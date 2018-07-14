Катрина Душанбаева: «Выезд в Казань — это просто ужас какой-то»

Только у ФК «Уфа» в РФПЛ есть «Женский сектор»

Футбольный клуб «Уфа» многими дорогами идет первым, и в большинстве своем эти ходы оправданы. Очередная фишка «горожан» — «Женский сектор», существующий в РФПЛ в единственном числе. Об истории возникновения этой фанатской группы поддержки и ее болельщицких буднях в интервью «Реальному времени» рассказала ее лидер Катрина Душанбаева.

С мира по нитке — уфимский «Женский сектор»

— Как пришла идея организовать «Женский сектор»? Кто был инициатором?

— Спонтанно. Я ходила на матчи одна в течение года и, глядя на «вираж», подумала, почему бы не собрать женский фан-сектор. Ведь есть много девушек, которые искренне любят футбол и нашу команду. Обратилась в футбольный клуб с идеей, она им понравилась, так сектор и возник.

— Кто в него входит? Чем занимаются ваши девушки?

— В наш сектор входят девушки, которые просто любят футбол. Нам неважно их семейное положение, национальность, вероисповедание и прочее. Главное — любовь к футболу. Да и по призванию, роду занятий все абсолютно разные. Есть девчонки с заводов — УМПО, УППО, «Гидравлика», школьницы, телеведущие, сценаристы, режиссеры, медики и учителя. Много девушек.

— За кого они болели до появления «Уфы»?

— Ох, за разные команды! Были фанатки «Зенита», ЦСКА, «Локомотива». Я сама болельщица ЦСКА с большим стажем, но в матче «Уфа» — ЦСКА буду, конечно, за уфимцев. Да и в принципе, если бы могла распределить команды по местам в РФПЛ, первой была бы «Уфа», далее ЦСКА и на третьем месте «Локо», наверное.

— Каковы условия вступления в ваш сектор? Есть денежные взносы?

— Взносы — громко сказано. Иногда скидываемся на плакаты, билеты.

«Финансово клуб в жизни сектора не участвует»

— Как тесно вы сотрудничаете с футбольным клубом? Как он вас поддерживает — только организационно, или и материально тоже?

— С ФК мы достаточно плотно работаем в плане организации. Нас часто приглашают на мероприятия, в которых девочки с удовольствием участвуют. Весной совместно с клубом провели первый футбольный турнир среди любительских команд, посвященный 8 Марта. Но финансово клуб в жизни сектора не участвует.

— Кто спонсирует «Женский сектор»?

— На мелкую атрибутику, такую как ободки и помпоны, скидываемся сами. Плакаты и флаги купили вместе. А с формой помог спонсор — директор компании грузоперевозок. Спонсорская эмблема есть на наших футболках. Ну а с пледами помог клуб объединенных болельщиков.

— Помнится, вы поддерживали «Уфу» и в метель, и в мороз. Что звало на стадион в такую погоду?

— Любовь к футболу и команде. Многие в частые перерывы с нетерпением ждут матчей, поэтому мало кто обращает внимание на непогоду.

«В наш сектор входят девушки, которые просто любят футбол. Нам неважно их семейное положение, национальность, вероисповедание и прочее. Главное — любовь к футболу». Фото vk.com/fk_ufa_girl



«Мы на сцене станцевали под хит Ильнура Юламанова «Салават не отставай!»

— Какие акции запомнились вам больше всего?

— Наверное, презентация новых игроков после зимнего перерыва — Сейдахмета и Неделчару. Здорово было — мы на сцене станцевали под хит Ильнура Юламанова «Салават, не отставай!».

— Там танцевали многие девчонки из вашего сектора, а в клипе — вроде бы только Алена Гаврюшина, исполнительница главной роли?

— Да, именно так.

— А как Алена попала в этот нашумевший клип?

