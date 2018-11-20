«Там квартиры размером с ванную комнату, но в гаражах стоят «Мерседесы»

Обзор недели КХЛ

После перерыва на Евротур неделя в российском хоккее оказалась весьма насыщенной в информационном плане. Случилась очередная тренерская отставка (Александра Гулявцева из «Северстали), были выбраны первые звенья на Матч звезд КХЛ — но никто об этом уже и не вспоминал, когда ЦСКА разгромил «Ак Барс» на его площадке, а бывшие игроки КХЛ — канадцы Райан Уитни, Брент Сопел и Тедди Перселл — рассказали много интересного о российском этапе своей карьеры. Хоккейные семь дней — в обзоре «Реального времени».

Байки от легионеров КХЛ, которые не оставили следа в лиге

Два бывших хоккеиста НХЛ, Пол Биссоннетт и Райан Уитни, запустили собственный подкаст под названием Spittin Chiclets. В гостях у них частенько бывают североамериканские игроки, поигравшие в разное время в КХЛ. На этой неделе в российских СМИ всплыл перевод сразу двух историй: от экс-игроков «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга» Брента Сопела и омского «Авангарда» Тедди Перселла. Сопровождаются они комментариями Уитни, который и сам поиграл в России — в «Сочи». Для кого-то особо впечатлительного эти фразы как разорвавшаяся бомба. Вот лишь некоторые цитаты:

«Не понимаю, откуда в России столько красивых женщин, ведь парни выглядит так плохо»

«В России девушка или страшилище, или модель на все 12 баллов. Нет чего-то среднего — или полное убожество, или нечто, сводящее с ума»

«На второй год в КХЛ один из массажистов нашего клуба покончил самоубийством прямо на арене, с помощью русского газа»

«В России квартиры размером с ванную комнату, но в гаражах стоят «Мерседесы». И при этом повсюду Louis Vuitton и Gucci»

«Я практически забыл, каково это — вести диалог и нормально общаться. Я говорил с людьми, как со своей собакой: «Тедди голодный»

«Однажды мы куда-то летели девять часов. В 10 вечера после ужина с бутербродами с икрой и майонезом мы пошли спать».

«Игроки КХЛ жили ради пива и проституток. Неважно где — в Москве или еще где-то»

Конечно, в этих словах много иронии, преувеличений и некоторых нестыковок, но большая часть из рассказанного иностранцами правда. Особенно в том, что касается не быта, а хоккейной составляющей (слабые тренировки в игре в неравных составах, монополизация лиги СКА и так далее). Другое дело, что все эти истории нам рассказывает не Яромир Ягр, поигравший и в Суперлиге 14 лет назад, и в КХЛ. Не Доминик Гашек или Мирослав Шатан, а Перселл и Уитни, которые никакого следа в лиге не оставили. Исключение — Сопел, который здорово играл за «Салават Юлаев», но во фрагменте про Уфу он говорит только хорошее.

Главное, что КХЛ может вынести из этой истории, — менеджеры клубов станут более тщательно подходить к выбору легионеров для своих клубов. Хотя откровенных «пассажиров», которые потом будут рассказывать байки в подкастах, угадать будет нелегко.

Конечно, не лучшим образом сыграл вратарь «Ак Барса», да и вся команда выглядела безалаберно. Фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru

Лидер Запада снова разгромил «Ак Барс», или Звонкие пощечины Биллу

Чисто спортивных сенсаций на минувшей неделе тоже хватало. И если некоторый спад «Автомобилиста» еще был предсказуем, то вот результат отдельно взятого матча между недавними финалистами Кубка Гагарина вряд ли кто-то угадал. 1:6 в матче со СКА, 0:5 в матче с ЦСКА — и все это на казанском льду. Конечно, не лучшим образом сыграл вратарь «Ак Барса», да и вся команда выглядела безалаберно. Но два похожих разгрома за такой небольшой промежуток времени уже наводят на определенные мысли.

Например, Зинэтула Билялетдинов после победы в Кубке Гагарина в прошлом сезоне говорил о том, что ему очень интересно играть и выигрывать матчи против молодых тренеров. Но неужели настало то самое время, когда Илья Воробьев и Игорь Никитин из статуса молодых перебираются в разряд опытных и способны так легко переигрывать Зинэтулу Хайдяровича? Правда, до плей-офф еще далековато. Сейчас эти победы выглядят просто звонкими пощечинами.

Откровения Плющева

Реалии российской хоккейной жизни на неделе раскрывали не только канадцы, поигравшие в КХЛ. В «Спорт-Экспрессе» вышло интервью экс-тренера «Ак Барса» и сборной России и бывшего главного судьи КХЛ Владимира Плющева, который поднял важную тему. Он рассказал любопытную историю о том, как ему прямо во время матча звонил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и как в итоге под нажимом ЦСКА из лиги убрали одного из лучших российских арбитров Вячеслава Буланова.

