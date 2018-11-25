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Будто вернулись во времена Рината Саяровича: 22 удара не помогли «Рубину» удержать победу

07:00, 25.11.2018

Бердыев пока далек от своего идеала

Будто вернулись во времена Рината Саяровича: 22 удара не помогли «Рубину» удержать победу Фото: rubin-kazan.ru

Перерывы на матчи сборных никогда не нравились Курбану Бердыеву, чаще тренера «Рубина» на это обстоятельство никто не жалуется. Но на этот раз сопернику казанцев было куда сложнее — финансовые трудности «Анжи» начал испытывать еще на предсезонном этапе. Однако махачкалинцы продолжают бороться за очки в любом матче. Зацепиться за ничью удалось (1:1) и с «Рубином», хотя это все же больше «заслуга» самих казанцев. О том, как подопечные Бердыева снова не смогли победить в гостях, — в материале «Реального времени».

Дебют Калинина и короткая скамейка

Стартовый состав «Рубина» редко обходится без изменений. На этот раз поводом для ротации послужили многочисленные травмы. Нехватка игроков основы заставила Курбана Бердыева даже прибегнуть к помощи «молодежки», нескольких игроков которой попали в заявку на матч. Благодаря этому состоялся дебют Игоря Калинина за казанский клуб в чемпионате. Впрочем, главная интрига была в другом — а именно в том, кто займет место в воротах. На открытой тренировке «Рубина» Бердыев сообщил, что в Махачкале восстановившийся от травмы Джанаев сыграет лишь за дубль, так что на матче основы Сослана не оказалось даже в заявке, а на поле зрители увидели Коновалова.

В любом другом матче Премьер-лиги такие проблемы с составом могли послужить оправданием, но только не с «Анжи». Махачкалинцы уже с начала сезона всерьез подумывают о прекращении участия в чемпионате из-за финансовых проблем. Отсутствие денег вынудило дагестанский клуб расстаться с целым рядом ведущих футболистов, и теперь команде приходится играть составом, уровень которого едва ли соответствует высшему дивизиону. И все это на фоне постоянных задержек зарплат и премий, что вряд ли добавляет мотивации игрокам.

Несмотря на сложности, «Анжи» продолжает бороться за выживание. Правда, выглядит это примерно так же, как борьба «Рубин» за еврокубки, в которых ему все равно не участвовать из-за дисквалификации. Возможно, именно это обстоятельство отложило свой отпечаток на характер игры в первые минуты матча. Стартовый отрезок в Махачкале запомнился лишь многочисленными схватками за мяч и беготней по всему полю.

С несколькими дальними забросами казанцев игроки «Анжи» справились, но на 26-й минуте не смогли углядеть за скидкой Азмуна партнеру

Первый гол с игры с начала октября

Ближе к середине тайма «Рубин» включился в игру по-настоящему. Активность гостей серьезно повлияла на защитные действия махачкалинцев. Если с несколькими дальними забросами казанцев игроки «Анжи» справились, то на 26-й минуте не смогли углядеть за скидкой Азмуна партнеру. Хозяева низко сели в оборону, чем и воспользовался «Рубин». Азмун скинул мяч на Полоза, тот проткнул его дальше на Байрамяна, а прострел Хорена завершил точным ударом Калинин — 0:1. Первый гол с игры с начала октября взбодрил казанцев, и они тут же могли забить еще, но Сердар не сумел укротить передачу Полоза.

После этого гости позволили себе некоторые вольности. Понаблюдав 10 минут за таким футболом, Бердыев не выдержал и выбежал к кромке поля, чтобы накричать на своих центральных хавбеков. «Рубин» все чаще проигрывал центр поля, и такой ход событий явно не устраивал тренера. Чутье тренера не подвело — в следующей же атаке казанцы пропустили. Кулик дальним забросом отыскал в чужой штрафной Чайковского, тому активно мешал Калинин, но подоспевший Долгов все равно добил мяч в сетку — 1:1.

Очередной всплеск активности казанцев пришелся на конец тайма. Байрамян накрутил на фланге соперника и выдал в центр на Уремовича, но хорват отправил мяч выше ворот. Защитник «Рубина» серьезно прибавил в последнее время и справедливо получил похвалу от наставника казанцев. Помимо выполнения своих прямых обязанностей в обороне, Уремович успевал подключаться в атаку, что очень важно в играх против таких закрытых команд, как «Анжи». Два других защитника, Гранат и Навас, были готовы подчищать за своим товарищем, но больших ошибок хорват себе не позволял.

