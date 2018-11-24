«Очень часто мы слышим комментарии в формате «весь город против»

Реконструкция Центральной площади Ижевска завершится в 2019 году, однако будущее преображение эспланады пока под вопросом.

Фото: Михаил Красильников (эспланада, ведущая от Центральной площади к монументу Дружбы народов и набережной)

Реконструкцию Центральной площади Ижевска планируется завершить к сентябрю 2019 года. В этом году работы уже выбились из графика, а по следующему году есть риск не уложиться в обозначенную стоимость. При этом у властей пока нет решения по поводу того, на какие деньги реконструировать эспланаду, которую намерен оживить событиями застройщик ближайшего к ней жилого комплекса. О тонкости взаимоотношений власти, бизнеса и общественности эксперты говорили на круглом столе. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы идем в сжатом и экстренном графике»

Центральную площадь Ижевска хотят сделать настоящим местом притяжения горожан, чтобы в любой день недели и в любое время здесь было чем заняться. Однако в последнее время она становится местом притяжения скандалов и выплеска эмоций некоторых общественников.

Общественные обсуждения относительно будущего внешнего облика площади прошли этим летом, над проектом работала московский архитектор, а в прошлом жительница Ижевска Любовь Варламова, супруга известного блогера. Перемены, предложенные архитекторами, дизайнерами и урбанистами, были восприняты неоднозначно, однако все согласились, что с площадью что-то нужно делать, ведь большая часть ее была покрыта старой советской плиткой, местами побитой, присутствовали два неработающих фонтана.

При этом к первоначально объявленному конкурсу возникли претензии со стороны Удмуртского УФАС, так что аукцион пришлось проводить повторно, что, конечно, сказалось на сроках.

Как рассказал советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский на круглом столе, организованном медиагруппой «Центр», в настоящее время отставание по срокам составляет 50 дней.

— У нас в этом году работы затянулись по ряду причин. Мы на объект вышли позже, объект сложный, внимание к нему общественности максимальное, в том числе в части жалоб в УФАС. Но пока никаких катастрофических проблем нет. Мы идем в сжатом и экстренном графике, — сказал Правдзинский.

На круглом столе эксперты говорили о тонкости взаимоотношений власти, бизнеса и общественности



За два месяца на второй и третьей террасах провели работы по снятию старой плитки, демонтажу неработающих фонтанов, сейчас идет подготовка к мощению. Эти работы завершат в декабре. Озеленение этой территории, а также работы по зеленому скверу вдоль улицы Наговицына начнутся уже весной 2019 года. Судьба этого сквера вызывает серьезные опасения у жителей ближайших домов, они выступали против вырубки деревьев. Они же били тревогу по поводу будущего елей, которые росли в той части площади, где сейчас идут работы. Эти ели перед самыми заморозками успели пересадить в парке Кирова и Парке космонавтов.



Собственно волнения жителей по поводу сквера побудили авторов проекта реконструкции внести в январе в него корректировки.

Архитектор Любовь Варламова отметила, что фактически в конечный проект включили моменты, которые там были изначально, но по разным причинам были исключены. Поэтому она довольна тем, к чему в итоге пришли три группы, работавшие над будущим обликом площади.

При этом работы, запланированные на 2019 год, по словам Правдзинского, уже превышают сметы.

— У нас сейчас примерная оценочная стоимость работ даже по 2019 году немного больше тех денег, которые заложены в программе, то есть на 20 млн рублей превышает. Так что пока наша ключевая задача — обеспечить 2019 год и главную работу закончить в 2019 году, — отметил советник главы УР.

Завершиться работы должны к сентябрю 2019 года.

«Ключевой вопрос — поиск финансирования»

Изменений ждут и от «соседей» Центральной площади — прилегающих к ней торговых центров, кинотеатра, дворца культуры, гостиницы и жилых домов. По словам Правдзинского, на их территории тоже нужно будет навести порядок, в том числе в части принятого в городе дизайн-кода по внешнему облику вывесок, благоустройства, состояния фасадов. Соответствующие замечания уже направлены собственникам зданий.

Участников круглого стола волновал и вопрос третьего этапа реконструкции — эспланады, ведущей от Центральной площади к монументу Дружбы народов и набережной. И во время общественных обсуждений летом, и сейчас ясности по финансированию этих работ у властей республики нет.

Работы, запланированные на 2019 год, по словам Правдзинского, уже превышают сметы. Фото facebook.com

— Все, что касается 2020 года и эспланады, то это сейчас в режиме проектирования. Ключевой вопрос — поиск финансирования. Сейчас рассматриваются разные варианты: кредиты, федеральные средства, средства бизнеса. Мы сейчас не можем дать ориентиров, — сказал Правдзинский.

