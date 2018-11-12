Такие разные нули: «Локомотив» Семина сошел с победной колеи в Казани

«Рубин» опять не забил, но прервал победную серию чемпиона

Накануне казанцы играли против действующего чемпиона России — столичного «Локомотива», который к матчу в столице Татарстана подошел с багажом из 5 побед подряд в РПЛ. «Рубин», как и в провальном матче в Оренбурге, опять не забил, но оставил совсем другое ощущение от матча. Запоздалая опала для Дмитрия Полоза, причины низкой посещаемости домашних игр «Рубина» и нулевая ничья (0:0), которая прервала победную поступь чемпиона, — в материале «Реального времени».

«Локо» вылетел из ЛЧ и уже думает, как вернуться

«Локомотив» старт сезона провалил, даже ходили слухи о скорой отставке Юрия Семина. Однако на второй трети чемпионата железнодорожники раскочегарились, а в последних пяти матчах и вовсе показали 100-процентный результат, одержав пять побед и взобравшись на второе место в таблице. Если в РПЛ дела у команды Семина пошли в гору, то вот в Лиге чемпионов все не так радужно. Железнодорожники, разгромно проиграв «Порту» на выезде (1:4), досрочно потеряли все шансы на выход из группы, что позволило председателю Совета директоров клуба Анатолию Мещерякову завести разговор о битве за возвращение в главный клубный турнир Старого света.

— Теперь для команды дело чести — биться в каждой игре для того, чтобы вернуться в Лигу чемпионов следующей осенью и дальше показать, что мы быстро учимся.

— Вы не раз отмечали, что довольны качеством игры команды в отдельных матчах Лиги чемпионов. Почему это не материализовалось в набранные очки?

— Трудно оценивать причины. Пусть их назовут специалисты и наш тренерский штаб. С моей стороны будет некорректно вмешиваться в их работу. Но одно точно ясно: Лига чемпионов по своему уровню отличается от любого национального чемпионата, включая российский, — сказал Мещеряков «Известиям».

Хорен Байрамян чуть опустился в полузащиту, став атакующим углом треугольника с двумя опорниками — Русланом Камболовым и Игорем Коноваловым



Полоз из режима «стелса» — в запас

«Рубин» же в прошлом туре проиграл на выезде «Оренбургу», полностью провалившись по уровню показанной игры. Особенно в нападении. Спортивная редакция «Реального времени» не единожды отмечала режим «стелса» на поле в исполнении Дмитрия Полоза в последних матчах «Рубина», но только вчера Курбан Бердыев, наконец, оставил своего «любимца» в запасе, воспользовавшись выздоровлением Сердара Азмуна. Иранцу пару в нападении составил Александр Бухаров, который таким образом впервые в сезоне вышел в стартовом составе игр чемпионата.

При этом Хорен Байрамян чуть опустился в полузащиту, став атакующим углом треугольника с двумя опорниками — Русланом Камболовым и Игорем Коноваловым. Из-за данных перестановок место в «основе», вслед за Полозом, потерял и Вячеслав Подберезкин. Кроме того, с первых минут в составе «Рубина» вчера вышла жертва организационного бардака в казанском клубе образца оренбуржского матча — Виталий Устинов, вернув Цаллагова в запас. Наконец, дисквалифицированного Егора Сорокина в основе заменил восстановившийся от травмы Владимир Гранат, составив возрастную парочку с Цезарем Навасом, которых разбавил молодой, но не очень стабильный Филип Уремович. В составе гостей с первых минут на поле вышли нападающие Фарфан и Федор Смолов.

В итоге перед стартовым свистком вчерашнего матча «Рубин» расположился аж на 10-м месте в таблице, рухнув на привычные позиции по провальным сезонам с Билялетдиновым, Чаловым и Грасией. Но даже одно набранное очко накануне возвращало казанцев в ТОП-6, а победа — на пятое место. В этих условиях турнирная важность матча с действующим чемпионом буквально бросалась в глаза, а не остаться на 10-м месте не менее важно для казанского клуба и с точки зрения психологии. Опытные игроки «Рубина» понимают такие моменты, как никто другой.

— Сейчас концовка сезона, нам надо чаще выигрывать, чтобы хорошо закончить год. По игре были моменты забить, тот же Азмун мог забивать в концовке матча, но не получилось. Холодная погода сказывалась на игре. В целом после «Оренбурга» сыграли в принципе нормально, — говорил после матча аксакал «Рубина» Цезарь Навас.



В «Рубине» стараются, но зритель на трибуны забыл дорогу

Некую судьбоносность матча понимали и в «Рубине», всеми силами стремясь завлечь болельщиков на трибуны. В четверг и вовсе билеты на игру в кассах «Казань Арены» продавали Цезарь Навас и Филип Уремович. Обычно для таких акций используют травмированных игроков или резервистов, и выбор футболистов «основы» наглядно демонстрирует понимание клубов важности увеличения посещаемости матчей. Но за прошлые годы безвременья слишком много поклонников «Рубина» если не отвернулись от команды, то точно забыли дорогу на стадион. Вот и вчера стадион заполнился меньше, чем на половину, а казанский клуб играл будто в гостях. Организованный фан-сектор «Локомотива» заглушал все, в том числе крошечный островок своих «коллег» — казанских фанатов.

