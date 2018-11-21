Небезопасные соседи: школа «СОлНЦе» просит оградить детей от «аварийного» здания УФСИН

Однако служба исполнения наказания отрицает аварийность четырехэтажной надстройки поверх гаража

В школе-интернате «СОлНЦе» переживают за безопасность учеников. В учебном заведении сомневаются в надежности здания УФСИН по соседству. Несколько лет назад четыре (!) его верхних этажа надстроили над гаражом прокуратуры, никак не укрепив фундамент, что привело к оседанию всей постройки, утверждает директор школы Павел Шмаков. Уже сейчас стены строения испещрены трещинами. Родители детей просят надзорные службы показать разрешение на строительство (некоторые считают постройку самовольной), а заодно — проверить здание на соответствие строительным нормам. Вместе с тем в УФСИН настаивают, что их корпус вовсе не аварийный. В обстоятельствах конфликта разбиралась корреспондент «Реального времени».

Опасное соседство?

Руководство казанской школы-интерната «СОлНЦе» давно бьет тревогу по поводу аварийного здания по соседству. Ситуация получила федеральную огласку после того, как о ней рассказал телеграм-канал Mash. Учебное заведение находится на Кави Наджми, 18, а в соседнем, 20-м доме «сидит» УФСИН России по РТ. Несколько лет назад над зданием сделали надстройку и, по всей видимости, неудачно.

— До 2003 года там стояли одноэтажные гаражи прокуратуры — в 3 метрах от нас. Над ними они надстроили четыре этажа и вниз никакие сваи не вбивали. В итоге постройка проваливается. Прошлым летом под здание закачивали бетон, оно ползет, там громадные трещины, — рассказал «Реальному времени» директор школы Павел Шмаков.

Верхние этажи, по его словам, были построены в 2003 году, возможно, еще прокуратурой, то есть здание досталось УФСИНу уже в таком виде.

Ради безопасности детей объединились родители

Сейчас у самой школы возводят пристрой. Архитекторы, с которыми Шмаков общается, не в курсе: выдавалось ли разрешение на строительство четырех этажей по соседству. Да и строительным нормам здание явно не соответствует, считает директор учебного заведения:

— Между зданиями должна быть санитарная зона не меньше 2 метров, а вообще, как правило, 3 метра — для того, чтобы можно было подкопать, посмотреть и прочее. Помню, у них как-то в подвале вода скопилась, и они заливали нас. Было невозможно что-то сделать, потому что здание построено в метре от нас. То есть там даже пройти невозможно между зданиями.

В сообщении Mash говорится, что со здания УФСИН в школьный двор «кирпичи постоянно сыпятся». Однако Шмаков это опровергает и говорит пока лишь о многочисленных трещинах по всему зданию. Тем не менее ситуацией всерьез обеспокоились родители учеников и на родительском собрании поставили ребром вопрос безопасности детей. В конце октября за подписью шести мам и пап были направлены письма в различные госорганы.

— Я могу открыть эти письма и процитировать. Письмо начальнику инспекции Госстройнадзора — они просят возбудить проверку соответствия строительным нормам и правилам здания УФСИНа. Управление градостроительных разрешений просят предоставить информацию о наличии разрешения на строительство верхних этажей здания УФСИНа, предоставить информацию о сроках приобретения и действии разрешения на строительство. Следующее отправлено в УФСИН: «Просим предоставить информацию об основаниях, целях и порядке возведения дополнительных этажей здания в связи с опасением о возможном обрушении здания на территории школы, что может повлечь за собой серьезные риски для здоровья детей», — зачитал обращения родителей директор школы.

Он отмечает, что родителей удовлетворил бы один из вариантов: либо капитальный ремонт постройки, что могло бы снять опасения в ее небезопасности, либо снос здания.

УФСИН РФ по РТ: здание не аварийное

В УФСИН России по РТ прокомментировали ситуацию, опровергнув информацию об аварийности и самостоятельной надстройке здания:

«Административное здание УФСИН России по Республике Татарстан по адресу: ул. Кави Наджми, д. 20, имеет характеристики нежилого здания с присвоенным кадастровым номером, и находится в собственности Республики Татарстан. На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ здание передано в безвозмездное пользование УФСИН России по РТ, о чем имеется соответствующий договор. Здание не является аварийным. Сведения о том, что раньше здание было одноэтажным и надстраивалось сотрудниками УФСИН, не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе управления.

Инспекция ГСН РТ в ответе на запрос «Реального времени» сообщает, что их службу не уведомили о начале строительных работ, а без такого уведомления специалисты не имеют права проверять объект:

«Извещение о начале строительства (реконструкции) здания УФСИН РТ в инспекцию не поступало. Проведение инспекцией любых проверочных мероприятий на не поднадзорных объектах, а также на объектах, подлежащих государственному строительному надзору, до направления застройщиком (техническим заказчиком) извещения о начале строительства (реконструкции) выходит за рамки осуществления государственного строительного надзора и противоречит действующему законодательству. Инспекция информацией по надстройке этажей здания УФСИН РТ, наличия разрешения на строительство (реконструкцию) не располагает. Согласно статье 51 ГрК РФ разрешения на строительство на территории г. Казани выдает Исполнительный комитет г. Казани», — говорится в ответе пресс-службы инспекции.

Контроль за техническим состоянием здания также лежит на плечах местной администрации, добавили в ГСН: «По результатам рассмотрения коллективных обращений родителей учащихся МАОУ СОШИ «СОлНЦе» инспекцией даны соответствующие разъяснения согласно действующего законодательства. Также копии обращений направлены в Исполнительный комитет г. Казани и УФСИН России по Республике Татарстан для рассмотрения в части предоставленных полномочий», — сообщили в Госстройнадзоре РТ.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу исполкома Казани, ответ будет опубликован сразу при получении.