Сбербанк отметит 177-летие большой распродажей в «Зеленый день»

Сбербанк подготовил клиентам десятки выгодных предложений

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В свой 177-й день рождения, 11—12 ноября, Сбербанк запускает акцию «Зеленый день», которая может стать альтернативой «Черной пятницы». Клиентам сделают выгодные предложения по ипотеке, вкладам и не только. Для корпоративных клиентов «Зеленый день» перерастет в целую неделю и продлится до 17 ноября. По видеосвязи о выгодной акции рассказал первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис. Подробности в материале «Реального времени».

Акция «Зеленый день» коснется всех россиян

Ноябрь стал месяцем традиционных скидок, которые устраивают торговые сети во всем мире. В Америке спонтанные распродажи получили название «Черная пятница». В России Сбербанк решил объединить сезонные скидки под красивым брендом «Зеленый день».

«Мы хотим, чтобы «Зеленый день» был выгоден нашим клиентам: и физическим лицам, и корпоративным клиентам, и даже тем, кто пока не пользуется нашими услугами. Мы хотим, чтобы это был самый выгодный день в году. Для корпоративных клиентов делаем не один день, а семь выгодных дней. Это связано с тем, что у них оформление продукта занимает больше времени», — рассказал первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис во время встречи с журналистами, которая состоялась посредством видеосвязи.

Акция «Зеленый день» проводится не только в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей стране. Большинством предложений Сбербанка можно будет воспользоваться онлайн. Лев Хасис добавил, что, возможно, «Зеленый день» станет ежегодной акцией. В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме: 11 ноября откроются более 2100 дополнительных отделений, а 12 ноября — более 9500 офисов банка. В них клиенты смогут открыть вклад с повышенной ставкой.

Предложения по вкладам и ипотеке

В Зеленый день каждая 177-я заявка на ипотеку, поданная через сервис ДомКлик с 00.00 11 ноября по 23.59 12 ноября, получает дисконт 1,7 процентного пункта к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября через все каналы, дисконт составит 0,5 процентного пункта к процентной ставке.

«Самая минимальная ставка по ипотеке, которая будет доступна в эти дни, с учетом субсидий от наших партнеров, составит 5,23 процентного пункта. Поэтому самый выгодный сервис для подачи заявки на ипотеку — ДомКлик», — отметила директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Наталья Алымова. Кто стал счастливым обладателем ипотеки по сниженной процентной ставке, будет известно 26 ноября.

Также в «Зеленый день» в Сбербанке можно будет открыть вклад со ставкой 7,5% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, он действует три месяца, в феврале 2019 года ставка по вкладу будет пролонгирована.

Ставка на промо-депозит для юридических лиц также будет увеличена на 17,7% выше действующих публичных ставок.

Россиянам будут доступны потребительские онлайн-кредиты от 11,77% годовых. Фиксированная ставка будет действовать для клиентов с суммой кредита от 1 млн рублей.

11 ноября Сбербанк предлагает клиентам еще более выгодный кешбэк — 17,7% — при заказе бизнес-карты. Банк получил серьезный отклик на данную услугу: доля проникновения в сегмент клиентов малого бизнеса составила 50%. Несколько месяцев тому назад Сбербанк выдал миллионную бизнес-карту. В этом году банк нарастил линейку бизнес-карт. Если раньше в ней была только классическая бизнес-карта, то в этом году появилась премиальная карта. До конца года планируется вывести на рынок моментальную бизнес-карту, в следующем году — цифровую.

Лояльные бонусы — «Спасибо от Сбербанка»

К акции в день рождения Сбербанка присоединятся 400 партнеров банка со всей России: кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и другие).

В частности, партнерами акции стали ретейлеры X5 Retail Group, METRO и «М.Видео». Скидки будут предоставляться как при оплате покупки картой Сбербанка, так и при использовании карты других банков или наличными средствами.

Специальные предложения в эти дни действуют для участников программы «Спасибо от Сбербанка». Совершая покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках и на автозаправочных станциях, участники получат 1,77% бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка. Покупки по карте Visa или Mastercard в кафе и ресторанах прибавят участникам 17,7% бонусов СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

При оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном клиенты банка также получат 17,7% бонусами СПАСИБО.

При регистрации в сервисе Сбербанк Профиль новые пользователи получат предложение стать клиентами банка, оформить карту Mastercard Standard или Gold и стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиентам, оформившим карту Gold в праздничные дни и совершившим по ней покупку до 15 декабря, будут начислены 1500 бонусов СПАСИБО в подарок. Оформив карту Standard и совершив по ней покупку до 15 декабря, клиенты получат 500 бонусов СПАСИБО, а совершив вторую покупку — еще 500.

Предложения от экосистемы Сбербанка

В акции будут участвовать и предложения компаний экосистемы Сбербанка. На маркетплейсе «Беру!» приобрести товары можно будет со скидками до 30%. Все цены в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77.

Медицинский сервис DocDoc предоставит доступ к услуге телемедицины на особых условиях — за 1,77 рубля на первый месяц. В честь «Зеленого дня» клиенты смогут получить безлимитное количество онлайн-консультаций с врачами.

СберМобайл предложит тариф, в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 минут звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц, что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл.

«Сбербанк Лизинг» подготовил специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей (Камаз / МАЗ) по сниженной на 7,7% стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей (LADA / KIA) со сниженной на 1,77 процентного пункта ставкой по лизингу.

Презентуя акцию «Зеленый день», Лев Хасис отметил, что банк стремится к тому, чтобы клиенты получили выгоду от дня рождения Сбербанка. «Мы хотим, чтобы в этот день у страны было хорошее настроение. Мы исходим из того, чтобы клиенты — частные лица и компании — получили максимальную выгоду. 400 наших партнеров быстро согласились на участие в этом событии. Для компаний такой флешмоб — возможность напомнить клиентам о себе и завязать с ними заново долгосрочные отношения. Мы уверены, что клиенты высоко оценят нашу инициативу», — заявил первый заместитель председателя правления банка.

Со всеми предложениями «Зеленого дня» можно будет ознакомиться на специальном лэндинге на сайте www.sberbank.ru/177.

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Интернет-газета «Реальное время»