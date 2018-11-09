Проводы Карреры под феерию с шотландцами, шансы «Локомотива» в Лиге Европы и камбэк «Краснодара»

Обзор выступления российских команд в еврокубках

Российские клубы с переменным успехом продолжают свой путь в еврокубках. На этой неделе очков от выступающих в Лиге чемпионов Россия не дождалась, а вот в Лиге Европы все гораздо приятнее. О том, как сложились еврокубковые баталии для ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара», — в материале «Реального времени».

ЦСКА нужен рестарт в Лиге чемпионов

Пока в Европе обсуждают вариант с созданием новой Суперлиги, ведущие команды Старого света продолжают соревноваться в Лиге чемпионов. От России на этом турнире выступают два клуба, да и те с переменным успехом. «Локомотив» поймал осеннюю хандру уже с самого начала группового этапа, а вот ЦСКА обрадовал лихим стартом, но ближе к финишу вернулся на круги своя. Победа над «Реалом», похоже, стала пиком для армейцев, которые после того успеха не набрали ни одного очка в двух матчах с итальянской «Ромой».

Если от первой встречи в Италии мало кто ожидал положительного исхода, то от матча в Москве всерьез рассчитывали получить не только ничью, а полновесные три очка. Сделать это виделось вполне возможным, в особенности в свете возвращения на поле капитана команды Игоря Акинфеева. Впрочем, если за тылы можно было быть спокойными, то отсутствие в авангарде Алана Дзагоева сильно било по амбициям армейцев в атаке. Но ЦСКА и раньше доказывал, что научился играть без своего лидера, так что серьезной проблемой она вроде бы не являлась.

На деле все оказалось драматичнее. Уже на 4-й минуте матча ошибку допустил Акинфеев, и «Рома» повела 1:0. Спустя 8 минут поле из-за травмы покинул Фернандес, на голову которому рухнул итальянский оппонент. В последствии стало известно, что бразилец (уже россиянин) избежал серьезных последствий в виде переломов, а вот его команда уйти от поражения не смогла. В начале второго тайма армейцы отыгрались, но тут же Магнуссон схлопотал удаление, а еще три минуты позже итальянцы вышли вперед — 1:2. Обиднейшее поражение подопечных Гончаренко, которые боролись, несмотря ни на что, и все же не смогли дожать упертых иностранцев.

2:11 и сочный ноль «Локо» в графе очков

Оказавшийся после трех матчей группового этапа на краю пропасти «Локомотив» обязан был брать очки против португальского «Порту». 0 очков и унизительная разница мячей заставляла чемпионов России идти ва-банк, рассчитывая одержать первую победу в нынешней Лиге чемпионов. Этим объясняется и сугубо атакующий состав, что выпустил Юрий Семин в тот вечер. Но ставка не сыграла и уже на 2-й минуте мяч оказался в сетке ворот «Локомотива». Сложно придумать худшее начало матча, в котором надо обязательно побеждать, чем то, что произошло в Португалии.

Такими темпами очередное поражение «железнодорожников» не заставило себя долго ждать. Еще три гола португальцев и всего один от Фарфана предопределили итоговый счет матча (4:1). Семин после игры лишь устало разводил руками, его «Локомотив» выглядел откровенно сильнее тех цифр, что горели на табло по истечении 90 минут игрового времени. Но в этой Лиге чемпионов команде совсем не везет, что доходит уже до мистических суждений о проклятиях и прочих нефутбольных вещах.

Несмотря на 4 поражения подряд с общим счетом 2:11 и сочный «ноль» в графе очки, у «Локомотива» все еще сохраняются шансы на спасение еврокубковой весны. Конечно, речь идет исключительно о Лиге Европы, куда подопечные Семина могут выйти в случае двух побед — над «Галатасараем» и «Шальке». К тому же на внутренней арене «железнодорожники» поймали самый настоящий кураж и имеют серию в 5 побед к ряду. Продолжить такую динамику в Лиге чемпионов — главная задача москвичей на оставшиеся матчи группового этапа главного клубного турнира Европы.

Карреру выпроводили, «Рейнджерс» дожали

Массимо Каррера ушел с поста главного тренера «красно-белых» несколько туров назад, но покинуть страну решился лишь за несколько часов до начала матча команды с «Рейнджерс». Проводить итальянского коуча, который первым после Романцева принес клубу долгожданные золотые медали, собрались несколько сотен болельщиков. Фанаты устроили грандиозные проводы, заполнив большинство залов в аэропорту «Шереметьево» и скандируя кричалки в поддержку Карреры. Так что итальянец наверняка получил кучу положительных эмоций и точно запомнит этот день на всю жизнь.

Не менее сумасшедшим, чем проводы, получился матч на «Открытие Арене». За весь первый тайм собравшиеся зрители успели увидеть 5 голов, 2 из которых в свои ворота, и выкинутые к центру поля ракетницы (одна из них чуть не попала в голову тренеру гостей). Но ликовать повода не было, «красно-белые» уступали 2:3, игра впереди была скорее наобум, а оборона команды напоминала решето. Сколько бы Рианчо не стоял с умным видом у бровки, вопросов к его руководству хватало с лихвой.

Все перевернулось во втором тайме. Гонимые испанцем «спартаковцы» вначале лишились пенальти, но через несколько минут организовали гол исключительно своими силами. Да так, что за один оборот минутной стрелки часов успели дважды распечатать ворота Макгрегора и выйти вперед. Голы Адриано и Ханни сделали счет в пользу «Спартака», но, кажется, заслуги Рианчо в этой победе не так много. Несмотря на успех, футбол «красно-белых» все еще далек от идеала, а победу над «Рейнджерс» можно списать на везение и фарт.

Камбэк «Краснодара» и невзрачный выезд «Зенита»

В последнее время «Краснодар» и «Зенит» находятся в разном функциональном состоянии. Краснодарцы сильно прибавили относительно старта сезона и сейчас уверенно занимают верхние строчки чемпионата страны. Выступление в Лиге Европы также можно назвать успешным, в особенности после шикарного камбэка в домашней игре с бельгийским «Стандартом». Пропустив первыми, «быки» продолжили играть в наступательный футбол, добившись своего к концовке матча.

При этом тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не боится делать ставку на молодых игроков. В игре со «Стандартом» он при счете 0:1 в пользу соперника рискнул убрать с поля опытных Каборе и Классона, выпустив вместо них нападающих Игнатьева и Сулейманова. Появление последнего перевернуло ход встречи. Через 5 минут после замены Шапи открылся под передачу Вандерсона и закатил мяч в дальний угол ворот. Еще немного погодя отличился и сам бразилец.

А вот «Зенит» провел свой очередной невзрачный матч. Причем история вновь повторилась в гостевом матче Лиги Европы. Под руководством Сергея Семака питерцы еще ни разу не выигрывали в еврокубках в гостях. Хотя прогресс уже есть, после поражений от «Мольде» и минского «Динамо» на групповом этапе «Зенит» дважды сыграл в ничью. Но насколько это значимое событие для российского гранда? Вопрос остается открытым.

Напоследок хочется отметить одну интересную деталь. Из пяти команд, участвующих от России в еврокубках, лишь «Краснодару» и «Зениту» удалось избежать пропущенного гола в первые 5 минут матча — «Локомотив» пропустил на 2-й минуте, ЦСКА на 4-й, а «Спартак» на 5-й. Впрочем, краснодарцы и питерцы также ушли недалеко от своих товарищей по РПЛ, позволив открыть счет сопернику уже в первом тайме. Кажется, наши команды забыли, что надо играть с самого начала матча, а не со второго тайма.