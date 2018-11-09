Михаил Таратута: «Трампизм со всеми его недостатками и безобразиями в США востребован»

Известный журналист-американист поделился с «Реальным временем» мнением о высокой избирательной активности американских граждан, о том, насколько прочными стали позиции президента Трампа и о том, почему очередных американских санкций России не избежать.

«Этот политический и идеологический раскол страны зрел давно»



— Михаил Анатольевич, обращая должное внимание на итоги прошедших в США промежуточных выборов, замечаешь, что в стране в последние годы на избирательные участки идет все больше и больше граждан. С чем связана такая рекордная активность американских граждан?

— В данном случае есть одна главная причина — дело в том, что страна расколота на два совершенно непримиримых лагеря, диалога между ними фактически нет, а степень ожесточения этих лагерей друг к другу на сегодня достигла наивысшей отметки. И эти промежуточные выборы, по существу, были референдумом по правлению Трампа — поскольку демократы и весь либеральный фронт настроен против Трампа, борьба была за то, чтобы завоевать Палату представителей и чем черт не шутит даже Сенат, хотя они понимали, что у них это не получится. В общем, ставки были высоки, потому что результаты этих выборов предопределяют будущее Трампа (как казалось многим) и будущий курс США — как внутренний, так и внешнеполитический. Поскольку противников Трампа было очень много, был полностью мобилизован демократический электорат, но президент сделал все возможное, чтобы мобилизовать и республиканский электорат, и во многом от этого участие избирателей в промежуточных выборах было беспрецедентным — Трамп выступал почти на каждом митинге, активно агитировал за кандидатов от округов, от штатов, и это дало результат. Но именно непримиримость лагерей привела людей на выборы в Конгресс, которые чаще всего ранее проходили очень вяло.

— Можно сказать, что американское общество политизировано как никогда ранее?

— Оно, конечно, политизировано, но в первую очередь поляризовано.

«Эти промежуточные выборы, по существу, были референдумом по правлению Трампа — поскольку демократы и весь либеральный фронт настроен против Трампа, борьба была за то, чтобы завоевать Палату представителей и чем черт не шутит даже Сенат, хотя они понимали, что у них это не получится». Фото 2016-god.com



— Эта поляризация и политизация Америки произошла только из-за Дональда Трампа или там все выглядит сложнее?

— Не совсем из-за Трампа. Этот политический и идеологический раскол страны зрел давно, но он протекал в зачаточной форме, потихонечку набирая силы. С приходом Трампа все болячки вылезли наружу, и эта «болезнь» приняла открытую форму — она обострилась со страшной силой, потому что, во-первых, демократы не приняли поражение на выборах 2016 года и в общем-то ими было объявлено сопротивление правлению Трампа, которое выразилось и в войне прессы против президента США (основные СМИ США в основном на стороне демократов), в саботаже ряда госслужащих (включая аппарат Белого дома, Госдепартамент, разведку), в компрометирующей Трампа информации, в торможении управленческих распоряжений и так далее. Кроме того, Трампа не приняло правозащитное движение самых разных направлений — от этнических правозащитников до женских движений, и таким образом, образовался настоящий фронт борьбы с Трампом. И соответственно, активизировались сторонники Трампа.

«Единственное, в чем есть двухпартийный консенсус — это Россия, ну и может быть, еще и Китай»

— А можете конкретизировать, что же за «болячки», копившиеся в обществе, стали причиной политической активности американцев?

— Прежде всего это межпартийный идеологический раскол. Эти две правящие партии — республиканцы и демократы к сегодняшнему дню не могут договориться абсолютно ни о чем: они разговаривают на разных языках и в силу этого не принимается ни одного двухпартийного решения. Единственное, в чем есть двухпартийный консенсус — это Россия, ну и может быть, еще и Китай. Подобный раскол зрел со времен Рональда Рейгана, но неспособности к диалогу не было в американской традиции — партии могут иметь разные взгляды, могут спорить, «высекать искры», но в основном приходят к компромиссу, к решению, приемлемому для всех, а сейчас этого нет. Кроме того, в стране произошел географический раскол — мегаполисы США абсолютно не понимают американскую глубинку, во многом ей противостоят, глубинка не принимает идеи мегаполисов — ей кажется, что о ее развитии забыли, что делается все вопреки ее интересам, а это очень серьезный раскол. Помимо расколов идеологического и географического, произошел и гендерный раскол — женское движение, о котором думали, что оно неактивное, оказалось не таким — толчок этому движению придала волна сексуальных домогательств, которая переросла в столь активную борьбу с ними, что она стала даже карикатурной. В иных случаях оказалось достаточно голословных обвинений в домогательствах, чтобы человек мог потерять карьеру, подвергнуться обструкции и остракизму со стороны общества. В общем, накопилось очень много противоречий, которые требовали разрешения, но не решались.

