Суд снял арест со счета Улюкаева для взыскания 130 млн рублей штрафа по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии.

Согласно позиции судебных приставов, снятие ареста необходимо для исполнения приговора суда, по которому Улюкаев оштрафован на 130 млн рублей, передает ТАСС.



Сам Улюкаев принял участие в заседании в режиме видео-конференц-связи из колонии. Он назвал суду свои паспортные данные, но комментировать разбирательство не стал.



15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн.



Приставы потребовали у суда снять арест с денег Улюкаева 25 октября. Тогда адвокаты бывшего чиновника также просили снять арест с его счетов для оплаты назначенного судом штрафа, но ходатайство было отклонено.