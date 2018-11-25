Будто вернулись во времена Рината Саяровича: 22 удара не помогли «Рубину» удержать победу

Бердыев пока далек от своего идеала

Перерывы на матчи сборных никогда не нравились Курбану Бердыеву, чаще тренера «Рубина» на это обстоятельство никто не жалуется. Но на этот раз сопернику казанцев было куда сложнее — финансовые трудности «Анжи» начал испытывать еще на предсезонном этапе. Однако махачкалинцы продолжают бороться за очки в любом матче. Зацепиться за ничью удалось (1:1) и с «Рубином», хотя это все же больше «заслуга» самих казанцев. О том, как подопечные Бердыева снова не смогли победить в гостях, — в материале «Реального времени».

Дебют Калинина и короткая скамейка

Стартовый состав «Рубина» редко обходится без изменений. На этот раз поводом для ротации послужили многочисленные травмы. Нехватка игроков основы заставила Курбана Бердыева даже прибегнуть к помощи «молодежки», нескольких игроков которой попали в заявку на матч. Благодаря этому состоялся дебют Игоря Калинина за казанский клуб в чемпионате. Впрочем, главная интрига была в другом — а именно в том, кто займет место в воротах. На открытой тренировке «Рубина» Бердыев сообщил, что в Махачкале восстановившийся от травмы Джанаев сыграет лишь за дубль, так что на матче основы Сослана не оказалось даже в заявке, а на поле зрители увидели Коновалова.

В любом другом матче Премьер-лиги такие проблемы с составом могли послужить оправданием, но только не с «Анжи». Махачкалинцы уже с начала сезона всерьез подумывают о прекращении участия в чемпионате из-за финансовых проблем. Отсутствие денег вынудило дагестанский клуб расстаться с целым рядом ведущих футболистов, и теперь команде приходится играть составом, уровень которого едва ли соответствует высшему дивизиону. И все это на фоне постоянных задержек зарплат и премий, что вряд ли добавляет мотивации игрокам.

Несмотря на сложности, «Анжи» продолжает бороться за выживание. Правда, выглядит это примерно так же, как борьба «Рубин» за еврокубки, в которых ему все равно не участвовать из-за дисквалификации. Возможно, именно это обстоятельство отложило свой отпечаток на характер игры в первые минуты матча. Стартовый отрезок в Махачкале запомнился лишь многочисленными схватками за мяч и беготней по всему полю.

С несколькими дальними забросами казанцев игроки «Анжи» справились, но на 26-й минуте не смогли углядеть за скидкой Азмуна партнеру



Первый гол с игры с начала октября

Ближе к середине тайма «Рубин» включился в игру по-настоящему. Активность гостей серьезно повлияла на защитные действия махачкалинцев. Если с несколькими дальними забросами казанцев игроки «Анжи» справились, то на 26-й минуте не смогли углядеть за скидкой Азмуна партнеру. Хозяева низко сели в оборону, чем и воспользовался «Рубин». Азмун скинул мяч на Полоза, тот проткнул его дальше на Байрамяна, а прострел Хорена завершил точным ударом Калинин — 0:1. Первый гол с игры с начала октября взбодрил казанцев, и они тут же могли забить еще, но Сердар не сумел укротить передачу Полоза.

После этого гости позволили себе некоторые вольности. Понаблюдав 10 минут за таким футболом, Бердыев не выдержал и выбежал к кромке поля, чтобы накричать на своих центральных хавбеков. «Рубин» все чаще проигрывал центр поля, и такой ход событий явно не устраивал тренера. Чутье тренера не подвело — в следующей же атаке казанцы пропустили. Кулик дальним забросом отыскал в чужой штрафной Чайковского, тому активно мешал Калинин, но подоспевший Долгов все равно добил мяч в сетку — 1:1.

