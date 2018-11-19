Клиенты Хартикайнена. «Салават Юлаев» очень хорош после перерыва

А «Барыс» так и останется лишь лидером «на бумаге»

В КХЛ постепенно настает время, когда в турнирную таблицу заглядывают все чаще. «Барыс» навел шороху в первой половине сезона и по потерянным очкам долгое время занимал второе место в Восточной конференции. Постепенно все встало на свои места – казахстанцы по количеству матчей постепенно догоняют своих соперников, но все равно продолжают находиться в «топе» Востока, отставая от того же «Ак Барса» всего на очко и имея в запасе две игры. «Салават Юлаев» получил почти две недели передышки – больше всех в КХЛ, и как показывают первые игры после перерыва, время это зря не терял. О том, как уфимцы поставили на место «Барыс» на его площадке — в материале «Реального времени».

Отложенный камбэк Филатова

Нападающий Никита Филатов десять лет назад считался одним из самых перспективных хоккеистов страны и со своим талантом играть должен был непременно в НХЛ. Но за океаном не получилось, в ведущих командах КХЛ – тоже. Во многом из-за непростого характера игрока: за одиннадцать неполных сезонов КХЛ он сменил сразу девять команд. Вот и занесло Никиту в московский «Спартак», в котором, на первый взгляд, таких характерных игроков из прошлого – уйма. Там у Никиты не сказать, чтобы совсем не получилось (8 очков в 15 матчах), но как только на горизонте замаячил переход в бывший клуб Филатова, «Салават Юлаев», видимо сомнений у хоккеиста не было совсем.

Слухи о возвращении Филатова в Уфу ходили еще год назад. Здесь он довольно неплохо играл в 2012-2014 годах. Меньше десяти шайб в регулярках за Уфу он не забивал, но провел два абсолютно разных плей-офф. Яркий в 2013 году и абсолютно бледный – в 2014-м. Владимир Юрзинов-младший тогда как мог раскрывал потенциал игрока, предоставлял ему игровое время в большинстве, давал партнеров-игровиков (того же Хартикайнена), но и в столице Башкортостана хоккеист не задержался, хотя полюбился болельщикам.

Филатов поехал с командой по выезду Астана – Новосибирск, но в игре с «Барысом» места в составе ему так и не нашлось.

Первый период команды отыграли очень быстро, практически без остановок. Фото hcbarys.kz



Непостоянный «Барыс»

Наблюдать за жизнью казахстанской команды лучше всего через Инстаграм симпатичной пресс-атташе клуба, Людмилы Гегер. «Барыс» начал этот сезон не очень здорово, но постепенно набрал ход. И даже стал первым клубом, который смог в этом сезоне обыграть «Автомобилист», который шел на новый рекорд КХЛ. Причем, сделали это казахстанцы на площадке соперника.

А вот в первой игре сезона с «Салаватом Юлаевым» подопечные Скабелки лавров не сыскали. 7:3 — пока что это самая результативная игра сезона в Уфе, по ходу которой тренер «Барыса» дважды менял вратаря, а финский нападающий «юлаевцев» Теему Хартикайнен набрал 4 (2+2) очка. Забегая вперед, скажем, что и в ответной игре в Астане Харти сыграл определяющую роль и, похоже, нашел своих клиентов, которым готов забивать хоть в каждой игре.

Без Филатова, но с Дубровским

Первый период команды отыграли очень быстро, практически без остановок. Лишь раз в самом начале встречи удалился Линус Умарк, все остальное время команды, в основном, решали вопрос быстрого преодоления средней зоны и организации позиционных атак. Больше в этом преуспели хозяева – два отличных момента игроки «Барыса» создали. В отсутствии ряда важных игроков основы казахстанцы словно стали чуть злее. Уфимцы играли чересчур осторожно. Цулыгин выпустил четыре пятерки, в каждой из которых были игроки, умеющие создавать моменты из ничего, за счет индивидуального мастерства.