Бизнес в какой-то степени интерес к благоустройству эспланады проявляет. Так, коммерческий директор «Комосстрой» Александр Кузнецов рассказал о планах в 2019 году использовать существующие площадки эспланады между лестницами под проведение различных фестивалей и других массовых мероприятий. Компания застраивает прилегающую к эспланаде с одной стороны территорию. Один жилой комплекс уже достроен, идет строительство еще одного.

Очевидно, посредством такого событийного наполнения прилегающей территории застройщик хочет привлечь внимание и к своим строящимся объектам.

Любовь Варламова отметила, что крайне важно продумать, как сделать эспланаду более удобной для перемещения. Сейчас не вся эспланада оборудована пандусами, местами они в плохом состоянии. В разработанном проекте реконструкции проблема доступности решается за счет пандусов, а террасы оборудуются зонами отдыха, детскими площадками.

— Все-таки это пространство должно быть повернуто к человеку, оно должно стать комфортным для человека, в первую очередь, для передвижения с Центральной площади на набережную, и это, конечно, решается только современными способами и технологиями, которые создают безбарьерную среду. Если людям будет некомфортно на эту площадку попадать, то события работать по большому счету и не будут, — отметила Варламова.

Однако если бизнесу и власти удастся оживить эспланаду, которая сейчас по сути выполняет только транзитную функцию между крупными общественными пространствами и парками, то для города это будет большой плюс, считает она.

«Комосстрой» застраивает прилегающую к эспланаде с одной стороны территорию. Один жилой комплекс уже достроен, идет строительство еще одного

Пока подобных примеров участия девелоперов в обустройстве общественных пространств в Ижевске единицы. В этом году в столице Удмуртии были открыты две такие территории. «Уралдомстрой» соорудил площадку «Ситифест» на краю активно застраиваемого им микрорайона. Группа компаний «Острова» обустроила Открытый сад за зданием администрации Ижевска, при этом при проектировании его наполнения активно участвовала общественность. Вообще территорию компания получила под строительство офисного центра с условием благоустройства сквера. Офисный центр она строить не стала, предпочтя сделать упор на социальную и имиджевую составляющую.

Любовь Варламова отметила, что участие застройщиков в благоустройстве и развитии прилегающих общественных пространств стало настоящим трендом в России. Многие девелоперы уже понимают, что наличие поблизости парка или сквера повышает стоимость жилья и играет важную роль при выборе квартиры.

«Очень часто мы слышим комментарии в формате «весь город против»

Взаимодействие с общественностью не всегда получается без проблем и недопонимания. При этом только при ее непосредственном участии можно создать объекты и общественные пространства, которые будут отвечать их интересам. Однако такие обсуждения могут длиться долго, если не ограничить их по времени.

— Чем больше мы в режиме открытости общаемся с жителями, тем лучше результат, наверно, получится. Но есть определенные границы в этом процессе. Когда мы начинаем копаться, что называется, лезть под кожу с какими-то проектами и решениями, а они уже назрели, а еще есть 44-й и 223-й законы, мы все это понимаем. Конечно, здесь должна быть золотая середина. Это общение должно быть, чтобы горожане понимали, что их участие есть. Они увидят то, что хотят. Но должно быть и понимание, что мы ограничены по срокам, — отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Вячеслав Правдзинский, которому довольно часто приходится встречаться с общественностью и отвечать на их замечания в социальных сетях, подчеркнул, что и со стороны жителей порой бывают перегибы.

— Очень часто мы слышим комментарии в формате «весь город против». Я всегда задаю вопрос: а кто такой — весь город, что за человек такой, который против. Если мы говорим про весь город, то мы должны апеллировать цифрами. А порой это заявляет группа из трех, пяти, десяти, может, двадцати человек, но это не весь город. Если это выступает группа жителей домов по Центральной площади, то это только их мнение, это не весь город, не все горожане. Понятно, что люди, которые живут рядом, воспринимают Центральную площадь как часть своей постоянной среды обитания, но при этом это не их дворовая площадка. Это городская собственность и собственность всех горожан, — сказал Правдзинский.

С другой стороны, по его словам, не должно быть и со стороны власти строгих установок неизвестного лица, который даже на территорию не выезжал, во всем нужно проявлять гибкость и искать компромиссы.

В настоящее время отставание по срокам составляет 50 дней

Повышать культуру диалога власти и общественности хотят и на уровне обсуждения проектов благоустройства дворов. Сейчас, как правило, жители хотят максимально заасфальтировать площадку под парковку, оградить территорию забором и установить детскую площадку. По словам мэра Ижевска, необходимо создать проектный офис, который бы не только выслушивал предложения горожан, но и предлагал варианты передового опыта, решения и объекты, которые незнакомы рядовым жителям, но способны сделать по-настоящему комфортное и интересное пространство на придомовой территории.