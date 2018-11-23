«Краса студенчества России — 2018» в Казани: финальный гала-концерт самых красивых и талантливых
Накануне в Казани прошел финальный этап конкурса «Краса студенчества России — 2018». прошел сегодня в Казани. За титул самой красивой и талантливой боролись 12 студенток из 6 федеральных округов России. Победительницей стала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Ей предстоит стать официальным лицом Российской студенческой весны-2019.
Подробности финальной «битвы» — в видеорепортаже корреспондента «Реального времени».
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