Особенно выделялся своей активностью Егор Дубровский, которого не так давно «подняли» из нефтекамского «Тороса». В сдерживающем звене с Кадейкиным и Жарковым он стал настоящим «моторчиком», но пройти за счет индивидуального мастерства того же Даррена Дица у Егора на старте игры не получалось. Астанинцы сейчас имеют сразу несколько игроков в лазарете, их подменяют, в основном, молодые игроки, в игре с которыми опытным мастерам гораздо проще проявить себя. Но это долгое время у «Салавата Юлаева» не получалось.

Во второй двадцатиминутке «Салават Юлаев» не побежал в атаку, не имел каких-то умопомрачительных голевых моментов, а просто грамотно использовал слабости соперника. Фото hcbarys.kz

Без Панина, но с Коледовым

Кстати, в игре с «Адмиралом» в пятницу получил травму колена и выбыл на несколько недель Григорий Панин. Для защитника это не первое подобное повреждение и даже в этом сезоне он уже не играл почти месяц. Для «Салавата Юлаева» потеря Панина ощутима, но как показало начало сезона, да и прошедший матч,- не фатальна. Да, жесткости в обороне поубавилось, но тот же Алексей Семенов наверняка брался с прицелом как раз добавить в этом элементе. В регулярном чемпионате «Салават» без проблем может добиться промежуточных успехов и с нынешним ростером защитников, но вот в плей-офф отсутствие такого игрока, как Панин, уже может стать ощутимым.

Во второй двадцатиминутке «Салават Юлаев» не побежал в атаку, не имел каких-то умопомрачительных голевых моментов, а просто грамотно использовал слабости соперника и дождался своих шансов. Сначала гости реализовали удаление Константина Климонтова – Хартикайнен напомнил о себе любимой команде из Астаны. Были моменты у Теему и в оставшееся игровое время, но однажды его смогли остановить лишь ценой фола. Второй гол забил Павел Коледов. Он уже не первый раз отличается в выездных матчах, но даже безотносительно его набранных очков, он один из тех, кто неплохо выглядит в обороне.

«Вовремя не проснулись»

Казахстанцы после 0:2 так и не смогли собраться и что-то солидное показать в атаке. В редкие моменты у своих ворот был хорош Юха Метсола. Наконец-то «Салават Юлаев» нашел вратаря-легионера, от которого прямо веет уверенностью. Ждать каких-то ошибок на ровном месте, как у его предыдущих коллег, от финна не приходится.

«Барыс», скорее от беспомощности, сменил вратаря на шестого полевого игрока аж за три с половиной (!) минуты до конца матча. Прошло всего 20 секунд и Хенрик Карлссон уже был вынужден возвращаться в ворота, так как Петр Хохряков удачно выиграл вбрасывание, а Артем Сергеев от души расстрелял пустые ворота соперника, сделав счет 3:0 в пользу уфимцев.

— Я очень доволен самоотдачей и тем, как выполняли сегодня игровое задание, — говорил после игры главный тренер «юлаевцев» Николай Цулыгин.

«Мы с дороги, сменили часовые пояса. Где-то может, вовремя не проснулись. Как только проснулись – смогли подстроиться и под соперника, и навязать свою игру». Фото hcsalavat.ru



— Почему не смогли показать такую игру, как во второй половине, на старте встречи?

— Мы с дороги, сменили часовые пояса. Где-то может, вовремя не проснулись. Как только проснулись – смогли подстроиться и под соперника, и навязать свою игру.

Уфимцам эта победа помогла обогнать нижегородское «Торпедо» и подняться на шестое место в Восточной конференции. На пятом остается как раз «Барыс», до которого теперь всего три очка.

20 ноября «Салават Юлаев» сыграет в Новосибирске с «Сибирью», которая в этом сезоне абсолютно непредсказуема, а затем аж до 3 декабря проведет затяжную домашнюю серию.

Андрей Лопата