Когда характер «Ак Барса» — в команде: казанцы вырвали победу в Нижнем

Волевой камбэк в «Волжском дерби» доказывает, что переламывать игры «барсы» могут и без «дядек»

Прилетев в Нижний Новгород после «отданного» практически выигранного матча в Нижнекамске, казанцы по классике жанра должны были быть злыми как никогда. Вместо этого «Ак Барс» преподнес болельщикам триллер, когда так же, как и в Нижнекамске, провалил второй период, но на этот раз игру все-таки спас и победил (4:3). Большие амбиции Нижнего Новгорода, особая фигура «Волжского дерби» — Потапов, провальные вторые периоды «барсов» и волевой характер казанцев без признанных возрастных лидеров команды. Об этом и многом другом — в материале «Реального времени».

В Нижнем Новгороде хотят большего

Выдав мощный старт сезона и с ходу вырвав первую победу у только-только разгромившего «Ак Барс» в Кубке Открытия СКА, нижегородское «Торпедо» по ходу сезона постепенно успокоилось и вернулось к своему привычному месту в середине кубковой восьмерки в таблице. Вот только на этот раз — в Восточной конференции, куда в межсезонье дирекция КХЛ перевела торпедовцев.

Этот перевод стал мерой не столько неожиданной, сколько вынужденной. В руководстве КХЛ принялись кромсать маленькие клубы с восточного фланга географии лиги, и кем-то его пришлось заполнять. Нижегородцы подошли отлично — опыт выступления на Востоке у них уже есть, да и географически находятся ближе к Казани.

Под новым соусом в Нижнем Новгороде хоккейный год начался не только в связи со сменой дислокации, но и впервые за долгие годы сюда прибыл новый специалист взамен поднадоевшему всем, да и давно достигшему своего потолка в Нижнем Новгороде Петерису Скудре. Новый специалист, Дэвид Немировски, получил прилично обновленную команду. Распустил засидевшихся в команде хоккеистов. Состав обновился процентов на сорок. Ушли защитники Григорий Желдаков, Федор Беляков и нападающий Вячеслав Кулемин. Наконец, многолетний капитан Геннадий Столяров под радостные крики местных болельщиков был отправлен восвояси.

Новый специалист, Дэвид Немировски, получил прилично обновленную команду



Зато взятые взамен легионеры — Филип Хольм, Мэтью Боди, Энди Миле — пришлись ко двору. Разве что атакующий защитник Хольм порой как-то забывает, что его задача еще и сзади отрабатывать, а не только очки набирать (14 очков (3+11) при «-7» полезности).

Пятое место на Востоке у «Торпедо» — дело привычное, примерно на таком же уровне держались и при Скудре. Так или иначе, судить будут уже по плей-офф. При Скудре дальше «проклятого» второго раунда «Торпедо» не проходило. А судя по выстроенной бизнес-модели и стартующем вскоре строительстве новой арены, в Нижнем Новгороде мечтают о большем. Груз на плечах Дэвида Немировски больше, чем когда-либо был у Петериса Скудры.

Состав перетрясли, но...

«Ак Барс» же прилетел в Нижний Новгород сразу после любопытнейшего матча в Нижнекамске, где каким-то чудесным образом отдал победу, ведя в счете 2:0, и увез одно очко. «Нефтехимик» же озолотился на два. Тренерский штаб казанцев решил пойти на рокировку состава сразу по нескольким позициям. Андрей Педан перед вылетом в сборную получил день отдыха, а заменил его Лямкин. Андрей Попов занял освободившееся место Даниса Зарипова, который вновь пропускал матч по «плановой ротации», а Артем Михеев занял место в третьем звене с Лукояновым и Потаповым.

А к Алексею Потапову в «Волжском дерби» внимание всегда было повышенное. Перейдя при не слишком приятных обстоятельствах в Казань, Алексей вот уже второй год выходит на игры против «Торпедо» сверхзаряженным. Чего стоит только его хет-трик в первом же очном противостоянии. За все оставшиеся матчи прошлого сезона он забросил только две шайбы. Отгадайте, в игре против кого он забил четвертый гол? Верно, против «Торпедо». Открыл счет своим голам 97-й номер и в нынешнем сезоне во время первой встречи с бывшей командой. Странно лишь, что Билялетдинов решил на этот раз в отсутствие Зарипова капитанскую нашивку ему не давать. Марков взял эту роль в матче.

Сетдикову осталось подхватить приземлившуюся шайбу и переиграть Эмиля Гарипова — 1:0

«Волжское дерби» не дерби без шайбы Алексея Потапова

Первые десять минут матча отметились волнообразным характером. Сначала «барсы» устроили мощный навал, задав высокие скорости. Была ли идея в быстрой шайбе или нет, но так или иначе нижегородцы эту прыть вскоре подавили и игру выровняли.

«Торпедо» стало действовать в своем фирменном и излюбленном в нынешнем сезоне стиле: с помощью длинных передач (нередко высокими забросами) в среднюю зону, где поджидал уже разгоняющийся форвард. Такая футбольная тактика помогла волжанам вырвать победу у того же СКА.

