Время Коротаева. «Нефтехимик» разгромил лидера Востока с новым вратарем

Волчий оскал Назарова — его эксперименты удались

Нижнекамский клуб после победы над «Ак Барсом» 3 ноября проиграл сразу четыре домашние встречи кряду. Потеря этих очков может больно аукнуться «волкам» при распределении мест в зоне плей-офф. Уже сейчас «Нефтехимик» ее покинул, пропустив вперед себя «Куньлунь». Ближайший календарь игр подопечных Назарова не вызывал оптимизма, однако матч в Екатеринбурге против абсолютного лидера сезона показал (6:2), что у нижнекамцев не все так плохо. Два ярких дебюта, разъяренные финны и волчий оскал Назарова — в материале «Реального времени».

Дебют Мусина

24-летний защитник Дамир Мусин играл в «Ак Барсе» с 2014 года. Не всегда попадал в состав, но от сезона к сезону набирался опыта и постепенно из подающих надежды, казалось, вырос в игрока основы казанского клуба. Но весь минувший чемпионский плей-офф Дамир пропустил, а летом был отправлен в «Сочи». Там он выступал довольно ровно — провел 23 матча при коэффициенте полезности «+10», дважды забрасывал шайбы и один раз отметился голевой передачей. И вот на минувшей неделе на официальном сайте «Ак Барса» появилась новость, что защитник возвращается. Причем подана новость была так: «Мусин возвращается в Татарстан».

Сразу же пошли слухи, что игрока ждет дальнейший обмен именно в «Нефтехимик», что выглядело логично. Команда Назарова сейчас переживает непростое время, и присоединение к ней защитника в самом расцвете сил случилось как нельзя кстати. Забегая вперед, скажем, что о таком ярком дебюте за нижнекамцев вряд ли мечтал даже сам Мусин.

«Автомобилист» буксует

«Автомобилист» в четырех последних матчах уступил трижды. Сначала подопечные Мартемьянова проиграли две встречи кряду — СКА и «Спартаку», пропустив в них 9 шайб. Реабилитировались екатеринбуржцы только в выездной игре с минским «Динамо» (4:0) и ничего плохого от домашней игры с «Нефтехимиком», конечно, не ждали — все говорило за то, что, скорее всего, безоговорочный лидер сезона по очкам (пожалуй, и по игре тоже) одержит победу.

Любопытно, что проблемы у «Автомобилиста» начались сразу после того, как издание «Спорт-Экспресс» предало огласке зарплаты игроков. Похоже, что уральская команда сходу не прошла тест на зрелость и абсолютным грандом ее называть пока рано. Хотя тут можно привести пример уфимского «Салавата Юлаева» в его первый чемпионский год. В сезоне 2007/2008 клуб из Башкортостана только-только стали называть не крепким середняком, а безусловным лидером. Подопечные Сергея Михалева тогда отлично стартовали, но тоже имели проблемы в середине сезона — в основном, они пришлись на ноябрьские и декабрьские встречи. После новогодней паузы все наладилось — уфимцы уверенно выиграли «регулярку», а затем выдали и отличный плей-офф. Ажиотажа вокруг команды было даже больше, чем сейчас вокруг «Автомобилиста», и башкирский клуб с честью преодолел все препятствия. Остается только внимательно следить за клубом из Екатеринбурга. Могут повторить.

«Автомобилист» в четырех последних матчах уступил трижды



Орбита Назарова

Знакомясь с составами команд, не удивиться было нельзя. Уже вратарская линия принесла сюрпризы. Но если с Владимиром Сохатским у «Автомобилиста» все было понятно — Якуб Коварж еще не восстановился после повреждения, то главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров по-настоящему удивил. Место в воротах нижнекамцев занял 21-летний Федор Коротаев, который начинал сезон в ВХЛ. «Нефтехимик» — самая консервативная команда сезона в плане выборов голкипера на матч (почти все встречи в стартовом составе начинал Илья Ежов), а здесь такая важная игра и такой внезапный дебют.

