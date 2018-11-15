Артем Лукоянов — после 0:5 от ЦСКА: «Непонятно кто чем занимался. Команды не было»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:5), отметив, что вся команда в этом матче сыграла бездарно.

— Это игра очень напомнила первый матч сезона, когда дома проиграли СКА 1:6. Как и тогда, сегодня сыграли безвольно, безалаберно. Честно признаться, даже игрой это было тяжело назвать. Непонятно кто чем занимался. Команды не было. Установку тренера мы полностью не выполнили.

Придется принять это поражение, как есть. Будем разбираться, чтобы в дальнейшем таких встреч не было. Проигрывать всегда неприятно. Но чтобы так. Вдвойне неприятные ощущения. Обидно, стыдно…

— Повлияло ли как-то на игру то, что у ЦСКА сегодня вышло сразу десять человек, пропустивших прошлую встречу?

— Да я, вообще, не слежу даже сколько у них там человек. Тридцать или сорок. Просто без разницы. Мы сегодня вообще ничего не сделали, ничего не показали — голова этим только забита. Даже комментировать нечего.

— У вас было пару неплохих моментов, в том числе, выход «один в ноль». Что не получилось, чтобы его реализовать?

— Я плохо сыграл. Просто упал на живот. Момент создал, но до конца его не довел — не забил. Поэтому что толку его вспоминать? Словно ничего и не было.

— Были хоть какие-то предпосылки к такой безалаберной игре сегодня?

— У половины команды живот скрутило. Да нет уж, шучу. Вообще, никаких предпосылок для такой игры. Готовились как обычно и не мне сидеть здесь и рассуждать, что произошло. У нас есть тренеры, которые посмотрят и скажут, что произошло. Разберут ошибки.

— Уже который раз в сезоне «Ак Барс» пропускает в большинстве. Тут еще и второй матч подряд...

— Вопрос не ко мне. Я не играю в большинстве.

— Может быть такое, что у ЦСКА было больше мотивации после весеннего проигрыша в финале?

— Ну и что? Им кубок что ли дали за эту победу? Два очка заработали — молодцы. Думаю, они то же самое ответят. Игры за кубок и игра в сезоне — это совсем разное. Вряд ли этой победой они себя как-то возвысили и сказали «Йес, мы им все доказали». Они заслуженно выиграли, потому что старались. Чего нельзя сказать про нас, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 ноября на своем льду против рижского «Динамо». Начало игры в 17.00.

