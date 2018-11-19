Марат Ахметов: «Реальных рычагов изъятия земель мы не имеем»

Министр не доволен федеральным законодательством и вместе с другими ведомствами готовится реализовывать новые поручения президента Татарстана

Фото: Олег Тихонов

В конце минувшей недели чиновники в Кабмине обсуждали, что сделано по прошлогодним поручениям президента Татарстана и что нужно сделать для реализации новых. Марат Ахметов критиковал федеральное законодательство за неэффективность и сетовал, что реальных рычагов влияния на собственников неиспользованных сельхозземель у них так и не появилось, Ирек Файзуллин — просил татарстанское правительство дать поручение побыстрее завершить проработку социально-направленных программ на 2020-2021 годы, чтобы быстрее приступить к их реализации, а Рафис Бурганов отчитался о том, как в республике планируют дальше изучать родной язык. Подробности — в материале «Реального времени».

ТОСЭР не хватает резидентов

Совещание для утверждения комплексного плана действий проектов в Татарстане по реализации послания Рустама Минниханова Госсовету РТ на 2019 год накануне началось с минуты молчания в память о Сакине Шаймиевой.

— На протяжении всей своей жизни она была верным другом и соратником, надежным тылом Минтимера Шариповича. В становлении, развитии и процветании Республики Татарстан, несомненно, есть немалая доля ее заслуг. Добрая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах, — обратился к чиновникам и.о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Озвучив после этого новые назначения — Госкомитет по тарифам возглавил Александр Груничев, а на его место в УФАС по РТ пришел экс-секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин, присутствующие перешли к заслушиванию доклада министр экономики РТ Фарида Абдулганиева.

Он отчитался о выполнении комплексного плана по реализации послания президента РТ на 2018 год. В него вошли 286 мероприятий для реализации 92 поручений по 12 направлениям. За 9 месяцев в Татарстане объем ВРП показал темп роста в 101,5% и составил более 1,7 трлн рублей, естественно, в первую очередь благодаря промышленному сектору. Правда, в контексте развития ТОСЭР ситуация оказалась не такой уж и позитивной. Если на площадке в Набережных Челнов сейчас зарегистрировано 27 резидентов, в Нижнекамской — три резидента, в Чистополе — два, то в Зеленодольске — ни одного.

Фарид Абдулганиев отчитался о выполнении комплексного плана по реализации послания президента РТ на 2018 год. В него вошли 286 мероприятий для реализации 92 поручений по 12 направлениям. Фото tatarstan.ru

— Здесь есть отставание. Наша общая задача — не затягивать с реализацией представленных возможностей по диверсификации экономик моногородов, — отметил Абдулганиев.

В ОЭЗ «Алабуга» в этом году появилось три новых резидента и было запущено в эксплуатацию семь предприятий, в «Иннополисе» статус резидента получили 16 компаний, а на второй площадке экономической зоны в Лаишевском районе пока так и осталась одна компания — ICL.

Численность субъектов МСБ в 2018 году выросла на 3,3%, что министр связывает с реализацией госпрограмм, отмечая, что на них из бюджета РТ было выделено более 1 млрд рублей. Еще один показатель развития экономики — создание за год семи новых промышленных площадок. Всего их в республике 70, а к 2020 году по плану показатель должен увеличиться до 100.

Татарстан переселил к себе 252 соотечественника

Переходя к социальной сфере, Абдулганиев не забыл про рост зарплаты за 9 месяцев на 8,5%, сохранение низкого уровня безработицы (на уровне 0,5%) и естественный прирост населения, чем другие регионы ПФО похвастаться не могут. Последнее министр связывает в том числе с ежемесячными выплатами из федерального бюджета в связи с рождением или усыновлением первого ребенка семьям со средним душевым доходом менее полуторакратной величины прожиточного минимума. Этой программой в Татарстане воспользовались 5 200 женщин из 14 тысяч родивших первого ребенка. За счет республиканского бюджета единовременные выплаты получили 1 800 женщин, проживающих на селе.



На оказание социальной поддержки за 9 месяцев в республике ушло 7,1 млрд рублей, при чем число получателей адресных мер поддержки выросло в три раза до 1,2 млн человек.

На профессиональное обучение смогли попасть только каждая третья мамочка с ребенком до трех лет — это всего 900 женщин. Зато в этом году республика оказалась в лидерах по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста — найти работу смогли 31,3% желающих.

Новой для Татарстана в этом году стала программа по содействию в переезде соотечественников из за рубежа. На 1 ноября было выдано 254 свидетельства об участии в госпрограмме.

