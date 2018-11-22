УНИКС в Турине был похож на Роналду в «Ювентусе»

Казанский клуб провел две абсолютно разные половины игры

Минувшим летом в мировом футболе, как известно, прогремела настоящая трансферная бомба — португалец Криштиану Роналду перебрался из «Реала» в «Ювентус». Отличительной чертой футболиста в форме клуба из Турина стало то, как сбалансированно он проводит всю игру и как прибавляет во вторых таймах (семь из своих девяти голов в сезоне он забивал после 60-й минуты матча). Примерно в таком режиме отыграл в Турине и казанский УНИКС — позволил себе проигрывать к большому перерыву 7 очков и резко прибавил во второй половине. О том, как подопечные Прифтиса победили (82:72) в последнем матче перед долгим перерывом — в материале «Реального времени».

Итальянцы стали аутсайдерами

Перед нынешним розыгрышем Кубка Европы вряд ли кто-то мог предположить, что итальянский «Торино» — достаточно крепкая команда с серьезным подкреплением по ходу сезона и тренером-легендой — будет выступать так плохо. Но результат удручающий: семь поражений в семи матчах. После поражения в Казани в середине октября (78:92) «Торино» проиграл в Вильнюсе «Ритасу» (79:86), дома — «Уникахе» (104:105) и «Скайлайнерсу» (75:85) и в гостях — «Морнару» (83:86).

После матча в Казани месячной давности итальянский клуб пополнили пять игроков: 211-сантиметровый центровой Мухаммаду Джайте и сразу четыре защитника — Маттиа Стодо, Рикардо Мурри, Марко Портаннезе и Лоренцо Миттика. Но им только предстоит пробиваться в состав, а лучшими по статистическим показателям остаются «старички»: защитники Тайшон Тэйлор и Тони Карр плюс центровые Джеймс Макаду и Марко Кузин. По-прежнему можно было ждать сюрпризов и от именитого 36-летнего Карлоса Дельфино.

УНИКС до сих пор «страдает от травм»

Казанцы же перед этой игрой имели шестиматчевую беспроигрышную серию: в ноябре они не просто никому не уступили, но и даже не были близки к этому, обыгрывая практически всех своих соперников с приличной разницей в счете. В минувшие выходные в матче Единой лиги ВТБ крепко досталось «Нижнему Новгороду», который был разгромлен в Казани с 25-очковым преимуществом — 89:64. Но счет для главного тренера УНИКСа сейчас не главное. Гораздо больше его беспокоит травматичность его подопечных. Вот что Димитрис Прифтис говорил пресс-службе казанского клуба накануне матча в Италии:

Нам нужно сфокусироваться на защите, играть в своем ритме и контролировать темп игры, не совершать потерь



— Нам предстоит сложная встреча на выезде против атакующей команды, которая играет в высоком темпе, любит бежать и бросать. К сожалению, мы до сих пор страдаем от травм, каждую игру нам не хватает нескольких игроков. Оставшиеся в строю игроки делают все возможное, чтобы минимизировать потери. Нам нужно сфокусироваться на защите, играть в своем ритме и контролировать темп игры, не совершать потерь.



Ларри Браун вернулся

Минувшим летом «Торино» возглавил легендарнейший Ларри Браун. 78-летний американский «коуч» побеждал в НБА в 2004 году с «Детройт Пистонс» и до сих пор остается единственным тренером, приводившим к чемпионству команды как NCAA, так и NBA. Только вот незадача, в Казань такая тренерская глыба в октябре не доехала. В начале сезона Браун улетел в США по медицинским причинам и вернулся в расположение клуба как раз после того матча против УНИКСа.

Браун уже не так активен в тренерской зоне, как в былые годы, но по-прежнему авторитетен для любого из своих игроков. Во время тайм-аутов его слушают внимательно, но биться за своего тренера при очевидной разнице в мастерстве итальянцам очень трудно. Что и показал отчетный матч.