«Трампизм со всеми его недостатками и может быть даже безобразиями в США востребован — востребован уже хотя бы потому что Трамп — это единственный политик, с кем многие избиратели связывают назревшую необходимость в переменах и в этом смысле Дональд Трамп эти выборы выиграл». Фото facebook.com/WhiteHouse



— Вы сказали, что эти выборы были своего рода референдумом о доверии Трампу. Каковы итоги этого «референдума»? Трампу стали больше доверять (так как в Сенате республиканцы увеличили представительство) или доверия поубавилось (так как демократы имеют перевес в нижней палате Конгресса) и в силу этого у Трампа будут непростые 2 года правления?

— Очень многие перед выборами говорили, что результат выборов 2016 года это некая аберрация избирателя, что это некий электоральный курьез, случайность, ведь Дональд Трамп — человек несистемный, и вообще необычный для политики и для должности президента. Другие говорили, что Трамп — это реальная фигура, которая отвечает на тот запрос общества, который сейчас есть в США. И что мы видим сейчас? Исторически на промежуточных выборах первого срока президента его партия теряла в среднем 37 мест в Палате представителей, но сейчас такого большого выигрыша у демократов не получилось — у них очевидный недобор мест. Кроме того, демократы серьезно проиграли места в Сенате. Республиканцы укрепили Сенат, а кроме того, у республиканцев неплохие показатели на губернаторских выборах. Другими словами, если Трамп так плох, если об этом уверенно говорил целых 2 года либеральный фронт, избиратель имел право от него отречься, но не сделал этого. А это означает, что трампизм со всеми его недостатками и может быть даже безобразиями в США востребован. И востребован уже хотя бы потому что Трамп — это единственный политик, с кем многие избиратели связывают назревшую необходимость в переменах. И в этом смысле Дональд Трамп эти выборы выиграл. Да, конечно, нижняя палата Конгресса очень сильно усложнит ему жизнь в оставшиеся 2 года — скорее всего, она утопит его в расследованиях. И ему придется тоже инициировать какие-то шаги со стороны Сената, который уже он контролирует — думаю, что там начнется много расследований против Хиллари Клинтон. И жертвой истории с расследованиями будет в первую очередь Хиллари Клинтон: республиканцам есть, что о ней говорить и почему по ней плачет камера. Но тут важно отметить и то, что у республиканцев хорошие показатели по местной легислатуре и по губернаторскому корпусу, а это очень серьезный фактор для успеха республиканцев на следующих выборах. Местный ресурс может оказывать очень хорошую услугу республиканцам. Поэтому в итоге можно сказать, что Трамп «референдум» точно не проиграл и даже в чем-то выиграл.

«Трамп самый последовательный из всех последовательных американских президентов»

— Если народ продолжает связывать с Трампом многие надежды, стало быть для этого есть повод? Можно сказать, что повод — это как раз выполнение Трампом своих обещаний 2016 года?

— Да, Трамп практически во всех своих обещаниях остается последовательным. Ряд обещаний он не может выполнить в силу обстоятельств, но, если у него есть возможность выполнить обещания, он это делает. И тут Трамп самый последовательный из всех последовательных американских президентов. Самое главное, что экономика — это визитная карточка Дональда Трампа. Это объективная вещь и успехи экономики чувствуют на себе многие американцы.

«Трамп практически во всех своих обещаниях остается последовательным. Ряд обещаний он не может выполнить в силу обстоятельств, но, если у него есть возможность выполнить обещания, он это делает. И тут Трамп самый последовательный из всех последовательных американских президентов». Фото facebook.com/WhiteHouse



— Эти успехи идут чисто от решений президента США Трампа?

— Безусловно. Это и налоговая реформа, которая изменила в доходах людей, это и сокращение ведомственных барьеров, инструкций и ограничительных мер, которые исповедуют демократы. И тут Трамп принял очень серьезные меры. Кроме того, это и возвращение рабочих мест, которые в связи с процессом глобализации (который поддерживали демократы) уходили за рубеж. Трамп пытается, и в какой-то мере успешно, вернуть эти места в Америку. Но главным в экономике является уверенность бизнеса и уверенность потребителей, а эти вещи находятся в США на очень высоком уровне, на очень высокой отметке, и это заслуга Трампа вне сомнения.

— Если говорить о послевыборных шагах в США в отношении России, все сведется в ближайшее время к санкциям?

— Санкции против России будут введены в любом случае. И, возможно, Белый дом вступит в соревнование с Конгрессом по количеству их введения. Я думаю, что санкции в отношении России будут вводиться все время правления Трампа. Причин, по которым могут улучшиться отношения США и России, я не вижу. Поэтому нужно приготовиться к тому, что нас ждут в отношениях с Америкой очень плохие времена.

— Санкции будут введены в ноябре или в 2019-м, с началом работы обновленного Конгресса США?

— Скорее всего, уже через несколько дней, но, повторяю, санкции будут постоянными.