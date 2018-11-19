Тарифы на тепло в Казани подорожают на 1,7% с 1 января

С 1 января 2019 года тарифы на тепловую энергию подорожают на 1,7% в соответствии с постановлением правительства РФ о повышении ставки НДС.



Еще одно повышение платы пройдет в начале июля, но пока его точное значение неизвестно, говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что действующий тариф на тепловую энергию составляет 1 737,53 руб/Гкал с НДС. При этом в Казани сохраняется один из самых низких тарифов на оплату тепла среди городов других регионов.

«На тариф влияет качественное вложение в диспетчеризацию котельных. Мы освобождаем от персонала работу котельных, ставим более точное и энергоэффективное оборудование и за счет этого потребляем меньше топлива и сопутствующих материалов, поэтому нам удается получить заметную экономию», — гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.

Напомним, правительство РФ одобрило поправки, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа из-за планируемого роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

