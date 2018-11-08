«Брать пример с Татарстана». В «Уфе» сделали ставку на ученика Курбана Бердыева — Дмитрия Кириченко

Тот ли это случай, когда Башкортостану стоит использовать опыт соседней республики?

Несмотря на долгие уверения руководства «Уфы» о доверии к тренеру, Сергей Томаров все же ушел в отставку со своего поста раньше времени. Не слишком удачные результаты стали поводом для изменений, которые, впрочем, коснулись лишь фигуры главного тренера. Заступивший вместо него Кириченко продолжит работу с тем же набором специалистов, что Томаров с начала сезона. Так что ничего кардинального для «Уфы» произойти не должно, причем как в тактическом, так и в стратегическом плане. О том, почему уфимцы сделали ставку на очередного молодого специалиста, — в материале «Реального времени».

Томаров ушел, но его могли и сохранить

Домашнее поражение от самарских «Крыльев Советов» стало последним матчем «Уфы» под руководством молодого специалиста Сергея Томарова. Уроженец башкирского футбола должен был продолжить дело Семака и Гончаренко, но теперь останется лишь тренером, который вывел команду на первую еврокубковую игру. Поход в Лиге Европы был не долгим, пройдя коллективы из Словении и Люксембурга, подопечные Томарова споткнулись об шотландский «Рейнджерс». Однако, форсированная подготовка к сезону дала о себе знать в чемпионате страны. Уфимцы упустили ряд возможностей заработать очки там, где были обязаны это делать, попутно проиграв в матчах с лидерами, которые обычно завершались для них ничейным счетом.

В итоге, к 13-му туру РПЛ положение «Уфы» оказалось близким к критическому. Предпоследнее место и борьба за выживание — явно не то, чего ждали от прошлогоднего коллектива, пробившегося в еврокубки по итогам прошлого сезона. Впрочем, сказать, что Томаров совсем не справился со своей задачей все-таки нельзя. Несмотря на такое шаткое положение в турнирной таблице, сама игра уфимцев не отражала табели о рангах. Странно видеть изменения в клубе, который выдает 5-матчевую беспроигрышную серию до игры с «Крыльями», где уступил лишь из-за плохой реализации своих моментов и уверенной игры маститого голкипера самарского клуба Сергея Рыжикова.

Уроженец башкирского футбола должен был продолжить дело Семака и Гончаренко, но теперь останется лишь тренером, который вывел команду на первую еврокубковую игру. Фото vk.com/ufafc



В «Уфе» утверждают, что Томаров ушел сам, а значит винить руководство, как бы незачем. Однако, попросить его доработать хотя бы до зимней паузы, они все же могли. Именно так, когда-то поступил Гинер вначале с Газзаевым, а потом со Слуцким в ЦСКА, но в Уфе допустить такое не захотели. А у армейцев тренеры за это срок находили себя и делали результат.

«Сергей Александрович попросил освободить его от должности главного тренера. Мы поговорили. Приняли очень тяжелое решение для себя, потому что мы верим в своих людей, в свои кадры. Мы благодарны ему за проделанную работу. Знаем, что он серьезный специалист, и верим, что это не последний его опыт и он еще покажет себя как главный тренер. Сейчас он уходит в отпуск, а после Нового года он приступит к новой работе, которая будет также связана с развитием футбола», — приводит слова генерального директора клуба Шамиля Газизова пресс-служба «Уфы».

«Кириченко прекрасно знает всех футболистов»

Теперь с командой попробует поработать Дмитрий Кириченко, причем с тем же штабом, в который он сам входил будучи помощником Томарова.

«Дмитрий знает команду, ему объяснять ничего не надо. Кириченко помогал Томарову, прошел весь путь. Он понимает меру ответственности, прекрасно знает всех футболистов. Что касается тренерского штаба, то он остается таким же, никого менять не будем. Если кто-то еще появится, то мы объявим дополнительно. Все развивается в быстром темпе»,- рассказал Sport24 Газизов о деталях выбора в пользу Кириченко.



