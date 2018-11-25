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Футбольный вечер в «Корстоне»: как «Рубин» развлекал своих фанатов

20:15, 25.11.2018
Футбольный вечер в «Корстоне»: как «Рубин» развлекал своих фанатов

Сегодня футбольный клуб «Рубин» провел очередную встречу с болельщиками, где гостей ожидало подведение итогов первого круга чемпионата России вместе с руководством клуба и командой, веселый интерактив с участием игроков и болельщиков, общение в формате «вопрос-ответ», выступление музыкальной группы, конкурсы, сюрпризы и многое другое. На встрече побывали корреспонденты «Реального времени».

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова
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