Функции Полоза теперь должен был исполнять Шекари, и через минуту он едва не стал настоящим джокером Бердыева

Второй тайм: много ударов, толку — ноль

После перерыва на поле у «Рубина» не появился Коновалов. Полузащитник сильно сдал после нескольких качественных матчей в начале сезона и в последнее время выглядит бледной тенью самого себя. На этот раз тренерский штаб казанцев вытерпел лишь 45 минут, заменив молодого футболиста на опытного Камболова. Руслан в итоге стал самым бьющим игроком (в пересчете на игровое время) в составе обеих команд. Парочка из этих ударов вполне могли стать победными.

Но до этого Камболов допустил ту же ошибку, что так не понравилась Бердыеву у Коновалова. Проблемы на подходах к штрафной у «Рубина» остались, и уже на 50-й минуте игроки «Анжи» легко вывели Ондуа на убойную позицию прямо из полукруга, и если бы не другой Коновалов (вратарь), то мяч вполне мог влететь в сетку.

После этого с поля ушел еще один футболист «Рубина», игра которого не соответствует ожиданиям. Функции Полоза теперь должен был исполнять Шекари, и через минуту он едва не стал настоящим джокером Бердыева. Очередной розыгрыш углового у ворот «Анжи» закончился выносом мяча, Калинин вернул снаряд в штрафную, но Шекари не сумел подставить голову под отскок. Магомед Адиев ответил своей заменой, на поле вышла главная атакующая фигура махачкалинцев в нынешнем сезоне — Понсе. Появившийся вместо Кацаева венесуэлец на неделе прилетел из стана сборной, потому находился не в лучшей физической форме. Впрочем, проблем обороне казанцев форвард создать успел, даже если и обошелся без ударов по воротам Коновалова.

Замены придали поединку свежести. Команды заиграли в обоюдоострый футбол, в котором шансов у казанцев было в разы больше. Итоговые 22 удара по воротам даже напомнили времена Рината Билялетдинова, когда «Рубин» исповедовал тактику бей-беги. Беготни у казанцев вчера действительно было больше, чем осмысленных действий. Разрывы между линиями становились все сильнее, и гости свалились на удары с любых позиций. Если учесть, что «Рубин» единственная команда РПЛ, которая еще ни разу не забила с дальнего расстояния, такая тактика едва ли выглядела уместно.

Вот уже второй сезон «Рубин» при Бердыеве играет в футбол, в который команда могла играть и при предыдущих тренерах

Потеря очков или приобретение

С одной стороны, ничью в гостях можно считать приемлемым результатом для нынешнего «Рубина». Головной болью для тренерского штаба остается короткая скамейка — Бердыеву приходится работать с теми, кто не слишком понимает его требования. К тому же в плохой форме находятся сразу два основополагающих игрока — Полоз и Коновалов, без умных действий которых «Рубину» с трудом удается выстраивать атаки.

Но, с другой стороны, казанцы вновь потеряли очки там, где должны были брать максимум, если они всерьез надеются бороться за еврокубки. Вот уже второй сезон «Рубин» при Бердыеве играет в футбол, в который команда могла играть и при предыдущих тренерах. Единственная сила — стандарты, да и те, похоже, уже многие соперники успели выучить назубок. «Рубину» надо крепко задуматься над игрой в атаке, иначе в конце сезона придется считать не только забитые голы, но и очки для спасения.

Зульфат Шафигуллин, фото rubin-kazan.ru
Справка

«Анжи» — «Рубин» 1:1 (1:1, 0:0)

Голы:

0:1 — 27 Калинин, 1:1 — 36 Долгов.

  • «Анжи» — Дюпин, Удалый, Новосельцев, Гапон, Савичев, Ондуа, Чайковский, Гиголаев (Чансельор, 81), Кулик, Кацаев (Понсе, 67), Долгов (Ахъядов, 74).
  • «Рубин» — Коновалов, Цаллагов, Уремович, Навас, Гранат, Калинин, Могилевец, Коновалов (Камболов, 46), Байрамян, Полоз (Шекари, 64), Азмун.

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