На ближайшую игру чемпионата со «Спартаком» Кириченко выйдет в статусе исполняющего обязанности, но в ближайшее время в клубе обещали приставку «и.о.» убрать. Примечательно, что в таком положении молодой специалист оказался уже в третий раз за свою недолгую карьеру тренера. До этого, Кириченко дважды в качестве и.о. возглавлял «Ростов», однако в первый раз его сменили на Ивана Данильянца (формальное тренерство), а во второй «ушли» при довольно сомнительных обстоятельствах.

Теперь с командой попробует поработать Дмитрий Кириченко, причем с тем же штабом, в который он сам входил будучи помощником Томарова. Фото vk.com/ufafc



При этом, у него накопился достаточно интересный опыт работы. 41-летний Кириченко завершил игровую карьеру еще в 2013-м году, после чего входил в тренерские штабы двух опытных специалистов в лице Курбана Бердыева и Леонида Кучука. Бытует распространенное мнение, что в обоих случаях, Кириченко находился в штабе исключительно на формальной основе. Однако, даже само нахождение на тренировках таких матерых тренеров дает говорить о нем, как о чуть ли не самом перспективном молодом специалисте в российском футболе.

«Брать пример с Татарстана»

Между тем, для игроков «Уфы» кардинальным образом ничего не поменялось. Скорее всего, Кириченко продолжит работу начатую Томаровым, что в тактическом, что в стратегическом плане. Такая уверенность вытекает из давних требований руководства клуба. Не секрет, перед новым тренером в «Уфе» ставят одну простую задачу — придерживаться ранее успешной линии Гончаренко и Семака. Оба этих специалиста сейчас успешно практикуют свой футбол в грандах РПЛ ЦСКА и «Зените». Так что выбранный уфимцами путь вряд ли претерпит изменения именно на фигуре нынешнего нового тренера.

К тому же, футбол «Уфы» нынешней осенью нельзя назвать таким уж провальным. Под руководством Томарова уфимцы еще больше укрепились в числе лидеров РПЛ по вертикальному футболу. Исходя из Packing-статистики по показателю Impect (число отрезанных передачей защитников) «Уфа» уступает лишь вышеназванным «Зениту» и ЦСКА, а в переводе на минуты владения мячом и вовсе вторые в лиге. Уфимцы по-прежнему сильны на флангах, хотя Живоглядов и Йокич переживают не лучшие времена.

Такой футбол идеально подходит под критерии Кириченко, который до «Уфы» практиковался у тренеров, исповедующих данную систему игры. И Бердыев, и Кучук использовали в «Ростове» схему в пять защитников, а также максимально быстрый переход из обороны в атаку, не гнушаясь опоры на защитные действия. Гончаренко и Семак в чем-то похожи на этих специалистов, хотя сказать, что они практически копируют их нельзя. Как впрочем и Кириченко, который наверняка захочет привнести свою изюминку. Например, будучи бывшим форвардом, поработать над реализацией моментов и созданием более качественных ситуаций для завершения атак.

На этот пост активно прочили Сергея Юрана из клуба ПФЛ красногорского «Зоркого». Фото fczorky.ru



Интересно, что за день до окончательного объявления о новом тренере «Уфы», на этот пост активно прочили Сергея Юрана из клуба ПФЛ красногорского «Зоркого». По некоторым данным, кандидатура тренера продвигалась новым губернатором Башкортостана Радием Хабировым. В бытность мэром Красногорска, он не раз имел возможность пообщаться с Юраном напрямую, так что вариант был вполне реальный. Но в итоге выбор пал на Кириченко, максимально похожий на казанского Бердыева, что хорошо подходит под требование все того же Хабирова, «брать пример с Татарстана».

Только вот в «Рубине» дела нынче не очень гладко идут. Тот ли это случай, когда нужно брать пример Башкортостану с соседней республики