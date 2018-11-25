Куда пойти в Казани: вечер винила, встреча с Насуром Юрушбаевым и шоу иллюзионистов

Обзор интересных выставок, концертов и событий на предстоящую неделю по версии «Реального времени»

На следующей неделе казанцев ждет много интересных и увлекательных событий. Например, музыкальный вечер ценителей винила, концерт джазовой музыки, фестиваль татарской культуры и «Шоу иллюзионистов XXI века». Любители отдохнуть с пользой для дела и просто желающие расширить кругозор, возможно, найдут полезными лекции о том, как не «зафакапить» свой бизнес, и осенних явлениях с точки зрения химии и физики. Подробнее — в традиционном обзоре «Реального времени».

Комедию Шекспира «Укрощение строптивой» покажут в театре им. Качалова (18+)

6 ноября в театре имени В.И. Качалова состоится спектакль «Укрощение строптивой» — самой известной комедии Шекспира. Режиссеры вслед за драматургом расскажут историю, «где вся жизнь — игра, а весь мир — театр». На сцене будут играть заслуженные артисты РТ.

Начало в 19.00. Стоимость билетов: 200—1000 рублей.

Фото Максима Платонова

Режиссер Насур Юрушбаев проведет творческую встречу в кинотеатре «Мир» (16+)

27 ноября немецко-российский режиссер Насур Юрушбаев проведет творческую встречу с казанцами в кинотеатре «Мир». Одна из целей его приезда — познакомить казанскую публику со своим фильмом «Отчий дом», получившим премию «За лучшую актерскую работу» на международном фестивале «Мы вместе — 2018». Также состоится показ фильма «Два узника. Джавид и Вальтер».

Начало в 13.10. Стоимость билетов: 100 рублей.

В Big Twin Bar соберутся любители винила (18+)

27 ноября для ценителей винила устраивают музыкальный вечер в Big Twin Bar. Здесь будут представлены коллекции пластинок, которые при желании можно будет прослушать и приобрести.

Начало в 18.00. Вход свободный.

Концерт Доменико Северина в ГБКЗ им. Сайдашева (0+)

27 ноября в Казань приедет со своим концертом Доменико Северин, профессор Парижской консерватории, главный органист собора Сент-Этьен в городе Мо (Франция). Его называют одним из органистов первой величины. Концерт состоится в ГБКЗ им. Сайдашева.

Начало в 18.30. Стоимость билетов: 300—1000 рублей.

Фото muzkarta.info



Концерт джазовой музыки в доме Аксенова (0+)

28 ноября в доме Василия Аксенова пройдет концерт джазовой музыки. Живая музыка сопровождается интерактивным шоу.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Встреча предпринимателей на тему «F*ckUp» в коворкинге GrowUp (16+)

29 ноября казанцам расскажут, как избежать ошибок (не «зафакапить») в своем бизнесе. Лекция называется «F*ckUp», спикерами выступят успешные предприниматели Казани, которые расскажут о своем опыте f*ckup-a. Мероприятие состоится в коворкинге GrowUp.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Об осенних явлениях с точки зрения химии и физики расскажут в «Смене» (0+)

29 ноября в центре современной культуры «Смена» можно будет познакомиться с осенними явлениями природы со стороны физических и химических процессов. Организаторы предлагают взглянуть на научную сторону привычных явлений: от увядания растений до пасмурной погоды и корочки льда на лужах. Спикером лекции «Почему осенью все умирает?» выступит химик Аркадий Курамшин.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Резиденты StandUp выступят в ресторане Maximilian's (18+)

29 ноября в Казань приедут резиденты Stand UP: Амарян, Атлас, Усович. Артисты и выступят со своими миниатюрами в ресторане Мaximilian's.

Начало в 20.00. Стоимость билетов: 800—1800 рублей.

Фото beincognito.ru

Гала-концерт музыкантов-гитаристов в ГБКЗ им. Сайдашева (0+)

30 ноября в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет гала-концерт III музыкального фестиваля «Айнур Бегутов и друзья». Участниками станут казанские и московские музыканты-гитаристы. Хедлайнер концерта — гитарист из Чили Хосе Антонио Эскобар.

Начало в 18.30. Стоимость билетов: 300—600 рублей.

В «Смене» — фестиваль татарской культуры JADIDFEST (0+)

1 декабря в «Смене» откроется фестиваль татарской культуры JADIDFEST. В программу входят мастер-классы по дизайну, наука и знания по-татарски, музыкальное сопровождение мероприятия, конкурс айдентики.

Время работы — с 11.00 до 23.00. Стоимость билетов: 100 рублей.

Чемпионат по компьютерной игре Counter-Strike в ЦКС «Московский» (14+)

2 декабря состоится финал регионального этапа чемпионата по компьютерной игре Counter-Strike. В программу входит также развлекательная часть: ярмарка, конкурсы. Чемпионат пройдет в ЦКС «Московский».

Начало в 12.00. Вход свободный.

«Шоу иллюзионистов XXI века» в УНИКСе (4+)

Фото kudago.com

2 декабря финалисты проектов «Минута Славы», «Удиви меня» и других популярных шоу проведут концерт: «Шоу иллюзионистов XXI века». Зрителям обещают захватывающие трюки, предсказания и чтение мыслей, номера Гарри Гудини и Дэвида Копперфильда и многое другое. Место проведения — КСК «УНИКС».

Начало в 19.00. Стоимость билетов: 500—2000.