Совет муфтиев: выдавший сертификат «Халяль» сосискам со свининой предприниматель продолжает защищать «Царицыно»

В Совете муфтиев России рассказали об истории нарушений ОАО «Царицыно» принципов «Халяль» при производстве мясной продукции. В организации подчеркивают, что директор ООО «Центр по аудиту и контролю «Халяль» Динар Садыков, выдавший предприятию сертификат, продолжает защищать компанию.

«Директор ООО «Центр по аудиту и контролю «Халяль» Динар Садыков, выдавшего сертификат «Халяль» ОАО «Царицыно», в данной связи не только не предпринимает никаких заметных действий, направленных на то, чтобы остановить обман мусульманских потребителей. Он, напротив, выступает в качестве защитника скандального производителя, как в СМИ, так и в судебных процессах, затрагивающих интересы мясокомбината», — говорится в сообщении совета.

В организации отмечают, что такая активность Садыкова может свидетельствовать о «преступном сговоре».

В публикации Совета муфтиев приводится список из 11 зафиксированных случаев нарушения стандарта «Халяль». Свинина обнаружена в различных сортах колбасы производителя, а также сосисках.

Напомним, что в сентябре ОАО «Царицыно» оштрафовали на 100 тысяч рублей за обман потребителей. При этом штраф был выписан не в первый раз.