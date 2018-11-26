«Такие встречи помогают разгрузить голову после неудач»: как «Рубин» с болельщиками встречался

Впервые в своей истории казанский «Рубин» устроил встречу с болельщиками (уже вторую в этом футбольном году) на экваторе сезона. На этот раз казанцы прибыли на нее практически «с корабля на бал» — едва прилетев из Дагестана, и были приняты несколькими сотнями самых преданных своих поклонников. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила видеоотчет об этом событии.