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«Краса студенчества России — 2018» в Казани: финальный гала-концерт самых красивых и талантливых

08:00, 23.11.2018
«Краса студенчества России — 2018» в Казани: финальный гала-концерт самых красивых и талантливых Фото: Олег Тихонов

Накануне в Казани прошел финальный этап конкурса «Краса студенчества России — 2018». прошел сегодня в Казани. За титул самой красивой и талантливой боролись 12 студенток из 6 федеральных округов России. Победительницей стала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Ей предстоит стать официальным лицом Российской студенческой весны-2019.

Подробности финальной «битвы» — в видеорепортаже корреспондента «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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