Страсти «мусорной реформы»: тарифы на захоронение ТБО в Татарстане вырастут до 61%

Регоператор все еще не заявился, расценки приняли для действующих компаний отрасли. Если первый не поторопится, последние будут работать за него

Фото: Максим Платонов

Республиканский госкомитет по тарифам продолжает подготовку к предстоящей «мусорной реформе». С июля 2019 года расценки компаний, занимающихся захоронением твердых коммунальных отходов, существенно вырастут. Если к январю регоператор не утвердит свои тарифы, то этим организациям придется продолжить работу по утилизации отходов. Пока же тарифы действующих фирм приводят в соответствие с требованиями законодательства. Подробности — в материале «Реального времени».

Новый тариф для всех

Для компаний, занимающихся захоронением твердых коммунальных отходов, продолжают корректировать тарифы. С 1 января 2019 года в активную фазу вступит «мусорная реформа». Одно из изменений, плата за негативное воздействие на окружающую среду, будет теперь в составе тарифа для всех, хотя ранее эти финансовые затраты ложились только на плечи промышленных предприятий. На заседании правления госкомитета РТ по тарифам скорректировали тарифы 14 компаний, занимающихся захоронением твердых коммунальных отходов. География их присутствия обширная — Азнакаевский, Актанышский, Елабужский, Сармановский и другие районы. Во всех 14 компаниях со второго полугодия 2019 года запланировано повышение тарифа. А вот разбег сильно варьируется — от 10% до 61%. Минимальное повышение в 10% ожидается для ООО «ЭкоСистемы» (Ютазинский район), максимальное в 61% — у ООО «Вейст Системз» (Пестречинский район).

— Разный рост зависит от доли промпредприятий (у компании, которая занимается захоронением отходов), ведь раньше население эту услугу не оплачивало, — пояснил первый заместитель председателя госкомитета РТ по тарифам Александр Штром. Нового шефа на заседании правления не было, как пояснили в пресс-службе, Александр Груничев был на совещании у вице-премьера.

На разнице, у кого на сколько изменится тариф с 1 июля 2019 года, сказываются и объемы реализации, чем они больше, тем более низкий тариф возможно установить.

— При установлении тарифа берем только экономически обоснованные затраты и исключаем все необоснованные, — поясняют в пресс-службе госкомитета.

Регоператор может не успеть?



Сегодня на заседании правления приняли скорректированные тарифы. Теперь их проверят Министерство юстиции и прокуратура. Если замечаний не будет, на официальном портале правовой информации будет опубликовано постановление об изменении тарифов. Через десять дней изменения вступят в силу, обычно вся процедура занимает около месяца.

Впрочем, в госкомитете уточняют, неизвестно, сколько времени просуществуют эти тарифы и будут ли компании по ним работать. Так как с 1 января 2019 года свою работу на территории республики должен начать региональный оператор, который пока так и не заявился в профильный комитет, чтобы утвердить единый тариф по захоронению отходов. Насколько именно вырастут расценки, сейчас сказать сложно, ведь это требует расчетов, а до конца 2018 года осталось чуть больше месяца. Впрочем, в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ поясняют, что если к 1 января 2019 года тариф регоператора не успеют утвердить, то действующие в этой сфере компании продолжат свою работу, что наиболее вероятно. У регоператора практически не осталось времени уложиться с этой процедурой до конца года. В пресс-службе госкомитета по тарифам РТ уточняют, что на согласование обычно требуется до 30 дней, при необходимости иногда срок может быть увеличен еще на месяц.

Тепло дешевеет, но не везде

Кроме вопросов по захоронению твердых коммунальных отходов, на заседании рассмотрели изменения тарифов на тепло, питьевую воду и водоотведение. Среди заявленных компаний были не только те, кто поставляет услуги крупным организациям, но и населению. Цены, конечно, вырастут, впрочем, не у всех, а у некоторых даже пойдут вниз.



Так, например, у ООО «Жилкомплекс-ТМ» (Казань) тариф на питьевую воду на протяжении всего следующего года останется без изменений — 13,86 рубля/куб. м. Не повезло Тетюшскому району — у «Тетюшского предприятия тепловых сетей» со второго полугодия расценки на тепло вырастут на 2,8% и составят 1844,21 рубля/Гкал. А вот у «Энергоресурса», занимающегося поставками тепла в Казани, с 1 января 2019 года тариф, наоборот, снизится на рекордные по сравнению с остальными компаниями 7,3% и составит 1761,82 рубля/Гкал. Понижение связано с ростом в компании полезного отпуска тепловой энергии для потребителей. У «Высокогорских коммунальных сетей», наоборот, снижается доля полезного отпуска, из-за чего с 1 июля 2019 года их тариф на тепловую энергию вырастет на 3%, стоимость составит 1972,98 рубля/Гкал.