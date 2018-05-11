Азамат Засеев: «Я должен уважать решение Семака. Молчать и работать»

Эксклюзивное интервью со старожилом ФК «Уфа»

Азамат Засеев — один из символов ФК «Уфа». С командой он с самого раннего этапа ее жизни, а именно с 2011 года, когда «Уфа» еще «месила огороды» в ПФЛ. В столице Башкирии у Засеева появилась семья и родилась дочка, здесь же он недавно отметил свое 30-летие. Подробности спортивной и иной жизни «аксакала» ФК «Уфа» — в большом интервью «Реальному времени».

Массаж для Паши и мудрость Маши

— В январе ты остался на Кипре после первого сбора «Уфы». С чем это связано? Не хотелось снова очутиться на родине или три одноклубника Сафрониди, Шелия и Табидзе с успехом составили кавказскую компанию?

— Я остался, потому что дорога туда и обратно с учетом пересадок заняла бы два дня, поэтому не было смысла лететь «на денек». Тем более что в такой компании, еще и кавказской, решил совместить приятное с полезным — отдохнуть и подготовиться ко вторым сборам. Но у нас очень дружная команда, так что, кто бы ни остался, скучно бы не было.

— Можешь назвать их братьями?

— Да, общаюсь и отношусь к Джемалу [Табидзе] и Гиорги [Шелия], как к братьям. А Сафа мне как старший брат — всегда подскажет, а где надо, и поругает. Его семья — это моя семья.

— В Казахстане большой интерес вызывает фигура Еркебулана Сейдахмета. Что скажешь о нем?

— Он еще совсем молод. Но уже сейчас видно, что парень очень талантлив. Может вырасти в большого мастера, если будет прогрессировать. А для этого нужно пахать, терпеть и всего себя посвятить футболу. Все это, в совокупности с его талантом, я уверен, рано или поздно даст плоды. Сейчас он, к сожалению, получил повреждение, но пацан молодой — восстановится быстро. Он и на сборах показывал неплохой уровень, и сейчас прибавляет. У него есть все возможности, а мы всегда поддержим.

«Он еще совсем молод. Но уже сейчас видно, что парень очень талантлив. Может вырасти в большого мастера, если будет прогрессировать». Фото vk.com/ufafc



— Как изменилась ваша жизнь с подключением к тренерскому процессу женщины — тренера-реабилитолога Марии Буровой?

— После прихода такого специалиста, конечно, появилась уверенность, что травмированные игроки будут быстро восстанавливаться. А у здоровых риск получить травму заметно уменьшился. Конечно, она применяет новейшие методы, постоянно развивается — просто настоящий профессионал. Естественно, иногда бывает тяжело, ругаемся на нее — конечно же, по-доброму, все-таки понимаем, что все это надо. Вообще, я впервые работаю в коллективе с женским полом. Поначалу было непривычно, но сейчас никаких проблем. В нашу семью она влилась легко и все у нас замечательно.

«Про Семака можно книгу писать»

— Семак — строгий тренер?

— Скажу так: Богданыч — очень требовательный тренер. Необязательно ведь криками доносить до игроков свои идеи и указывать им на какие-то ошибки. Мне лично его методы по душе, не люблю крики и ругань. Но все игроки разные по характеру, к каждому должен быть, наверное, свой подход. Поэтому если кому-то кажется, что Семак не умеет повышать голос, он ошибается. Кому надо и когда надо, он сделает замечание и укажет так, что тот поймет моментально.

— Ты работал под руководством Канчельскиса, Колыванова, Перевертайло, Гончаренко. Как можно охарактеризовать каждого из них — как тренера и как человека?

— Все они, конечно, специалисты с большим именем. Канчельскис был выдающимся игроком. И он начал путь «Уфы». Тоже считаю его очень требовательным, строгим. Запомнилось, как он одевался на игры: очень стильные костюмы, крутые рубашки. Работал с ним и не верилось — неужели это тот самый Канчельскис?

— Колыванов?