Понкрашов увлекся «трешками»



Хотя не все так радужно начиналось для казанцев. Прифтис выпустил в стартовой пятерке УНИКСа Хенри, Локетта, Колесникова, Ндура и Клименко. Счет открыли хозяева спустя целую минуту «возни» в основном в центре площадки. Гости очень много ошибались в первой пятиминутке, и Прифтис даже был вынужден брать тайм-аут при счете 4:11. Вместо Артема Клименко довольно скоро вышел Андрей Кощеев. Но принципиальных изменений это не дало, и лишь с появлением на площадке Антона Понкрашова наладилась игра и в атаке (два трехочковых из двух попыток), и под кольцом, где седьмой номер казанского клуба выполнил отличный перехват. Но первую четверть УНИКС все равно проиграл — 14:20.

Во второй 10-минутке на паркете появился Максим Шелекето, долгое время отсутствовавший из-за травмы. Прифтис включил интенсивную ротацию, казанцы активнее стали выглядеть в защите, а в атаке по-прежнему был неудержим Понкрашов — итальянцы словили очередную «трешку» от Антона, который так увлекся дальними бросками, что в какой-то момент подпортил себе их статистику — три попадания из пяти. УНИКС к середине четверти легко отыграл отставание в 8 очков и сократил его всего до одного — 23:24. Но у «Торино» в этот момент на лавку отправился Дельфино, с выходом которого итальянцы легко вернули себе преимущество. Теперь уже в 7 очков — 32:25. За полторы минуты до перерыва туринцы упустили Ндура, здорово попавшего со средней дистанции, но в ответной атаке совсем необязательно сфолил Смит, который спустя несколько секунд ответил точным трехочковым. Однако подопечные Брауна вгрызлись в свое преимущество и ушли на большой перерыв при счете 37:30 в свою пользу. Показательна статистика потерь в первой половине: 4 у итальянцев и аж 14 — у казанцев.

Ни активности Уилсона, ни стараний Дельфино не хватило даже для того, чтобы сократить отставание до минимума

Казанский рывок и зрелищная концовка

После перерыва УНИКС полностью включился в игру — стал максимально активен под своим кольцом, совершал меньше неоправданных потерь, и это дало результат уже спустя 3 минуты. Казанцы даже вышли вперед — 41:40. После этого итальянцы не могли забить почти 4 минуты, а казанцы спокойно наращивали преимущество. После технического фола туринцам и «трехи» Каймакоглу счет стал уже неприличным — 53:40. «Торино» настолько расслабился, что проиграл третью четверть со счетом 8:27. Даже баскетболисты УНИКСа вряд ли могли предположить еще в перерыве, что спустя 10 минут будут вести с 12-очковым преимуществом. Ключевыми элементами этого рывка стали удачные дальние броски, а также сумасшедшая активность под чужим кольцом — сразу 12 подборов.

В заключительном отрезке матча ничего принципиально не поменялось. Итальянцы, как могли, старались — их сложно в чем-то упрекнуть. Но ни активности Уилсона, ни стараний Дельфино не хватило даже для того, чтобы сократить отставание до минимума. УНИКС играл довольно просто в атаке, ничего не выдумывал и спокойно удерживал минимум 10-очковое преимущество. Команды довольно быстро набрали по пять фолов, и концовка встречи сильно затянулась — «грязное» время игры составило около двух часов. По-настоящему зрелищной стала последняя минута. После фола Каймакоглу на трехочковом броске соперника счет мог сократиться до «минус трех». Но итоговый результат и игра во второй половине наверняка порадовала Прифтиса — 82:72. Очередная победа татарстанского клуба в Кубке Европы, несмотря на поражение в трех четвертях встречи.

Теперь УНИКС ждет двухнедельный перерыв — ближайший матч казанцы проведут только 8 декабря в Санкт-Петербурге, где сыграют с «Зенитом». А 12 декабря в «Баскет-холле» нужно будет брать реванш у «Уникахи» за обидное поражение в Испании.

Андрей Лопата