Рафис Бурганов подробно говорил о том, как татарстанцев с детства знакомят с профессиями, с IT-сферой и прививают патриотизм. Фото tatarstan.ru



Изучение татарского согласовали с Москвой

Министр образования республики Рафис Бурганов подробно говорил о том, как татарстанцев с детства знакомят с профессиями, с IT-сферой и прививают патриотизм. В числе 10 регионов Татарстан также вошел в программу по повышению финансовой грамотности населения. В 2019 году финобразование должно пройти не менее 50% взрослого населения и до 90% воспитанников детских садов, школьников и ссузов. Кроме того, в республике готовится план мероприятий, приуроченный к Году рабочих профессий.

Обеспечить Татарстан квалифицированными рабочими кадрами помогают на сегодня 31 ресурсный центр, где обучаются более 26 тысяч человек. В 2019 году статус специализированных центров получат еще 6 образовательных организаций.

Отдельно Бурганов остановился на изучении татарского языка.

— Министерство образования и науки Республики Татарстан неоднократно попадало в зону критики по вопросу преподавания родных языков. В целях совершенствования методик и технологий разработана в соответствии с ГОС примерная образовательная программа «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык» для общеобразовательных организаций. Она успешно прошла экспертизу и включена в реестр примерных основных образовательных программ, — рассказал министр.

Примерные образовательные программы также были разработаны по учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» на базовом и углубленном уровне.

— Программы успешно прошли экспертизу, получили положительные отзывы и надеемся, что решением Федерального методического объединения будут включены в федеральный реестр, — отметил Бурганов.

На данный момент в федеральный перечень включили 64 учебника по татарскому языку и литературе. Еще 49 учебных пособий прошли все экспертизы и также готовы для включения в перечень.

— Однако, в связи с уменьшением часов, изменениями подходов в преподавании родного языка, мы приступили к разработке программ нового поколения, — добавил спикер.

В КФУ создали Высшую школу национальной культуры и образования, которая займется подготовкой национальных педагогических кадров. Фото Максима Платонова

Он напомнил, что для совершенствования национального образования в КФУ создали Высшую школу национальной культуры и образования, которая займется подготовкой национальных педагогических кадров. В этому году в нее по целевому набору приняли 125 человек для дальнейшей работы в татаро-русской среде.

— На эти цели из республиканского бюджета выделены необходимые средства. Среди основных задач 2019 года — определение критериев отбора абитуриентов, создание современных условий для получения высококачественного образования. Среди задач ближайших лет — завершение ремонтных работ в помещениях высшей школы, создание модельных предметных классов, оснащение современным оборудованием, разработка и издание билингвальной учебно-методической литературы — говорит Бурганов.

«Необходимо признать, что возникшие проблемы носят системный характер»

Следующим к трибуне встал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он рассказал, что социально-направленные программы реализуются в республике в объеме 41 млрд рублей. На 2019 год в Татарстане будет действовать всего 38 программ.

— В настоящий момент программы 2017 и 2018 года завершаются в полном объеме. Есть ряд объектов в каждом из видов программ. Также, как вы знаете, на сегодня мы завершаем разработку программ 2019 года. Надо отметить, что программы 2019-2021 годов сегодня мы впервые формируем совместно с отраслевыми министерствами, муниципальными образованиями и государственными заказчиками. Перечень объектов на сегодня проработан, — отметил Файзуллин.

Вместе с тем, он заметил, что с момента начала работы в программы постоянно вносятся изменения — в том числе для реализации новых. Министр также попросил дать поручение завершить работы по проработке программ на 2020 и 2021 год в первом квартале 2019 года, чтобы быстрее приступить к их реализации.

По поручению президента проконтролировать использование земель в границах населенных пунктов и принятия мер по исключению наличия неиспользованных земель Файзуллин рассказал министерство провело анализ причин негативных тенденций в этой части и изучен опыт других регионов.

— Необходимо признать, что возникшие проблемы носят системный характер, изменением качества и менталитета управления территориями их не решить, — считает спикер. Он напомнил, что градостроительный кодекс за четырнадцать лет распух с 60 до 365 страниц. Кроме того, изменилось само определение градостроительной деятельности и требования к ее осуществлению.

Ирек Файзуллин заметил, что с момента начала работы в программы постоянно вносятся изменения — в том числе для реализации новых. Фото tatarstan.ru

Сейчас до 2020 года нужно внести изменения во всех документы территориального планирования, а к 1 января 2021 года указанные границы населенных пунктов и поселений поставить на кадастровый учет.

— Так что сегодня стоит задача доработки 580 генеральных планов сельских поселений, 20 генеральных планов городов и 911 правил землепользования и застройки. В целом работа по этому направлению идет и здесь есть ряд моментов, которые требуют дополнительных решений, — отметил Файзуллин. По его словам, они сформировали по этим вопросам свои предложения.

