Бюджет в кармане: кто из банкиров больше всех притянул государственных денег

С начала года 10 крупных банков привлекли сумму, равную половине прошлогоднего ВВП

Фото: Олег Тихонов

Группа ВТБ остается главным направлением размещения государственных денег. За 9 месяцев этого года в банк ВТБ и подконтрольный ему «БМ-Банк» поступило 27,7 трлн рублей от государства и подконтрольных ему компаний. Однако в целом объем госсредств, лежащих на сохранении у крупнейших игроков, несколько сократился. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Половина ВВП в десяти банках

Десять банков-лидеров по привлечению госсредств с начала года в том или ином виде получили от государства и принадлежащих ему организаций свыше 44 трлн рублей — сумму, равную почти половине прошлогоднего ВВП России. Впрочем, относительно января — сентября 2017 года поступления сократились на 5%, или на 2,3 трлн рублей.

В первую десятку вошли:

ВТБ;

Сбербанк;

«БМ-Банк»;

«Россельхозбанк» (РСХБ);

«Газпромбанк» (ГПБ);

«Альфа-Банк»;

«Московский кредитный банк» (МКБ);

«Новикомбанк»;

«Ак Барс» Банк;

«Связь-Банк».

Больше половины (53%) от общих поступлений госсредств в топ-10 осело в ВТБ; а вместе с «БМ-Банком», принадлежащим ВТБ, на долю группы пришлось около 70% поступлений. Впрочем, главным направлением размещения государственных денег ВТБ становится не впервые.

При этом динамика по банку ВТБ была отрицательной: он привлек почти на треть меньше госсредств, чем за 9 месяцев прошлого года. Это стало результатом сокращения объема средств федерального бюджета на счетах: он снизился на 57% год к году — с 21,4 до 9,3 трлн рублей. По остальным компонентам у ВТБ наблюдается рост: так, поступления со стороны субъектов РФ увеличились на 22%, средства госкомпаний — на 7%.

В Сбербанке объем средств федбюджета, напротив, вырос в 3,8 раза — до 2,7 трлн рублей. Поступления от регионов тоже увеличились — в 3,4 раза, а вот по госкомпаниям сумма незначительно сократилась (на 1%). У «Альфа-Банка» в этом году был существенный прирост по всем компонентам: средства федерального бюджета увеличились в 4,5 раза, средства регионов — без малого в 15 раз, а поступления от госкомпаний — в 19 раз.

«Связь-Банк» («дочка» государственного ВЭБа) на 28% увеличил поступления от госкомпаний, тогда как региональные средства сократились на 85%. В подконтрольном «Ростеху» «Новикомбанке» хранятся деньги госкомпаний — их объем за год увеличился примерно в 1,5 раза.

В целом большинство участников топ-10 в этом году привлекли больше госсредств, чем в 2017-м; исключением, помимо ВТБ, стал «Ак Барс» Банк, который снизил поступления от госкомпаний на 400 млрд рублей.

Взлеты и падения

У других крупных игроков динамика была очень разнонаправленной: некоторые из них привлекали ликвидность от государства в большем объеме, другие же потеряли часть госсредств.

В числе первых оказался, к примеру, «Райффайзенбанк», который привлек почти вдвое больше, чем годом ранее, исключительно за счет увеличения поступлений от госкомпаний. «Росбанк» сократил привлечение от государственных организаций (на 7%), однако отыгрался за счет регионов — он получил от них 19,5 млрд рублей, хотя в аналогичном прошлогоднем периоде субъекты РФ не держали деньги в этом банке. В результате общий объем госсредств у «Росбанка» увеличился в 1,6 раза.

Еще больший прирост показал «Уралсиб» — в 6,9 раза. Драйвером этого прироста были госкомпании — в этом году они доверили банку на 54 млрд больше, чем в прошлом. Всего на начало октября они держали в «Уралсибе» 63,4 млрд рублей.

По другую сторону оказался банк ФК «Открытие», который за январь — сентябрь привлек лишь 20% от прошлогоднего объема госсредств. Больше всего денег из банка забрали федеральные органы власти — 725 млрд рублей. А суммарно объем федеральных и региональных средств сократился на 953,2 млрд. В свою очередь государственные компании вывели из «Открытия» 362,7 млрд рублей.

Снижение было и у ряда других игроков: в «ЮниКредит Банке» госсредства сократились на 8%, в «Совкомбанке», а также банке «Россия», акционерами которого являются в частности, бизнесмен Юрий Ковальчук и виолончелист Сергей Ролдугин, — сокращение на 2% и 1% соответственно.

Поступление госсредств в банки, III квартал 2018 года

№ Банк ПОСТУПЛЕНИЕ ГОССРЕДСТВ (ВСЕГО) ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г., тыс. рублей ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ГОСКОМПАНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г., ТЫС.РУБ. ПОСТУПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г., ТЫС.РУБ. ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОССРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г., ТЫС.РУБ. 1 Банк ВТБ 23 196 921 194 11 446 097 049 2 472 717 744 9 278 106 401 2 Сбербанк России 6 697 897 280 3 563 283 621 463 432 915 2 671 180 744 3 БМ-Банк 4 470 648 883 0 0 4 470 648 883 4 Российский Сельскохозяйственный банк 2 811 275 671 780 395 907 883 629 400 1 147 250 364 5 Газпромбанк 2 435 959 779 853 602 229 900 106 000 682 251 550 6 АЛЬФА-БАНК 1 544 617 223 514 168 223 678 449 000 352 000 000 7 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 053 002 809 82 717 500 89 500 000 880 785 309 8 НОВИКОМБАНК 804 527 707 804 527 707 0 0 9 АК БАРС БАНК 571 492 905 360 743 055 138 407 993 72 341 857