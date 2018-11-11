«Новая Загитова» и «поддержка» судей лишили Туктамышеву победы в Японии

Пока россиянки «грызутся» между собой, японки настигают

Очередного этапа Гран-при по фигурному катанию ожидали с особым трепетом. Одному из лидеров нынешнего сезона, чемпионке мира Туктамышевой, предстояло сразиться в логове главного соперника сборной России с местными фигуристками. Битва в итоге состоялась и прошла на высочайшем уровне, но выйти из нее победителем уроженке Удмуртии не удалось. «Новая Загитова» в лице Рики Кихиры оказалась еще сильнее, чем ожидалось. О самом главном на этапе в Японии — в материале «Реального времени».

Туктамышева — королева коротких программ

Четвертый этап Гран-при в японском городе Хиросиме обещал стать самым жарким с начала сезона. В турнире предстояло выступить сразу двум победительницам предыдущих этапов. Японцев больше интересовала их соотечественница Сатоко Мияхара, уверенно победившая на Гран-при США, а вот российская публика ждала выступления Елизаветы Туктамышевой, которой покорился турнир Skate Canada. Из других соперниц выделить было особо некого, разве что 15-летнюю японку Рику Кихиру. В узких кругах ее уже называют «следующей Загитовой» из-за того, что она так же, как и Алина (в соперничестве с Медведевой в прошлом сезоне), пытается выйти из тени Мияхары.

Ожидания от этапа подтвердились уже в короткой программе. Любимица местной публики Мияхара навязала нешуточную борьбу Туктамышевой и почти обогнала россиянку по набранным баллам. Но сколько бы ни старались вытянуть японку судьи, до показателей Елизаветы ей добраться не удалось, правда, разрыв оказался минимальным — всего 0,09 балла. Такое положение дел выглядело дико на фоне тех программ, что показали спортсменки на льду. Судейская коллегия вновь продемонстрировала себя не с лучшей стороны и откровенно занизила оценки Туктамышевой за компоненты, параллельно выдав на гора прибавок Мияхаре.

Но даже при таком судействе уроженка Удмуртии умудрилась набрать 76,17 балла, что является лучшим результатом сезона на этапах Гран-при. Стоит отметить, больше 70 баллов в мировой серии, кроме Туктамышевой и Мияхары, набирала лишь еще одна японка — Каори Сакамото. Та же Загитова, к примеру, на предыдущем этапе в Финляндии показала в короткой программе лишь 68,90 балла. С такой оценкой в Хиросиме Алина была бы лишь пятой, отстав от пары лидеров на целых 7 очков. Такая плотность результатов говорила о том, что в произвольной программе может выпасть любой расклад, вплоть до сенсационного.

Любимица местной публики Мияхара навязала нешуточную борьбу Туктамышевой и почти обогнала россиянку по набранным баллам. Фото fso.forum.cool



«Новая Загитова» едва не побила рекорд Алины

По итогам жеребьевки Туктамышевой выпала возможность выступить предпоследней. Некоторые считают, что такая позиция куда лучше в плане психологии, но в фигурном катании любая мелочь может превратить заведомо выигрышное положение в неудачное и выбить спортсменку из колеи. Именно такой форс-мажор случился с кореянкой Ын Су Лим. Во время последней разминки, где была и Туктамышева, фигуристка столкнулась с другой почти за минуту до своего выступления. В результате кореянка провалила свою программу, допустив несколько ошибок из-за возникшей нервозности.

Выдержать давление россиянке было еще сложнее, однако она, кажется, справилась. Правда, слова Ильи Авербуха, сказанные им сразу после короткой программы, все же стали пророческими. Российский тренер предположил, что Туктамышеву ожидает тяжелейшая борьба с японками, даже если выступит идеально чисто.

Но чисто Лизе выступить не удалось. На первом же прыжковом элементе она допустила помарку в тройном акселе. Возможность снизить баллы GOE судьи не упустили и щедро заминусовали прыжок. Впрочем, говорить о заниженных оценках по итогам выступления не пришлось. Туктамышева получила как раз те баллы, которые заслуживал ее зажигательный номер. Трибуны были в восторге от россиянки и еще долго не смолкали после ее программы.

Только даже такие баллы не помогли Туктамышевой удержать лидерство. Во-первых, она безоговорочно уступила «молодой Загитовой» Кихире. 15-летняя фигуристка откатала свою программу на безупречном уровне, и вопросов относительно победителя ни у кого не возникло. Кихира едва не побила мировой рекорд, который как раз принадлежит Загитовой, но ей все же не хватило нескольких баллов до результата Алины. Во-вторых, Мияхара. Японка уже во второй раз в сезоне получила очень приятные оценки, не имея при этом какой-либо вразумительно сильной программы.

15-летняя Кихира откатала свою программу на безупречном уровне, и вопросов относительно победителя ни у кого не возникло. Фото goldenskate.com

Шкура неубитого медведя

Как бы там ни было, такой успех японских фигуристок неслучаен. Еще летом многие прогнозировали взлет их молодых спортсменок, но, кажется, в России слишком увлеклись внутренней борьбой за медали. Пока Медведева, Загитова и примкнувшая к ним Туктамышева делили шкуру неубитого медведя, Мияхара, Кихира и Сакамото тихой сапой начали обгонять россиянок. Причем в данном случае сослаться лишь на оценки судей нельзя, японки действительно грамотно распределили работу по дистанции. Учитывая, что впереди до финала у них еще как минимум два этапа Гран-при, результаты представительниц Страны восходящего солнца впечатляют.

И если по результатам Мияхары могут возникнуть некоторые вопросы, то два тройных акселя и каскад с тройным тулупом Кихиры должны серьезно озаботить Медведеву и Туктамышеву. Загитову в этот список включать пока не стоит, судя по увиденной на предыдущих соревнованиях программе, Алина вполне может составить конкуренцию японке и имеет необходимый запас прочности.

Но теперь многое зависит от самих россиянок. Ведь та же Туктамышева уже успела заявить, что для нее важнее было попасть в финал, с чем она успешно справилась. А вот в случае с Медведевой все покажет этап Гран-при во Франции, где она столкнется лицом к лицу не только с Кихирой, но и чемпионкой мира Каролиной Костнер.