«Практически реальных рычагов изъятия земель мы не имеем»

Завершал серию отчетов министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Он начал с мер, направленных на развитие отстающих территорий. Этим сейчас занимается созданная в министерстве рабочая группа, которая сформируют дорожную карту по каждому из проблемных вопросов.

— Считаем, что в целом по республике для более высокой эффективности на необходимо усилить техническую модернизацию и с учетом этого планируем удвоить объемы господдержки в 2019 году. И при этом более активно привлекать ресурсы «Росагролизинга», максимально использовать возможности, заложенные постановлением Российской Федерации №1432, — рассказал Ахметов.

Еще одно направление, над которым работают в министерстве касается усиления деловой активности сельского населения за счет наращивания кооперативного движения.

— Мы системно занимаемся этой работой ни один год и на 2019 год намечается еще более масштабные направления поддержки в рамках национального проекта — есть такой раздел «Система поддержки фермеров для развития сельских коопераций». На реализацию проекта планируется около 2 млрд рублей за шесть лет, что позволит создать нам еще новые рабочие места, увеличить объем выпускаемой продукции и расширить вовлечение в кооперативы членов личных подсобных хозяйств.

В районах министерство при участии председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметщина с 26 ноября по 4 декабря планирует традиционно подвести итоги работы с малыми предприятиями.

Республике необходим проект глубокой переработки зерна, считает Ахметов. Фото Сергея Афанасьева

Все так же остро в республике ощущается востребованность проекта глубокой переработки зерна, считает Ахметов. Однако новостей пока в этом плане нет — министерство все еще в поисках инвестора для реализации хотя бы одного проекта на 500 тысяч тонн.



С учетом поручения Рустама Минниханова министр отчитался о работе по заброшенным землям.

— В министерстве, конечно, достаточно проблем более эффективного использования земель, которые уже в обработке и вовлечения в оборот пусть небольших, но заброшенных земель. Их у нас еще около 40 тысяч га, при этом часть из них была выкуплен с перспективой использовать на другие цели. Почти 30 тысяч га заброшенных земель у нас приходится на 9 районов республики. К сожалению, собственники не спешат их обрабатывать, дожидаясь коммерческих предложений, — сетует Ахметов.

На всякий случай он уточнил, что соседние регионы позволили себе забросить гораздо большие площади земель сельхозначения — на несколько сотен тысяч гектар, но тут же отметил, что для Татарстана и 40 тысяч га в простое не желательны. Проблему невовлеченности территорий в сельское хозяйство министр связывает со слабой технической оснащенностью татарстанских предприятий и издержками неэффективности земельного законодательства.

— В федеральное законодательство вносились поправки, но принятые изменения оказались усеченными и меры, принимаемые Россельхознадзором и другими службами оказались не результативными. Практически реальных рычагов изъятия земель мы не имеем, поэтому приходится больше заниматься методами убеждения, хотя мы рук не опускаем и работы продолжаем, — заверил спикер.

Говоря о районах с низкими показателями по сельскому хозяйству, Марат Ахметов отметил, что в них нужно усиливать работу по привлечению инвесторов. В частности, отстают в производстве зерна Альметьевск, Бугульма, Агрыз, Камское устье. Некоторые успехи в этом плане уже были достигнуты. В частности, спикер напомнил о привлечении крупного инвестора в Бугульму, правда, не порадовал новостями по битве с Башкирией за еще одно предприятие.

Ахметов напомнил о привлечении крупного инвестора в Бугульму, правда, не порадовал новостями по битве с Башкирией за еще одно предприятие. Фото ekoniva-apk.ru



— «ЭкоНива» — это известная российская компания, она заходит туда с расчетом строительства трех молочных комплексов с обработкой более 30 тысяч гектар земли и вложениями около 7 млрд инвестициями, — отметил министр.

В планах министерства — усиление работы по обеспечению сельхозпроизводителей оборотными средствами, улучшение доступности льготных кредитов и работа по эффективному использованию сельхоземель с учетом непредсказуемой погоды.



К выполнению новых поручений президента уже приступили

Для реализации нового послания президента РТ в этом году сформирован комплексный план с более, чем 250 мероприятиями по 70 задачам. Работы касаются всех ведомств, но большая их часть ложится на плечи министерства образования, министерства культуры и министерства промышленности и торговли.

— Многие министерства начали реализовывать мероприятия не дожидаясь утверждения плана — и это правильно. Первый отчет по его реализации будет сформирован уже по итогам этого года, — отметил министр экономики Фарид Абдулганиев.

План на 2019 год на заседании был принят без вопросов.