Зубы «волков» оказались острее «барсов», но недостаточно для ЦСКА

У «Нефтехимика» четвертое поражение подряд, а армейцы покидают Татарстан непобежденными

После унижения «Ак Барса» в Казани московские армейцы пожаловали в гости к «Нефтехимику». Нижнекамские болельщики ничего хорошего от своей команды не ждали, позволяя себе пускать язвительные комментарии в соцсетях клуба. Большинство поклонников все же с оптимизмом смотрели на предстоящую встречу, и хоккеисты оправдали их доверие. Нижнекамские «волки» смогли показать зубы лидеру КХЛ, хоть и не набрали ни одного очка. О том, как «Нефтехимик» боролся, но все же уступил ЦСКА, — в материале «Реального времени».

«Сухая» серия армейцев — все

Последний игровой месяц для «Нефтехимика» выдался неудачным. В 11 проведенных матчах подопечные Назарова одержали всего три победы. Хотя добыты они были с непростыми соперниками в лице соседей из «Ак Барса», главных конкурентов за место в плей-офф — «Куньлуня», и все такого же амбициозного «Трактора». В действительности такая удручающая статистика далека от показываемого нижнекамцами хоккея. «Нефтехимик» продолжает играть в своем стиле, но результат пока оставляет желать лучшего.

Московские армейцы, наоборот, приехали в Нижнекамск с внушительной серией из восьми побед кряду. Еще больше эффекта придает защитная работа, за последние четыре игры «красно-синие» вынимали шайбу из собственных ворот лишь один раз. Голкипер Илья Сорокин не пропускает уже три игры подряд, но против «Нефтехимика» тренерский штаб решил довериться Ларсу Юханссону. Особой пикантности противостоянию придавала последняя победа армейцев над «Ак Барсом». Разгром «барсов» на их площадке раззадорил не только казанцев, но и всех болельщиков из Татарстана.

Впрочем, «Нефтехимик» решил долго не раскачиваться и при первой же возможности размочил ворота гостей. «Сухая» серия армейцев прервалась сразу же после заработанного удаления. Нижнекамцы расставились в зоне ЦСКА, Руохомаа нашел на синей линии Полашека, и тот прошил Юханссона мощным щелчком — 1:0 (позже шайбу переписали на Няттинена, переправившего снаряд в сетку). Хозяева на этом не остановились и моментально могли удвоить счет. Все та же первая пятерка «волков» прижала гостей в их зоне, но Руохомаа из выгоднейшего положения отправил шайбу мимо.

Своим неадекватным решением судьи спровоцировали серию стычек, которые продлились вплоть до конца периода



Судьи добавили эмоций в игру

Если начало матча осталось за хозяевами, то вторая половина периода прошла под диктовку ЦСКА. Армейцы долго вкатывались в игру, за первые 10 минут нанеся лишь два броска в створ ворот Ежова. В этом большая заслуга защитников «Нефтехимика», которые легко «читали» передачи «красно-синих» в чужой зоне. Нижнекамцы старались выбегать в контратаки, в одной из которых немного отвлеклись и едва сами не привезли себе гол. Быстрый отрыв ЦСКА замыкал Капризов, но Ежов проявил себя выше всяких похвал.

Страсти закипели чуть позже. Нападающий гостей Скотт наехал на вратаря нижнекамцев и спровоцировал драку. Тимашов вцепился в обидчика Ежова, а эффектнее всех подрались Чмыхов и Якимов. Трех из четырех конфликтующих игроков судьи отправили отдыхать, а вот главного зачинщика почему-то оставили без наказания. Интересно, что сам Скотт вначале самолично поехал отбывать две минуты, но арбитры его оттуда вытащили, и «Нефтехимику» предстояло сыграть в меньшинстве. Неделю назад Назаров хвалил работу судей, но на этот раз ему едва хватало слов, чтобы корректно выразить свое недовольство. Пока тренер подбирал выражения, Капризов и Вей красиво разыграли лишнего, и канадец спокойно отправил шайбу в пустой угол ворот — 1:1.

Своим неадекватным решением судьи спровоцировали серию стычек, которые продлились вплоть до конца периода. Конфликт Волгина и Робинсона оставил команды в формате 4 на 4. За две минуты до конца у «Нефтехимика» было сразу две возможности выйти вперед, но ни Няттинен, ни Руохомаа замкнуть передачу своих партнеров не сумели.

За десять секунд до сирены еще один форвард ЦСКА, Корнаухов, решил не объезжать Ежова и просто «воткнулся» в голкипера «Нефтехимика». Нижнекамцы и в этот раз не стали прощать обидчика, и на игрока гостей набросились аж трое. Самым активным был Галимов, так что именно он ушел отбывать двухминутное наказание с Корнауховым.

Нападающий четвертого звена Толчинский оказался в нужное время в нужном месте и, обокрав соперника на чужой синей линии, продвинулся дальше и завершил проход точным броском под перекладину — 1:2

Стопроцентная эффективность ЦСКА

Вялотекущее течение во втором периоде прервалось лишь ближе к 9-й минуте, да и то лишь удалением Волгина. Впрочем, споры защитника «Нефтехимика» с арбитрами получились куда насыщеннее, чем розыгрыш этого большинства армейцами. После этого гости надолго заперли «волков» в зоне, но сколько бы они ни расчерчивали комбинации, а бросков по воротам Ежова все не было.

Только вот от гола «Нефтехимик» уйти не сумел. Нападающий четвертого звена Толчинский оказался в нужное время в нужном месте и, обокрав соперника на чужой синей линии, продвинулся дальше и завершил проход точным броском под перекладину — 1:2.

Наиболее запоминающимся моментом во втором периоде стали травмы сразу двух игроков ЦСКА. Светлаков и Толчинский получили повреждения в двух разных ситуациях, но обоих хоккеистов пришлось уводить со льда буквально под руки. Причем грубости со стороны «Нефтехимика» здесь не было, только пострадавшим от этого легче не стало.

Счет лучше, чем у «Ак Барса», но не более того

Главная проблема нынешнего «Нефтехимика» идентична его сильной стороне. Ставка в атаке на легионерскую тройку из Финляндии приносит свои плоды довольно часто, но еще больше доставляет неприятностей. В прошедшем матче со «Слованом» Пуустинен, Руохомаа и Няттинен по системе +/- набрали -8, и это прекрасно описывает положение дел в команде. Если у финнов не идет игра, то вытаскивать «Нефтехимик» просто некому. Изредка выстреливает кто-то из тройки Нестрашил — Галимов — Падакин, но это случается реже, чем хотелось бы.

При этом «Нефтехимик» входит в пятерку лидеров по количеству бросков по воротам соперника. Но если углубиться в детали, то получится, что более половины из них принадлежат пятерым игрокам — первой тройке нападающих, Галимову и защитнику Шарипзянову. Пуустинен и вовсе с большим отрывом лидирует во всей лиге, но какой в них толк, если результата нет.

Главная проблема нынешнего «Нефтехимика» идентична его сильной стороне

Вот и в матче с армейцами «волки» превзошли своего соперника по броскам. Однако львиная их доля пришлась на реализацию лишнего и скорее позволила укрепить свое лидерство Пуустинену, нежели помогла нижнекамцам сравнять счет. Не помог «Нефтехимику» и двойной штраф Далбека. За 5 минут до конца матча Назаров снял вратаря, Няттинен имел возможность забить с нулевого угла, но итог был один — поражение. Четвертое кряду.

Зульфат Шафигуллин, фото vk.com/h.c.neftekhimik