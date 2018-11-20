Преданный клубу, но не Бердыеву: 10 причин, почему болельщики любят Карадениза больше всех

«Черномор» покинул Казань вместе с семьей — «Рубину» будет сложно его заменить

Фото: Максим Платонов

Вчера болельщицкое и журналистское сообщество Татарстана взбудоражило сообщение об отъезде из Казани легенды «Рубина» Гекдениза Карадениза. Турецкий полузащитник в мае этого года завершил карьеру игрока, но все еще оставался в городе, в котором прожил более 10 лет, до последнего ожидая приглашения в тренерский штаб клуба. Однако этого так и не случилось — и теперь Гекдениз попробует открыть новую для себя страницу где-нибудь на исторической родине. О «Черноморе» можно написать целую книгу, но в рамках этого текста «Реальное время» приводит 10 причин, почему турецкий легионер стал самым уважаемым игроком «Рубина».

Гол в ворота «Барселоны» не забудется никогда

В казанской карьере Гекдениза было много важных голов, но один из них навсегда останется в памяти болельщиков «Рубина». 20 октября 2009 года, «Камп Ноу», счет 1:1, встреча близится к завершению. На 73-й минуте Домингес расправляется в центре поля с соперниками и выдает пас на Карадениза, тот мчится к воротам, бьет с правой, и через мгновение мяч оказывается в сетке «Барселоны». Наверняка у многих читателей этот легендарный момент возник перед глазами как наяву.

«Своим» для казанских болельщиков Гекдениз станет чуть позже, но успех в Испании уже тогда символизировал всю карьеру турецкого легионера в Казани (да и в Трабзоне). Терпение, старание и работа на пределе сил — этим когда-то «Рубин» Бердыева взял «Барселону» и этим всегда отличался на поле Карадениз.

Он принес «Рубину» главные победы

Его трансфер уже давно не рекордный для казанского клуба, но 10 млн евро, заплаченные за Карадениза, он давно отработал с лихвой. В адрес Гека никогда не было упрека за игру спустя рукава, просто потому, что он не позволял себе быть слабым. В «Рубине» Карадениз оказался в 28 лет, тогда еще игроком сборной Турции, которая в те времена считалась главной «темной лошадкой» на международной арене. Сейчас игроки такого уровня из турецкого чемпионата к нам уже не едут, так что в нынешнее время трансфер Гекдениза обошелся бы «Рубину» гораздо дороже.

Вместе с Караденизом пришли в «Рубин» и большие победы. 61-й номер внес весомый вклад в два подряд чемпионства, победу в Кубке России и Суперкубке страны. Без него вряд ли случился бы столь впечатляющий опыт выступлений казанцев в Европе. Турок верой и правдой служил клубу, и Курбан Бердыев всегда мог положиться на него. Отыскать еще одного такого игрока «Рубину» будет очень сложно. Даже за большие деньги.

Преданность клубу

В рейтинге лучших легионеров в истории РПЛ на первое место принято ставить нападающего ЦСКА Вагнера Лава. Безусловно, бразилец был одним из ярчайших игроков нашего чемпионата, но в одном он никогда не сможет сравняться с Караденизом. В отличие от Вагнера, последний не позволял себе ныть и на протяжении целого десятилетия непрерывно работал на благо своей команды. И ведь не сказать чтобы у «Черномора» не было предложений от европейских клубов.

Здесь надо особо отметить, что Гекдениз был предан именно клубу, а не, как некоторые игроки, исключительно Курбану Бердыеву. Да, Карадениз с большим уважением относится к Курбану Бекиевичу, но непременной деталью его схем он никогда не был. После переезда тренерского штаба Бердыева в «Ростов» турок, в компании с Рыжиковым и Кузьминым, остался верен «Рубину» до конца. Но двое последних все-таки россияне. Так и зарабатывается уважение болельщиков — искренней любовью к команде и всему, что ее окружает.

Последний матч за «Рубин» стал для турецкого легионера трехсотым в футболке казанского клуба. Фото Максима Платонова



Единственный, чей номер выведен из обращения

Последний матч за «Рубин» (это была встреча с «Уфой») стал для турецкого легионера трехсотым в футболке казанского клуба — и он стал прекрасным поводом попрощаться с болельщиками. Караденизу «чужого не надо, но и свое не отдаст». После турка из клуба ушли два других легендарных игрока (те самые Рыжиков и Кузьмин), однако только Гек сумел «выбить» себе такое прощание. Да, конечно, с Рыжиковым тоже попрощались, но это было почти неофициально.

