уровнем, было невозможно. Во вновь созданные местные союзы можно вступить, не обладая профессиональными навыками, достаточно лишь заплатить вступительный взнос. В татарстанском отделении российского союза художников много пожилых людей, отдавших свою молодость, силы и талант профессии и государству. Сейчас же они еле сводят концы с концами. А ведь благодаря именно их усилиям мы сегодня имеем инфраструктуру — выставочный зал, музей изобразительных искусств, мастерские — и то художественное наследие, которым по праву можем гордиться.

Творческий возраст художников разный. Если в молодости художник пишет и может себя прокормить, то к старости это становится практически невозможно. Сейчас прокормиться живописью нельзя — просто нет такой профессии. Нужно работать или подрабатывать где-то еще



«Можем ли мы надеяться, что с приходом нового министра культуры все изменится?»

Харис Якупов, Лотфулла Фаттахов, Баки Урманче и другие известные художники создавали и сохраняли то, что мы сейчас не можем сохранить. Принцип правопреемственности еще никто не отменял. Будучи председателем союза художников России в Татарстане, Зуфар Гимаев не выполнил резолюцию съезда художников, согласно которой основной союз художников России в Татарстане и местный союз художников Татарстана должны были объединиться. В результате саботирования этой резолюции Гимаеву был выражен вотум недоверия со стороны союза. Благодаря вмешательству Министерства культуры, он досиживает свой срок и благополучно уходит на пост председателя уже местного союза художников Татарстана, попутно перетянув в него и большую часть бюджетного финансирования. Видимо, свои люди нужны везде.

Образование одного за другим альтернативных союзов происходило как раз в бытность Гимаева председателем основного союза художников России в Татарстане. Сейчас же местный союз под его руководством получает дотаций и субсидий в несколько раз больше, чем известный на всю страну союз художников России. Так, в прошлом году Министерством культуры при непосредственной поддержке заместителя министра Дамира Натфуллина было выделено 250 тысяч рублей на проект «Крым в нашем сердце» (в нем участвовали пять членов Союза художников РТ). Российскому же союзу, повторю, была выделена всего 381 тысяча рублей в год, и то — с огромной задержкой. Видя такого рода избирательность, мы — художники, члены союза художников России в Татарстане, пожилые и молодые, заслуженные и только начинающие свой творческий путь, задаемся вопросом: «До каких пор будет продолжаться такое несправедливое, унизительное отношение к союзу художников России в республике? Можем ли мы надеяться, что с приходом нового министра культуры все изменится?». Мне кажется, мы справедливо задаемся этим вопросом — ведь мы хотим служить обществу, в котором мы живем. У союза впереди еще множество задач, без решения которых изменить духовную составляющую нашего общества невозможно.

Республике необходима своя высшая художественная школа. Жизненно важно сохранять и развивать профессиональную среду союза художников России в республике как кузницу кадров и как зеркало, в которое необходимо смотреться обществу, чтобы становиться лучше



У каждой страны и нации были свои взлеты и падения, кризисы и годы расцвета и благополучия. В глобальном же смысле любой народ развивается и живет по известному только Богу пути и сценарию. Усмотреть божественное провидение, представить и показать человеческому сердцу, что происходит в сокрытой глубине народа и общества, и есть сверхзадача и цель любой творческой профессии. Искусство должно зеркально отразить недостатки и величие, слабость и силу народа, чтобы помочь ему стать сильнее и крепче. А чем сильнее и крепче нация, тем сильнее и крепче наш общий дом — Россия. Республике необходима своя высшая художественная школа. Жизненно важно сохранять и развивать профессиональную среду союза художников России в республике как кузницу кадров и как зеркало, в которое необходимо смотреться обществу, чтобы становиться лучше.

«Реальное время» готово предоставить слово всем заинтересованным сторонам, в том числе Министерству культуры Татарстана и председателю правления Союза художников РТ Зуфару Гимаеву.

Рустем Хузин, фото Дмитрия Резнова