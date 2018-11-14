Определены стартовые составы на Матч звезд КХЛ в Казани

Определились стартовые составы на Матч звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В голосовании, которое проходило с 1 по 14 ноября, могли принять участие все желающие. Каждый болельщик мог отдать предпочтение не более чем двум хоккеистам из одного клуба независимо от их амплуа.

В стартовый состав попали защитник «Ак Барса» Пол Постма и защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен.

Дивизион Боброва: Мэтью Майоне («Динамо» Рига), Патрик Херсли (СКА), Никита Гусев (СКА), Линус Виделль («Динамо» Рига).

Дивизион Тарасова: Никита Нестеров (ЦСКА), Якуб Накладал («Локомотив»), Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»).

Дивизион Харламова: Пол Постма («Ак Барс»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Найджел Доус («Автомобилист»), Сергей Мозякин («Металлург»).

Дивизион Чернышева: Даррен Диц («Барыс»), Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Сергей Широков («Авангард»), Илья Михеев («Авангард»).

На втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить с 15 по 20 ноября. До 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет ещё по четыре игрока в каждую из команд, включая вратаря.

По итогам трёх этапов определятся 44 хоккеиста, фамилии которых Лига официально объявит 19 декабря, ровно за месяц до начала Матча Звезд. Оставшимися четырьмя его участниками традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова МХЛ.

Напомним, что неделя звезд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (мастер-шоу и матч звезд КХЛ) и Альметьевске.