— Ее пригласил пресс-центр. Изначально была идея создания вирусного клипа, и я считаю, что цель была достигнута. Правда народ у нас сначала пишет, потом думает. Очень обидно было читать комментарии некоторых недалеких людей. Но Алена у нас — молодец, ходит на все матчи и мероприятия клуба, занимается в нашей команде, присутствует на эфирах.



— Кто работал над дизайном атрибутики сектора — кружками, магнитиками, брелоками? Кто реализовывал эти идеи?

— Дизайн логотипа и флагов сделал Георгий Рогалев, дизайн атрибутики и всех афиш — Владислав Тоскин. Ребята помогли безвозмездно, «за идею». Огромное им за это спасибо!

— У вас есть отдельный сектор на стадионе, или болеете где придется? Места платные или хотя бы со скидкой?

— У нас свой сектор номер 5. Спонсор заранее бронирует нам места. До спонсорской помощи ходили за свой счет.

— Есть ли подобие «Женского сектора» у нас в стране?

— Насколько нам известно, мы первые и пока единственные в России.

«Сборная России? Обидно до слез»

— Как ты относишься к тому, что в Уфе не была организована фан-зона к чемпионату мира?

— Лично я игры чемпионата смотрела на работе, так что наличие фан-зоны меня не особо волновало. Наверное, было бы здорово собраться со всеми болельщиками где-то и вместе болеть за команду. Но, повторюсь, я в любом случае была на съемках и вряд ли насладилась бы этим мероприятием.

— Твои впечатления от игры сборной России на домашнем чемпионате?

— Выступлением сборной довольны. Именно так, без восторга. Могли добиться большего, если бы не ошибки, которые сами и совершили. Было очень обидно, до слез, даже до плача. Но, думаю, на следующем чемпионате Европы будет лучше.

— Чего ждете от выступлений «Уфы» в Лиге Европы, в новом сезоне в Премьер-лиге?

— По поводу Лиги ничего не могу сказать, не знаю, какие будут команды, да и не было времени изучать. В чемпионате, думаю, по силам взять пятое место. У нашей команды есть характер, а это самое главное!

«Жаль на «Амкар» больше не съездим»

— Какие выезды с командой запомнились больше всего?

— Выезд в Пермь. Пермяки встретили очень тепло и радушно. Очень жаль, что больше не сможем повторить этот выезд, так как «Амкара» больше нет.

А еще запомнился выезд в Казань. Это был просто какой-то ужас, который даже вспоминать не хочется. Дороги перекрыли, не предупредив об этом фанатов. Часа полтора ехали к стадиону, в итоге оставили машину и пошли пешком километра три. А после матча около двух часов нас не выпускали со стадиона, якобы в целях безопасности. Стадион опустел, мы замерзли, продрогли, но нас не пускали к камерам хранения, где были теплые вещи. В общем, Казань — тот город, в который если и буду теперь ездить, то с большой неохотой. Возможно, что-то изменится.

«На мелкую атрибутику, такую как ободки и помпоны, скидываемся сами. Плакаты и флаги купили вместе. А с формой помог спонсор — директор компании грузоперевозок». Фото vk.com/fk_ufa_girl



— Планируете выезд на ответную игру в Лиге Европы?

— Кто-то планирует. Обидно, что между матчами всего четыре дня. Очень хотелось провести свой отпуск в Европе, но, видимо, не судьба.

— В последних матчах прошлого сезона у вас появился заряд «Столица меда». Кто автор?

— Однажды я была в Анапе на форуме от своего университета. Там были представители разных вузов из разных регионов России. Подружились с ростовчанами, они любили покричать: «Столица юга!». На это мы стали кричать фразу «Столица меда!». Так кричалка, спонтанно придуманная на форуме, стала основной на нашем секторе.

— «Уфа» не торопится с «рождением» своего маскота. Может, пропустить вперед девушек в этом вопросе, и именно «Женский сектор» предложит персонаж, узнаваемый во всей Премьер-лиге?

— Маскот? Отличная идея, можно подумать на досуге!

