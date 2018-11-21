Оператор ТБО на востоке Татарстана готов заплатить подрядчикам почти 1 млрд рублей

Оператор обращения с ТБО на востоке Татарстана компания «Гринта» объявила три тендера на перевозку мусора. В сумме начальная цена контрактов составляет 980 млн рублей.

Первый контракт охватывает Ютазинский, Азнакаевский, Муслюмовский, Актанышский, Мензелинский и Агрызский районы РТ, следует из сообщения на портале госзакупок. Он оценивается в 218,9 млн рублей.

За перевозку мусора в Аксубаевском, Елабужском, Мамадышском, Нурлатском и Чистопольском районах «Гринта» готова заплатить до 310,5 млн рублей.

Третий контракт предполагает перевозку ТКО на территории Менделеевского, Тукаевского, Сармановского, Нижнекамского, Новошешминского и Черемшанского района. Его стоимость составила 450,6 млн рублей.

Ранее гендиреткор «Гринты» Светлана Ярлыченко рассказала «Реальному времени», что компания не имеет отношения к федеральной «Мехуборке». Она также отмечала, что компания еще до конкурса готовилась стать региональным оператором, но не была готова к тому, что окажется единственным участником соответствующего конкурса.