— Игорь Владимирович — совсем другой. Более, скажем так, компанейский. Сразу создал отличную атмосферу, которая царит в команде до сих пор. Вывел «Уфу» в Премьер-лигу, а это говорит о многом. И сейчас с ним общаемся, ведь все те успехи, которые были, нас очень сблизили. Про Владимировича могу рассказывать круглые сутки.

«Про некоторые вещи я рассказывать не буду, но настроить на игру Семак может еще как. Установки установками, но для него самое главное — это самоотдача». Фото Максима Платонова

С Перевертайло мне, к сожалению, не довелось толком поработать. У меня была тяжелая травма, и весь срок его пребывания в команде я восстанавливался.

Потом команду возглавил Гончаренко. С особым уважением отношусь к этому специалисту. Это — тактик, мотиватор. Он вывел команду на другой уровень, заставил поверить каждого из нас в свои силы, поверить друг в друга. Выжимал максимум из того, что мы могли на тот момент. Да он в любой команде выжимает максимум.

— Ну и Семак?

— А про Сергея Богдановича можно книгу написать. Про некоторые вещи я рассказывать не буду, но настроить на игру Семак может еще как. Установки установками, но для него самое главное — это самоотдача. Чтобы глаза горели, выходя на поле, чтобы не боялись играть, а получали кайф даже от отбора мяча.

— Получается, у гендиректора клуба Шамиля Газизова чутье на тренерские таланты?

— У Шамиля Камиловича и чутье, и огромная работоспособность. Ну и, конечно, любовь к футболу. А что еще надо? Сколько он дал нашему футболу, как поднял его с нуля — это что-то невероятное.

Осетинский итальянец в уфимской сборной мира

— Какой футбол ближе всего Азамату Засееву? Английский, итальянский, испанский? И почему?

— Очень нравится смотреть английский футбол — это самая интересная лига. А вообще, конечно, любой из топ-чемпионатов очень сильный. Но я бы хотел поиграть в Италии. В Англии играют такие машины, с горами мышц. А итальянский чемпионат чем-то похож на российскую Премьер-лигу. Здесь много тактики, большинство команд играют в оборонительный футбол.

«Конечно же, семья. Начиная от поваров и заканчивая футболистами — мы все очень дружны. У всех одна цель, к которой мы шаг за шагом идем». Фото fcufa.pro

— Что такое ФК «Уфа» для тебя?

— Конечно же, семья. Начиная от поваров и заканчивая футболистами — мы все очень дружны. У всех одна цель, к которой мы шаг за шагом идем. И у нас неплохо получается. Все, кто приходит в Уфу, это замечают. Да и те, кто покинул, все скучают по уфимским временам.

— Твое прозвище в Уфе — Аза. Кто первым к тебе так обратился?

— Уже не помню. Еще называли «Козя», это еще до «Уфы» было. Иногда, кстати, встречается в соцсетях или в комментариях — «башкирский Хави». Вот это, конечно, приятно. У нас в команде и «башкирский Хави», и «казахский Месси», и был «украинский де Брёйне» (Александр Зинченко, — прим. ред.). Прямо сборная мира какая-то.

Кольцо за «лайк», или Одноногий жених

— Как поживают супруга Мадина и дочка?

— Жена хорошо себя чувствует. Крошка наша, конечно же, придает нам сил, смотришь на нее — и готов горы свернуть. Поэтому Мадина в порядке. Анна Азаматовна растет не по дням, а по часам, меняется на глазах.

— Как познакомились с Мадиной?

— Нас познакомила моя сестра. Они были соседями. В Осетии это очень практикуется. Первое, на что обращают внимание, это из какой семьи девушка или парень. Из этого можно сделать выводы о воспитании и порядочности. Раньше девушки вообще знакомились со своими женихами только в день свадьбы, но со временем, конечно, все стало не так строго. Осетинка может выйти не за осетина, хотя в приоритете все-таки своя национальность.

