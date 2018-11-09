«Сначала вопросы задают шотландцы, русских прошу руки не поднимать»

Стивен Джеррард предстал ярым русофобом, а Глушакову с Федуном жестко досталось от фанатов «Спартака»

Накануне московский «Спартак» в самом огненном матче Лиги Европы обыграл «Рейнджерс» — 4:3! Популярный комментатор Виталий Ошовский побывал на месте событий и оказался шокирован почти всем увиденным. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», речь пошла обо всем, что окружало матч за пределами поля, поскольку о самом матче знают, кажется, решительно все.

Высокомерие Джеррарда и «женщины-манекена». Что это вообще было?

На часах 23.28. Прошло полчаса после окончания матча, когда в пресс-зал нарочито вальяжно зашел Стивен Джеррард и пресс-атташе «Глазго Рейнджерс». О чем-то предварительно договорившись с тренером, она приготовилась объявить о начале пресс-конференции. «Сначала вопросы задают шотландские журналисты, русских попрошу руки не поднимать», — заявила женщина, которая бы идеально сошла за манекен. Ее лицо было «атаковано» тонной косметики, из-за чего сосед вашего корреспондента охарактеризовал ее «мумией».

Сидевший рядом с ней Стивен Джеррард очень дружелюбно отвечал на вопросы шотландских репортеров. Однако ему было явно наплевать, что подумают русские журналисты: переводчику приходилось буквально останавливать Джеррарда, чтобы перевести вопрос с английского. 5-6 шотландских журналистов свои вопросы задали: наконец-то пришла очередь наших СМИ. Подчеркнем, что впервые в Москве мы столкнулись с такой вот «очередностью». Но не это оказалось самым возмутительным.

У нас было множество вопросов — и вопрос о его отношении к Москве и России был бы весьма в кассу. Немногословно ответив на первый вопрос русского журналиста, Стиви Джи резко встал и покинул зал. Что это было? В тот момент как-то не хотелось думать об антироссийских настроениях Джеррарда. Но после такой пресс-конференции фанатов Стиви Джи в зале остаться было не должно. А если они и остались — что ж, значит, эти люди не обладают мужским достоинством.

В первом тайме «Глазго Рейнджерс» забил в ворота Максименко 4 гола! Повезло, что засчитаны были только 3, иначе на второй тайм командам можно было бы не выходить. Фото spartak.com

«Глушак — иуда, у… отсюда!» Фанаты «Спартака» дожимают Глушакова

Стивен Джеррард не был настроен на общение еще до матча. Перед самым началом встречи наш корреспондент постарался поприветствовать тренера «Глазго», однако все, чем удостоил Джеррард журналистов и болельщиков, — хмурый надменный взгляд. Ход игры, однако, заставил его слегка повеселеть: в первом тайме «Глазго Рейнджерс» забил в ворота Максименко 4 гола! Повезло, что засчитаны были только 3, иначе на второй тайм командам можно было бы не выходить. На перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «Рейнджерс», что подлило масла в огонь фанатов красно-белых.

Увы, весь первый тайм на трибунах снова царило состояние войны. «Рауль! Рианчо! Пута эспаньола!» — раздалось на фанатском секторе «Открытие Арены» сразу после автогола Ерёменко на 5-й минуте. Как всегда не обошли вниманием и Леонида Федуна, который только на днях прилетел из отпуска. «Бывает у вас в «Лукойле» так, что прорвало газопровод, а ответственный взял и улетел в отпуск», — пели фанаты. Лучшей аллегории и подобрать сложно решению владельца «Спартака» укатить в отпуск, так и не назначив замену уволенному любимцу фанатов — итальянцу Массимо Каррере. За свою пассивность и в то же время неоднозначные решения Леонид Арнольдович узнал массу нового от фанатской трибуны — всего не перечислишь. Фанаты «Спартака» все более яростно мечтают о продаже Федуном акций «красно-белых». Почти как ультрас «Торпедо» ждали продажи клуба Тукмановым.

«Это была жесткая игра, может быть, одна из самых жестких на моей памяти. Нам трижды пришлось отыгрываться, но мои ребята проделали блестящую работу», — отметил Рауль Рианчо. В начале второго тайма «Спартак» как следует навалился на соперника и провел два подряд гола — 4:3! Как выяснилось, гол Ханни на 58-й минуте стал последним в этом матче, но далеко не последним ярким событием в игре.



Глушаков всем видом показывал, что не понимает, за что его так. Фото spartak.com



Не менее жарко стало, когда на поле вместо Романа Ерёменко вышел Денис Глушаков. На трибунах раздался пронзающий уши свист. Глушаков всем видом показывал, что не понимает, за что его так. И тут цитата дочери Карреры: «Are you serious?» подходит как нельзя лучше. Это Глушаков сначала изменил жене в бане с проституткой, после чего, по словам адвоката Дарьи, еще начал требовать с нее какие-то деньги. Это Глушаков затем «расправился» с Каррерой, организовав против итальянца бессовестный бунт. Это Глушаков решил назначить встречу болельщикам «Спартака», после чего трусливо замял тему. «Снимай повязку!»; «Глушаков г...!»; «Глушак — иуда, уезжай (болельщики использовали нецензурный вариант, — прим. ред.) отсюда!» — эту кричалку подпевали даже стоявшие рядом журналисты с фотографами!



Последние месяцы полностью очернили репутацию некогда лидера «Спартака». Интересно, Глушаков действительно думал, что фанаты так быстро забудут его последние грехи? Практически все игроки «красно-белых» пошли поблагодарить публику за великолепную поддержку. Сразу в раздевалку ушел только Денис.

Не зря Джеррард сетовал скорее даже не на ужасную игру в целом, а на то, что удалось забить меньше соперников. «Спартак» сегодня играл без защиты и вратаря. Александр Максименко, бесспорно, талантливый голкипер, однако сейчас он напоминает Шунина худших времен. Очень много суеты в движениях, в его мимике и подсказах сквозит нервозность; более того, в конце второго тайма Максименко подарил мяч игроку «Рейнджерс», после чего шотландцы перебросили десант на чужую половину поля и началась осада. Она могла завершиться со счетом 4:4. «Глазго Рейнджерс» подали угловой на 90-й минуте, после чего Никола Катич пробил в штангу.

Однако шансы Рианчо остаться в «Спартаке» довольно ничтожны. Фото spartak.com



Рианчо: «Никогда не буду больше помощником»

«Что же дальше?» — наверное, любимый вопрос болельщиков «Спартака». Замучил он и вашего корреспондента, который задал этот же вопрос Раулю Рианчо. «Даю вам эксклюзивный ответ: я никогда больше не стану помощником! Я 35 лет работал помощником. Команды, в которых я работал, 4 года выступали в Лиге чемпионов и еще 4 — в Лиге Европы.

Это был отличный опыт, который мне многое дал. Но сегодня я — исполняющий обязанности. Надеюсь ли после этой победы стать постоянным главным тренером «Спартака»? Все зависит от «Спартака», от его решения: буду продолжать работать или соберу чемоданы и поеду домой. Но если даже и поеду домой, то исключительно с хорошими воспоминаниями», — ответил Рианчо корреспонденту «Реального времени».

Однако шансы Рианчо остаться в «Спартаке» довольно ничтожны.