Очередной всплеск активности казанцев пришелся на конец тайма. Байрамян накрутил на фланге соперника и выдал в центр на Уремовича, но хорват отправил мяч выше ворот. Защитник «Рубина» серьезно прибавил в последнее время и справедливо получил похвалу от наставника казанцев. Помимо выполнения своих прямых обязанностей в обороне, Уремович успевал подключаться в атаку, что очень важно в играх против таких закрытых команд, как «Анжи». Два других защитника, Гранат и Навас, были готовы подчищать за своим товарищем, но больших ошибок хорват себе не позволял.

Функции Полоза теперь должен был исполнять Шекари, и через минуту он едва не стал настоящим джокером Бердыева

Второй тайм: много ударов, толку — ноль

После перерыва на поле у «Рубина» не появился Коновалов. Полузащитник сильно сдал после нескольких качественных матчей в начале сезона и в последнее время выглядит бледной тенью самого себя. На этот раз тренерский штаб казанцев вытерпел лишь 45 минут, заменив молодого футболиста на опытного Камболова. Руслан в итоге стал самым бьющим игроком (в пересчете на игровое время) в составе обеих команд. Парочка из этих ударов вполне могли стать победными.

Но до этого Камболов допустил ту же ошибку, что так не понравилась Бердыеву у Коновалова. Проблемы на подходах к штрафной у «Рубина» остались, и уже на 50-й минуте игроки «Анжи» легко вывели Ондуа на убойную позицию прямо из полукруга, и если бы не другой Коновалов (вратарь), то мяч вполне мог влететь в сетку.

После этого с поля ушел еще один футболист «Рубина», игра которого не соответствует ожиданиям. Функции Полоза теперь должен был исполнять Шекари, и через минуту он едва не стал настоящим джокером Бердыева. Очередной розыгрыш углового у ворот «Анжи» закончился выносом мяча, Калинин вернул снаряд в штрафную, но Шекари не сумел подставить голову под отскок. Магомед Адиев ответил своей заменой, на поле вышла главная атакующая фигура махачкалинцев в нынешнем сезоне — Понсе. Появившийся вместо Кацаева венесуэлец на неделе прилетел из стана сборной, потому находился не в лучшей физической форме. Впрочем, проблем обороне казанцев форвард создать успел, даже если и обошелся без ударов по воротам Коновалова.

Замены придали поединку свежести. Команды заиграли в обоюдоострый футбол, в котором шансов у казанцев было в разы больше. Итоговые 22 удара по воротам даже напомнили времена Рината Билялетдинова, когда «Рубин» исповедовал тактику бей-беги. Беготни у казанцев вчера действительно было больше, чем осмысленных действий. Разрывы между линиями становились все сильнее, и гости свалились на удары с любых позиций. Если учесть, что «Рубин» единственная команда РПЛ, которая еще ни разу не забила с дальнего расстояния, такая тактика едва ли выглядела уместно.

Вот уже второй сезон «Рубин» при Бердыеве играет в футбол, в который команда могла играть и при предыдущих тренерах

Потеря очков или приобретение

С одной стороны, ничью в гостях можно считать приемлемым результатом для нынешнего «Рубина». Головной болью для тренерского штаба остается короткая скамейка — Бердыеву приходится работать с теми, кто не слишком понимает его требования. К тому же в плохой форме находятся сразу два основополагающих игрока — Полоз и Коновалов, без умных действий которых «Рубину» с трудом удается выстраивать атаки.

Но, с другой стороны, казанцы вновь потеряли очки там, где должны были брать максимум, если они всерьез надеются бороться за еврокубки. Вот уже второй сезон «Рубин» при Бердыеве играет в футбол, в который команда могла играть и при предыдущих тренерах. Единственная сила — стандарты, да и те, похоже, уже многие соперники успели выучить назубок. «Рубину» надо крепко задуматься над игрой в атаке, иначе в конце сезона придется считать не только забитые голы, но и очки для спасения.

Зульфат Шафигуллин, фото rubin-kazan.ru