Сначала переписывались, потом уговорил ее увидеться, но она согласилась с условием, что сестра будет с нами. Потом была еще встреча, и еще одна. Мне Мадина понравилась, но в какой-то момент общаться перестали — что-то ее отпугнуло. Видимо, моя серьезность. Она сказала, что будем друзьями. Но не верю я в дружбу между мужчиной и женщиной (улыбается). Со временем опять нашли друг друга. Она все это время наблюдала за мной в «Инстаграме» — видимо, присматривалась. В какой-то день, наверное, не выдержала и поставила «лайк». Ну а после этого я уже взял быка за рога.

«Предложение делал в Уфе, когда она впервые приехала ко мне. Приезд, конечно, был спонтанный, я получил тяжелую травму, и она приехала поддержать и помочь». Фото инстаграм Мадины Засеевой

Предложение делал в Уфе, когда она впервые приехала ко мне. Приезд, конечно, был спонтанный, я получил тяжелую травму (перелом ноги, — прим. ред.), и она приехала поддержать и помочь. Хотя у нас так не положено, ведь мы еще не были женаты. К этому моменту я уже знал, что буду делать предложение, и оставалось только все продумать. Хорошо, что у меня есть такие друзья, как Слава Кротов и Вагиз Галиулин, ну и плюс Сергей Тыртышный. Они мне помогли, потому что со сломанной ногой у меня мало что получилось бы. Вышло все прикольно, конечно же, она и не подозревала о моих намерениях, наверное. Ведь общались мы на тот момент совсем недолго. Выглядел я с двумя костылями, конечно, очень смешно — романтика зашкаливала.

«Мама хотела отдать в тхэквондо»

— Расскажи о своем детстве.

— Детство у меня было настоящее. Прямо есть что вспомнить. Бывали и в очень страшных местах, и в опасных. И из ружья сторожа в нас стреляли, правда, солью. И в милицию забирали. Закаляла меня улица. Тогда время было хорошее, это сейчас непросто. Страшно порой отпускать детей одних на улицу.

— Как в твоей жизни появился футбол?

— Я пропадал где-то целыми днями, поэтому родители решили отдать меня в какую-нибудь секцию. Мама хотела на тхэквондо, папа — на футбол. Я лично больше поддерживал маму, но отец настоял на своем. Сначала тренировался только потому, что папа заставлял — не было интереса. Но благодаря первому тренеру Валерию Алексеевичу интерес пришел, потом появилась и мечта. Для всех начинающих ребят очень важен первый тренер. Хорошо, когда он как второй отец. Валерий Алексеевич не только в футбольном плане нас обучал, он нас и воспитывал, и учил смотреть друг за другом. Учил быть хорошими людьми и сильными товарищами.

— Ты сразу стал полузащитником?

— Сначала был правым защитником. Так и играл до тех пор, пока не попал во взрослый футбол. Скажу так: главное для любого футболиста — быть полезным своей команде. А моя любимая позиция — это, как в современном футболе говорят, нижний опорный полузащитник.

— Много забивать удавалось?

— В юношах голов было немало. Но потом как-то не пошло с этим делом. Но ведь футбол — командная игра, и если команда выигрывает без твоих голов, то это тоже неплохо (улыбается). Это я так себя утешаю. А первый свой гол и не вспомню уже.

«Мне просто очень нравится цифра 13. Не могу сказать, что я суеверный или наоборот. Где-то суеверный, где-то нет. Но, в принципе, эта цифра принесла мне много счастливых моментов в футболе». Фото fc-anji.ru

— Твой номер 13. Как ты с ним себя чувствуешь? Другие номера в твоей жизни были?

— Мне просто очень нравится цифра 13. Не могу сказать, что я суеверный или наоборот. Где-то суеверный, где-то нет. Но, в принципе, эта цифра принесла мне много счастливых моментов в футболе. Привык я к ней. Да и родных приучил. Теперь дарят кепки с номером 13, рисунки. А играл и под «2», и под «5», и под «69». В общем, был в поиске своего.

«С «Атлетико» будет битва!»

— На каком месте собираетесь закончить нынешний сезон?

