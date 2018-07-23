В ДУМ РТ после скандала с «халяльной» свининой сменился глава комитета по стандарту «халяль»

Главой комитета по стандарту «халяль» Духовного управления мусульман (ДУМ) РТ стал Ирек Зиганшин.



«С 23 июля решением ЦРО ДУМ РТ Ирек хазрат Зиганшин назначен председателем комитета по стандарту «халяль» при ДУМ РТ», — говорится в сообщении управления.

С 2016 года до этого времени он возглавлял фонд «Закят». Зиганшин также работал имамом мечети «Марджани», проректором Российского исламского университета, зампредседателя комитета по стандарту «халяль» и начальником протокольного отдела муфтия Камиля Самигуллина.



Прежний председатель Марат Низамов покинул должность после скандала с появлением свинины под знаком «халяль».

Ранее ООО «Челны-мясо» из-за ошибки на производстве выпустило в продажу свинину с надписью «халяль». После этого была начата проверка, а комитет по стандарту «халяль» ЦРО ДУМ РТ лишил «Челны-мясо» сертификата соответствия.

