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Плата за утилизацию отходов после «мусорной реформы» увеличится на 12 процентов

02:43, 29.06.2018
Плата за утилизацию отходов после «мусорной реформы» увеличится на 12 процентов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Средняя стоимость вывоза и утилизации мусора при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 подорожает в среднем на 12 процентов.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, совокупная стоимость услуг по платежке за жилищно-коммунальные услуги при этом не превысит 1 процента (30 рублей).

Ранее «Реальное время» писало, что власти Татарстана планируют выбрать регионального оператора ТКО после 28 июля.

ОбществоИнфраструктура
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