На первых минутах игры болельщики увидели привычную уже для нынешнего сезона игру без ворот, пока команды буквально воевали за центр поля и владение мячом. В сражении верх взяли гости, у них в центре поля в единоборствах выделялись такие «монстры», как Баринов и Крыховяк. Впрочем, ничего опасного у ворот голкипера «Рубина» Ивана Коновалова гости из медленных позиционных атак не извлекли.

На первых минутах игры болельщики увидели привычную уже для нынешнего сезона игру без ворот, пока команды буквально воевали за центр поля и владение мячом



Футболом в стиле регби болельщиков не завлечь

Атакующая игра как класс буквально отсутствовала в первом тайме в действиях обеих команд, остроты не было даже на стандартных положениях, чем особенно славится «Рубин». Подход гостей в этом понятен — «Локо» играет в гостях, а вот отсутствие внятной игры даже на своем поле у казанцев радовать не может. Вернемся к посещаемости. Наблюдать футбол на промозглой «Казань Арене», к которой отопление так и не подвели, — само по себе подвиг. А тут еще футбол больше похожий на регби. С такой игрой на рост посещаемости рассчитывать сложно. Маркетинг здесь бессилен — без голов и ярких побед зрителей на трибуны не затащить.

Шутка ли, первый более менее острый момент случился лишь на 41-й минуте, когда Уремович схватил руками убегающего Фарфана в опасной близости от линии штрафной, а удар Антона Миранчука со стандарта совсем чуть-чуть разминулся с воротами «Рубина». И все — больше ни одного момента креативной игры, на котором можно было бы сделать акцент за первые 45 минут матча.

После перерыва «Рубин» был ближе к победе

После перерыва команды сначала огрызнулись острыми вертикальными атаками. Сначала Алексей Миранчук разогнал быструю атаку гостей через центральную ось и вывел своего брата Антона практически один на один. Но Цезарь Навас выбрал правильную позицию, навязал борьбу оппоненту, оставив без работы казанского вратаря. В ответ форвард «Рубина» не догнал перспективный заброс на ход, упустив ответную возможность.



Казалось, на этом минута активности и закончится, но тренеры подкинули «дровишек» в затухающий футбольный костер. Юрий Семин заменил инертного Федора Смолова на Эдера, а Бердыев убрал Коновалова в пользу более креативного Подберезкина. И казанцы почти сразу чуть не забили. После исполнения углового у ворот гостей, мяч был вынесен из штрафной «Локо», но его обратно вернул Кудряшов. В итоге игровой снаряд удачно отскочил на Азмуна, которому уже никто, кроме голкипера, не мешал забить. Но переиграть Гилерме иранский форвард не смог.



Пусть ярким футболом игру «Рубина» не назовешь, но остановить победную серию действующего чемпиона — дорогого стоит



Остановили экспресс «Семина»

После этого казанцы прочно завладели инициативой, выглядя гораздо симпатичнее, чем в первом тайме. Вторую замену у «Рубина» Бердыев провел на 77-й минуте, выпустив вместо Руслана Камболова Павла Могилевца, который получил вызов в сборную после серии травм в команде Станислава Черчесова.

— Просто стали играть правильно, чего не было в первом тайме. То, что наигрывали, то во втором тайме стало получаться. В первом тайме из простого сложное делали. Футбол — игра простая. Те замены, что мы сделали в перерыве, они усилили игру, особенно Подберезкин и Могилевец, — говорил после игры Курбан Бердыев.



Очевидно, что центр полузащиты хозяев, в результате этих перестроений стал гораздо более нацеленным на атаку. Очевидно, тренерский штаб «Рубина» также почувствовал, что гости готовы отдать инициативу. А тут еще Бухаров прилично нагрузил оборону «Локо» и на последние 12 минут уступил место свежему Дмитрию Полозу. Удивительно, но после этих замен острота в действиях «Рубина» пропала. Более того, «Локомотив» забрал мяч под свой контроль.

Пусть ярким футболом игру «Рубина» не назовешь, но остановить победную серию действующего чемпиона — дорогого стоит. По сравнению с провальным матчем в «Оренбурге», вчера казанцы сделали шаг вперед.

— В первом тайме «Локомотив» доминировал. Во втором — мы уже начали играть активнее, были возможности забить, и игра выровнялась. Мы показали, что можем играть с чемпионом на одном уровне. Единственное, не смогли забить, но надо извлекать уроки, чтобы в будущем не повторять эти ошибки, — подтвердил наши выводы после игры Филип Уремович.

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru