Константин Худяков: «Мы знаем, как тяжела жизнь художников в регионах...»

Вице-президент Российской академии художеств об итогах проекта «Красные ворота / Против течения — 2018»

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле стартовал цикл мероприятий в рамках межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения — 2018». Руководитель и автор проекта — вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого союза художников России Константин Худяков.

Организаторы проекта рассмотрели более 700 заявок от художников (это более 6000 произведений: живопись, графика, скульптура, цифровое искусство, фотография). 30 из них стали финалистами — лауреатами премий имени Петрова-Водкина, Репина, Фешина, Сычкова и Церетели.