Веселый интерактив: как «Рубин» встречался со своими болельщиками

19:38, 25.11.2018 26
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня футбольный клуб «Рубин» провел очередную встречу с болельщиками, где гостей ожидало подведение итогов первого круга чемпионата России вместе с руководством клуба и командой, веселый интерактив с участием игроков и болельщиков, общение в формате «вопрос-ответ», выступление музыкальной группы, конкурсы, сюрпризы и многое другое.

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