— Играют ЦСКА и «Йокерит». Еще до плей-офф, это не тот матч, где судья напарил. Работает Слава Буланов. Я на игре. Вдруг звонок — Чернышенко: «Что у вас творится на площадке?» А что творилось? Три удаления подряд у ЦСКА. Стопроцентные! Сразу же звонок наверх: «Нас «прибивают» судьи!» Не знаю, от кого. Чернышенко перезванивает мне: «Что Буланов вытворяет?» — «Дмитрий Николаевич, я стою за бортом. ЦСКА мне не выделяет место как главному арбитру. Дышу льдом. Я вас уверяю, ставлю свое имя на то, что все удаления по делу. Не судьи виноваты, что ЦСКА фолит». — «Вы отвечаете за свои слова?» — «Полностью!» В итоге Буланова все равно к новому сезону не допустили. На него было много жалоб из ЦСКА.

Новосибирская «Сибирь» не смогла внести в заявку на игру игрока сборной Белоруссии Павла Воробья. Фото hcsibir.ru



Статус белорусских игроков по-прежнему неясен

Как известно, в августе вышел приказ Министерства спорта РФ, в котором четко прописано, что белорусы не могут считаться в КХЛ легионерами. До этого в лиге уже были такие времена, но кому-то до сих пор невыгодно, чтобы они вернулись. Оказалось, что для смены статуса нужно провести ряд формальных мероприятий, внести поправки в регламент и так далее. В лиге ничего этого не сделали, начали сезон с формальным статусом белорусов — не легионеров, но неожиданно новосибирская «Сибирь» не смогла внести в заявку на игру игрока сборной Белоруссии Павла Воробья.

— Когда мы брали этого хоккеиста с белорусским гражданством в сентябре из «Куньлуня», то не резервировали под него отдельное легионерское место, — прокомментировал ситуацию генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. — В лиге нас заверяли, что ситуация со статусом разрешится быстро, но уже ноябрь, а белорусы в КХЛ все еще легионеры.

В очередной раз КХЛ «при Чернышенко» предстает лигой с максимально усложненным бюрократическим механизмом. При предыдущем президенте, Александре Медведеве, подобные вопросы решались быстрее.

«Салават Юлаев» после перерыва перезагрузился

Главный тренер уфимского клуба Николай Цулыгин перед паузой на Евротур не раз сетовал на сложный календарь — его команда проигрывала даже трижды подряд. Перерыв показал, что слова Цулыгина не были «отмазками». Действительно, хорошенько отдохнувший «Салават Юлаев» (так получилось, что благодаря календарю уфимцы отдыхали не неделю, а почти две) вновь по игре выглядит одним из лидеров Восточной конференции.

В клуб потихоньку начинают возвращаться люди из прошлого. Так, из «Тороса» был срочно вызван собственный воспитанник Егор Дубровский. Кроме того, в результате обмена с московским «Спартаком» в Уфу вернулся Никита Филатов. Когда-то Владимир Юрзинов-младший очень неплохо поработал на башкирской земле с этим не обделенным талантом хоккеистом. Но сейчас спрос с Никиты будет гораздо выше, да и партнера в лице Хартикайнена ему вряд ли кто-то обещал. Скорее всего, Филатов начнет свой камбэк в «Салават» как игрок третьего-четвертого звена и вряд ли будет получать время в большинстве.





Нижнекамский клуб после яркой победы над «Ак Барсом» проиграл сразу четыре домашние встречи подряд. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» уже покинул зону плей-офф. Следующий на выход — Назаров?

Нижнекамский клуб после яркой победы над «Ак Барсом» 3 ноября проиграл сразу четыре домашние встречи подряд. И если «Салавату Юлаеву» и ЦСКА уступать еще простительно, то вот проигрывать «Словану» и рижскому «Динамо» в основное время нельзя было ни в коем случае. Потеря этих очков может стать ключевой при распределении мест в зоне плей-офф. Уже сейчас «Нефтехимик» пропустил вперед себя «Куньлунь» и совсем скоро может пропустить и «Трактор».

А впереди у нижнекамцев убойный календарь: гостевые игры в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске и Казани. Если после одной из этих игр с Андреем Назаровым решат попрощаться, то вряд ли кто-то этому удивится.

Кирилл Кольцов теперь играет за гроши

Неожиданная новость пришла из Высшей хоккейной лиги: воронежский «Буран», аффилированный с клубом КХЛ московским «Динамо», подписал соглашение с защитником Кириллом Кольцовым. Мы уже привыкли к тому, что российские хоккеисты 82—83 года рождения один за другим едут играть то в Румынию, то в Германию, то куда-нибудь в Азию. Но все же Кольцов слишком яркая фигура, чтобы пройти мимо этой новости. Один из ключевых творцов обоих чемпионств «Салавата Юлаева», он после Уфы так нигде и не прижился. Во многом беды Кирилла — от его сложного характера, как в быту, так и на ледовой площадке.

Любопытно, что в «Буран» до Кольцова перешли нападающий Игорь Мирнов, когда-то переехавший из Уфы в Казань на баснословный контракт, а также, например, уфимец Константин Макаров. Нынешний генеральный менеджер команды из Воронежа — бывший голкипер сборной России Михаил Бирюков. По его словам, подписать Кольцова удалось на контракт, по которому тот получает меньше ста тысяч рублей в месяц. Но все это ради того, чтобы проявить себя и вновь вернуться в КХЛ на совсем другие зарплаты.