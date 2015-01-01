Прощание с первой леди Татарстана. Сакина Шаймиева
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Ушла из жизни супруга первого президента Татарстана Сакина Шаймиева. Первая леди, верная и любящая жена, заботливая мать двоих сыновей, она старалась быть в тени своего мужа. И тем не менее ее знали, любили и уважали именно как Сакину-ханум — женщину, которая отличалась особой душевностью, теплотой, занималась благотворительностью, любила, уважала, ценила татарскую народную культуру.
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