Экс-голкипера казанцев можно записать в один ряд с Караденизом, как это сделал нынешним летом и президент Татарстана Рустам Минниханов, наградив обоих игроков орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» — чего в футболе не случалось уже очень давно. Но лишь караденизовский игровой номер был выведен из обращения в «Рубине», а его футболка была поднята под своды «Казань Арены». Правда, спустя время ее там не оказалось, и клубу пришлось долго объясняться за «косяк». Остается надеяться, что хотя бы про номер «61» не забудут.

Объединял всех вокруг

В «Рубине» Гекдениз был настоящим «дядькой», а когда ушел Бердыев, он превратился в главного заводилу раздевалки. «Черномор» мог спокойно «напихать» партнеру за то, что тот не выкладывается на тренировке или в официальной игре. До «разговора по душам» с Лестьенном и другими легионерами времен Грасии был еще инцидент с Жестоковым. Тогда историю с молодым игроком замяли, а сколько таких вещей прошло мимо прессы, по всей видимости, и не счесть. При всем при этом на Карадениза никто никогда не жаловался — все его «наезды» были справедливыми. Гекдениз старался быть честным не только с самим собой, но и с окружающими.

«Я надел тюбетейку и стал наполовину татарином. Мы должны чтить наши культурные ценности». Фото rubin-kazan.ru

Уважал национальные традиции

«Я надел тюбетейку и стал наполовину татарином. Мы должны чтить наши культурные ценности и защищать их». Так в ноябре 2015 года сказал Карадениз на встрече с болельщиками «Рубина». Неделей ранее он забил гол в ворота «Крыльев Советов» и отпраздновал его в татарской тюбетейке.

После такого празднования его полюбила вся татароязычная половина болельщиков «Рубина», а другая — искренне зауважала. Любопытно, что даже здесь Карадениз удачно выбрал момент для попадания в историю клуба: «Крылья» — заклятый враг казанских фанатов.



Тату в честь «Рубина»

Одним из главных проявлений любви к клубу со стороны Карадениза стала татуировка на плече. В 2014 году он набил на нем три слова: «ФК Рубин Казань». У болельщиков других команд это решение вызвало неоднозначную реакцию. Тогда многие напоминали поступок португальца Данни, который сделал тату с эмблемой «Динамо», а некоторое время спустя сбежал в «Зенит».

Но казанцы не сомневались в Караденизе. Уйти из «Рубина» он мог уже давно, однако в желании играть и биться за клуб ему не было равных. Через четыре года он все-таки уехал в Турцию, но это уже совсем другая история.

Победить тогда не удалось, но баннер с полководцем Караденизом — высший пилотаж. Фото Романа Хасаева



Баннеры болельщиков

Фанаты казанского «Рубина» нечасто балуют свою команду большими баннерами, но не посвятить один из них Караденизу они не могли. В результате на свет родился настоящий шедевр, который по праву занимает первое место по грандиозности и эффектности среди всех работ казанских болельщиков. Появился он на пока еще единственном большом матче «Рубина» на «Казань Арене», когда казанцы принимали у себя английский «Ливерпуль». Победить тогда не удалось, но баннер с полководцем Караденизом — высший пилотаж.

Не остановились болельщики и после завершения карьеры турецкого футболиста. Так, нынешней осенью, чтобы помочь команде, в гости в Тулу они отправились в компании с Караденизом. Правда, Гек был лишь картонной копией самого себя в полный рост, но эффект был соответствующий. «Рубин» «летел» «Арсеналу» 0:2, но в конце включил «режим Черномора» и выгрыз ничью.

Правда, Гек был лишь картонной копией самого себя в полный рост, но эффект был соответствующий. Фото rubin-kazan.ru

Строительство мечети

«Люди, когда строят мечеть или церковь, о таких вещах не говорят. Это неправильно — рассказывать, в какую сумму обошлось возведение Дома Бога. Главное, что я принял соответствующее решение, дал слово — и это слово сдержу. Даст Бог, успею до завершения своей карьеры игрока», — говорил Карадениз, когда в прессу просочилась информация о строительстве мечети на его деньги.



Построить храм до конца своей карьеры он все же не успел, но определенный вклад в развитие отдельно взятого района и жизнь мусульманского сообщества республики внес. Совсем скоро на открытие мечети должен приехать президент Турции.

Благотворительность

Сомневаться в добросердечии Карадениза также никогда не приходилось. За долгие годы жизни в Казани он организовал множество благотворительных мероприятий, при этом стараясь не афишировать это. О той же мечети он говорил, что она принадлежит не ему, а всем верующим.

Впрочем, одно мероприятие семья Гекдениза проводила официально. Каждый год на день пожилых людей она собирала на благотворительный обед возрастных мусульман-инвалидов. В минувшем году Карадениз порадовал таким образом около 70 человек с ограниченными возможностями, показав истинный пример сострадания и помощи окружающим.