Розница без разницы. Российский ретейл перестал расти

Россияне перестают тратить. Розничная торговля опять скатывается в стагнацию

Фото: Олег Тихонов

Едва начав восстанавливаться, сфера розничной торговли в октябре снова скатилась в стагнацию. Это следствие стремительного ухудшения настроений потребителей, которое фиксируют опросы и подтверждает официальная статистика. Россияне запасаются терпением: их доходы растут слабо, выборы позади, впереди — повышение налогов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ретейлеры радовались недолго

Социологи и официальная статистика второй месяц подряд сигнализируют об ухудшении потребительских настроений в России. Наблюдения холдинга «Ромир» показывают, что в сентябре и октябре повседневные расходы населения с поправкой на инфляцию были самыми низкими за всю историю наблюдений. Средний чек по расходам в магазинах продолжает падать, в прошлом месяце он потерял 5,1% в годовом выражении.

Последние данные Росстата этот тренд подтвердили. Оборот розничной торговли (ОРТ) в октябре составил 2,75 трлн рублей, его годовой рост оказался одним из самых слабых в этом году (+1,9%). В целом за январь — сентябрь оборот розницы вырос на 2,6%. Таким образом, он в точности сравнялся с накопленной за 10 месяцев инфляцией, а в реальном выражении показал нулевой рост.



Очищенные от инфляции показатели розничной торговли долгое время находились в отрицательной зоне. С 2018 года ситуация начала постепенно меняться: 7 месяцев из 10 динамика реального розничного оборота была слабо положительной, пока снова не скатилась вниз.

После выборов и перед повышением НДС

«Статистика октября говорит о сильном ухудшении потребительского тренда», — констатируют аналитики «Альфа-Банка». По их мнению, на это указывают не только слабые показатели торговли, но и замедление роста зарплат, а также рост безработицы. По оценке Росстата, номинальные зарплаты в октябре увеличились на 8,1% год к году, реальные — на 4,4% после роста на 10,8 и 7,2% в предыдущем месяце. Численность безработных относительно сентября выросла на 200 тыс. человек.

«Еще одна плохая новость для потребительского тренда связана с замедлением роста розничных кредитов в октябре», — отмечают в «Альфа-Банке». Портфель кредитов населению увеличился всего на 1,7%, и это худшая динамика с апреля.

«Главный вывод из статистики в том, что начала ухудшаться динамика доходов, отражая завершение электорального цикла. Ухудшение динамики доходов, проиллюстрированное замедлением роста зарплат, будет сдерживать дальнейший рост кредитования, что в свою очередь ограничит конечное потребление. Цифры указывают на то, что рост оборота розничной торговли, скорее всего, будет замедляться и далее», — считают аналитики.

«Снижение потребительской активности началось еще с июля — тогда, кстати говоря, начали показывать ухудшение и альтернативные индикаторы потребительской активности. Средний чек ретейлеров в реальном выражении падает уже больше года подряд, и в последние месяцы его падение ускорилось», — отмечают эксперты «Райффайзенбанка».

Средний чек ретейлеров в реальном выражении падает уже больше года подряд, отмечают эксперты «Райффайзенбанка». Фото Максима Платонова



Они называют три причины сворачивания спроса. Во-первых, это низкая потребительская уверенность — этот индикатор (по оценке «инФОМ») так и не смог восстановиться после июньского падения и сейчас зафиксировался на уровне, на котором находился в середине прошлого года. Во-вторых, роль сыграла динамика реальных доходов россиян. Она остается неустойчивой и вялой, несмотря на эпизодические всплески. Доходы в последние годы росли лишь в результате пенсионных выплат и увеличения трансфертов перед выборами. В-третьих, полагают в «Райффайзенбанке», начал проявляться негативный эффект от предстоящего повышения НДС.

Всем заметный пессимизм

О спаде активности говорят и социологические опросы. Центр конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в III квартале 2018 года зафиксировал резкое ухудшение настроений в России. Индекс потребительской уверенности (отражает оценки гражданами личного материального положения, изменений экономической ситуации и условий для крупных покупок) снизился до отметки -14. В последний раз на таком уровне он находился во II квартале 2017 года.

Сильнее всего вырос пессимизм населения относительно развития экономической ситуации в стране, менее существенно ухудшилось восприятие личного материального положения. Однако в целом на спад пошли все компоненты индекса.

Рост пессимизма фиксирует и ВЦИОМ. В сентябре его индекс потребительского доверия упал до минимума с начала года. Доля респондентов, которые считают, что сейчас плохое время, чтобы делать крупные покупки, оказалась максимальной с сентября 2017-го (54%).

Индекс потребительской уверенности (отражает оценки гражданами личного материального положения, изменений экономической ситуации и условий для крупных покупок) снизился до отметки -14. Фото Дамиры Хайруллиной

Наконец, ЦБ со ссылкой на опросы «инФОМа» отмечает, что серьезных изменений в потребительских настроениях в октябре не произошло. Большинство россиян не ждут сдвигов в своем материальном положении в будущем: «Однако отношение к крупным покупкам остается значительно более негативным, чем в 2014 году. Большинство респондентов по-прежнему предпочитают откладывать свободные деньги (53%), а не тратить (32%)».