Футбольный вечер в «Корстоне»: как «Рубин» развлекал своих фанатов
Сегодня футбольный клуб «Рубин» провел очередную встречу с болельщиками, где гостей ожидало подведение итогов первого круга чемпионата России вместе с руководством клуба и командой, веселый интерактив с участием игроков и болельщиков, общение в формате «вопрос-ответ», выступление музыкальной группы, конкурсы, сюрпризы и многое другое. На встрече побывали корреспонденты «Реального времени».
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