— Ну, глядя на таблицу, понимаешь, что выше шестого не прыгнуть (улыбается). И ниже, естественно, уже не хочется, ведь с каждым годом хочется улучшать результат. В прошлом сезоне были седьмыми, в этом хотим быть шестыми. Если получится выйти в Европу и сыграть с условными «Арсеналом» или «Миланом», мы, конечно же, будем не против. Представляешь, если на «Нефтяник» приедет «Атлетико» (Мадрид) — вот это будет битва! (Смеется.)

— Чего ждешь от ЧМ-2018? Какие шансы у россиян?

— Шансы у нашей сборной хорошие. Потому что домашний чемпионат придаст мотивации, игроки будут рвать и метать. А в футболе настрой и характер важнее всего. И, думаю, до четвертьфинала пройти нам вполне по силам. А ставлю на Аргентину с ее «инопланетянином». (Улыбается.)

— Свой первый гол в составе «Уфы» помнишь? Когда забьешь второй?

— Да, тот гол, конечно, дал нам кучу эмоций, ведь мы вышли в полуфинал Кубка! Это случилось впервые, было очень круто. Естественно, понимаю, что надо забивать больше, возможности бывают. Осознаю и все шуточки — мол, вот, за семь лет всего один гол (улыбается). С одной стороны, злит, а с другой… Знаете, за все время пребывания в «Барселоне» Маскерано забил, по-моему, всего один гол. Но сколько он принес пользы! Вот я и пытаюсь приносить пользу, какую могу. Не могу сказать, когда забью еще — сейчас выхожу нечасто. Это выбор тренера, и я должен уважать этот выбор, как бы банально это ни звучало. Молчать и продолжать работать. Главное, чтобы команда в целом прибавляла и набирала очки.

— На одной из фотографий ты стоишь спиной на фоне гор. Что они для тебя?

— Горы для меня очень многое значат! На самом деле все просто. Я родился и вырос в тех краях, где все вокруг — горы. Очень привык к ним, полюбил. В горах обретаю спокойствие. Дышу там всей грудью, всей душой.

«Парк Якутова, конечно. Ухоженный очень, молодцы власти, что смотрят там за всем». Фото ufacity.info



— Привык к Уфе?

— Конечно. Нравится тут жить. Нравится и всем моим родным и друзьям, которые приезжают погостить. Для меня город очень уютный. И не маленький. Но при этом доехать с одного конца до другого можно за 20—30 минут. Каждый день так езжу, потому что живу в центре, а стадион в Черниковке. Но уже привык, доезжаю на одном дыхании.

— Есть любимые места?

— Парк Якутова, конечно. Ухоженный очень, молодцы власти, что смотрят там за всем. Еще люблю гулять на Телецентре, возле памятника Салавату Юлаеву. Очень красивое место. Всех родственников туда везу, потому что это место известно не только в Башкирии.

А насчет заведений… Ходим в кино, поужинать — ресторанов куча, где вкусно готовят. Раньше очень часто ходил, теперь стараемся больше готовить сами. Нет ничего лучше, вкуснее и роднее домашней еды. Еще одно из самых любимых мест — «Уфимские бани». Там очень крутая парная.

Всегда жду «зеленое дерби»

— Не раз ты был замечен и на хоккее.

— Конечно, слежу за «Салаватом»! Команда уже с историей, из сезона в сезон показывает хороший хоккей. Помню и сумасшедший год чемпионства. Тогда я был не в Уфе, но смотрел видео, фото — город стоял на ушах. Было на самом деле круто. Сам хоккей предпочитаю смотреть вживую, по «телеку» не испытываю тех эмоций. Атмосфера на «Уфа Арене» потрясающая. Хорошо болельщики поддерживают, есть культура боления.

— Как оценишь прошедший сезон «Салавата»?

— Считаю, сыграли достойно. Конечно, могли и дальше пройти, но что поделать… Всегда жду «зеленое дерби» с «Ак Барсом». Вот это настоящее противостояние, вызывающее большой ажиотаж. И очень надеюсь, что и футбольное дерби между двумя республиками не будет уступать по атмосфере и накалу!