— Перед матчем посовещались с тренерским штабом и решили запустить на орбиту новую звезду, вратаря Федю Коротаева, — объяснял удивительное решение Назаров по окончании встречи. — Игра у него получилась, рад за него. Когда хорошо выглядит вратарь — не нервничают и полевые хоккеисты.

Отметим, что Коротаев в первом же матче за «Нефтехимик» получил бросковую нагрузку, сравнимую с той, что имеет, например, Андрей Василевский в НХЛ в матчах за свою «Тампу».

«Волчье» большинство

Нижнекамцы не стали действовать вторым номером, а сразу дали понять, что будут играть на победу. Назаров вначале заметно нервничал, но ближе к середине игры, когда его команда реализовала два большинства и еще один раз забила в равных составах, расслабился. 0:3 для «Автомобилиста» по этому сезону — не катастрофа, можно вспомнить хотя бы сентябрьскую игру с ярославским «Локомотивом», когда три шайбы удалось легко отыграть и победить в овертайме. Но «Нефтехимик» грамотно выстроил игру в средней зоне, неплохо выглядели игроки обороны как у своих ворот, так и при подключениях в атаку. Тот же Мусин несколько раз шел вперед, хотя в начале игры запомнился только неудачным замахом на синей линии соперника.

Снова проявили себя нижнекамские финны. Микаэль Руохомаа набрал очки в седьмом матче подряд, а Юусо Пуустинен отметился дублем. Очевидно, что показать зубы именно в большинстве было одним из главных планов Назарова на игру, но в итоге вышло так, что сработали вообще все задумки Андрея Викторовича.

В итоге вышло так, что сработали все задумки Андрея Назарова



50 бросков для Коротаева

В первую очередь это касается вратаря. По воротам Коротаева за весь матч нанесли 75 бросков, и 50 из них — в створ! Статистика для дебюта очень приличная, учитывая, что Федор пропустил всего два гола. Да и те в меньшинстве — оба раза отличился Найджел Доус. Окончательно стало понятно, что Коротаев освоился в КХЛ, на 55-й минуте, когда нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев убегал один на один с нижнекамским вратарем, но переиграть его не сумел.

Что касается Мусина, то он провел 31 смену, отыграв 18 минут и отметившись двумя заблокированными бросками. Было заметно, что Дамир старался строже действовать в обороне после не самой удачной попытки атаковать в первом периоде. И в целом это у него получилось. А учитывая, что «Нефтехимик» в итоге победил с разгромным счетом, дебют однозначно можно назвать удачным.

— Сегодня соперник играл очень грамотно, — вздыхал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. — В атаке нам практически ничего не дали сделать, плюс «Нефтехимик» полностью переиграл нас на «пятаке». Как на чужом, так и на своем. Вратарь у них сыграл отлично. В концовке мы полетели отыгрываться, забивать. Три контратаки соперника — три гола. В нашей команде, не называя фамилий, человек десять могу отметить. Еще человек десять, к сожалению, — нет.

У Андрея Назарова там же спросили:

— За счет чего так плотно играли по всей площадке на протяжении всего матча?

— Провели разбор полетов. Плюс поездки в фарм-клуб, расторжения контрактов. Но глобально мы пока ничего не сделали. После четырех домашних поражений подряд выиграли всего одну игру.

По воротам Коротаева за весь матч нанесли 75 бросков, и 50 из них — в створ



«Нефтехимик» на своем официальном сайте на днях анонсировал пресс-конференцию генерального директора клуба Раила Якупова. Пока непонятно, о каких ключевых темах пойдет речь. Можно предположить, что после 6:2 в матче с лидером чемпионата вопрос отставки Назарова в Нижнекамске поднимут вряд ли.

Андрей Лопата, фото vk.com/hcavtomobilist