Дала результат эта «немировская» задумка и в этом матче — за пять минут до первого перерыва. Нижегородцы перехватили шайбу при позиционной атаке казанцев, Никита Сетдиков тут же рванул в сторону казанской зоны, а Мэтью Боди, увидев это, снаряд закинул по воздуху — все по классике. Пол Постма попытался перехватить шайбу клюшкой, но попасть по ней в воздухе не сумел. Так что Сетдикову осталось подхватить приземлившуюся шайбу и переиграть Эмиля Гарипова — 1:0.

Но какой же это был бы матч «Ак Барса» и «Торпедо» без дежурной шайбы от Алексея Потапова, который буквально в каждом очном матче без шайб не уходит? Петерис Скудра, некогда «замариновавший» игрока на лавке, уже давно Нижний покинул, а Алексей продолжает доказывать, что в родном городе сделали ошибку, когда отпустили его. На финише стартового периода Потапов подправил наброс Артема Лукоянова со средней дистанции — 1:1.

Хозяева льда ответили хорошо подготовленной позиционной атакой, апофеозом которой стала передача на совершенно свободно стоящего перед воротами Дениса Баранцева, который метров с шести «расстрелял» Гарипова – 2:1

Вторые периоды становятся ахиллесовой пятой казанцев



На свидание с Тихомировым на скорости убегал Джастин Азеведо на старте второго периода. Тихомирова канадец обыграл, но выпущенная из рук клюшка защитника покатилась в ворота, а заодно и спасла «Торпедо» от отправленной по льду шайбы. Через несколько минут вдоль борта обежал практически всю оборону нижегородцев Ткачев, а, сблизившись, вратаря обыграть не смог. «Ак Барс» был близок к тому, чтобы открыть счет.

На это хозяева льда ответили хорошо подготовленной позиционной атакой, апофеозом которой стала передача на совершенно свободно стоящего перед воротами Дениса Баранцева, который метров с шести «расстрелял» Гарипова — 2:1. Обновленный шлем Эмиля, может, и красивый, но фарта или мастерства ему точно не добавил. Как и реакции.

Удаления во втором периоде пошли одно за другим с такой частотой, что и припомнить было сложно, когда команды играли в полных составах. Удалился не вовремя казанец Дмитрий Юдин. И уже к концу своего большинства «Торпедо» сотворило третью шайбу. Это Даниил Ильин удачно выскочил на ворота Гарипова, играючи расправившись с голкипером «Ак Барса».

После таких событий, казалось, команде нужно срочно взбодриться и прибавить в скоростях. Но проблема в том, что кроме Роба Клинкхаммера так никто и не проснулся. Только канадец пытался разбавить «сонное царство» стычками на льду. Разок Роб со злостью наказал Даниила Ильина прямым ударом в челюсть за его неджентльменское поведение на льду. Где-то рядом словесно его поддерживал Батыршин. Вот в общем-то и все. Как бы Роб ни старался, его настрой во второй двадцатиминутке так никто и не подхватил.

Это уже второй подряд проваленный второй период. Не вышла срединная часть игры у казанцев и в Нижнекамске. Почему такое «проседание» в игре происходит именно во вторых периодах? Над этим предстоит поломать голову тренерскому штабу уже в Казани во время недельного перерыва на матчи сборных.

Шайбу «закопал» Александр Бурмистров – 3:3

Характер «Ак Барса» не в Свитове или Зарипове, а в команде

Зато в третьем периоде казанцы, наконец, напрягли свои силы и стали действовать настойчивее. План по спасению матча начал работать через четыре минуты после перерыва. Казанцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, а Андрей Марков, не долго думая, прицельно щелкнул от синей линии. Голкипер хозяев Тихомиров не выручил — 3:2.

Казалось, что, пропустив, «Торпедо» нашло антидот к казанской гиперреактивности. На долгие десять минут «чистого» времени игра успокоилась, а взрыв произошел за шесть минут до конца основного времени, когда Михаил Глухов подхватил шайбу у борта и уверенно пошел на сближение с вратарем, попутно обыгрывая защитников. И ведь сработало! Шайбу Михаил до ворот довел, а уже тут ее в трафике «закопал» Александр Бурмистров — 3:3.

А когда до конца матча оставалось две с половиной минуты, казанцы подловили хозяев льда на ошибке и вывели Станислава Галиева на рандеву с Тихомировым. При сближении с вратарем того сбили клюшкой, но пострадавший реализовать буллит не смог. Это уже пятнадцатая игра Галиева, в которой он не может забросить шайбу. В последний раз он забивал свой гол именно в Нижнем.

Зато эффектной шайбой отличился Артем Лукоянов уже во время овертайма, когда нижегородцы сфолили, а на лед вышел четвертый казанец. Так казанцы вырвали победу в практически уже проигранном матче. А учитывая, что забивать для этого пришлось трижды, можно смело говорить, что с характером у команды все в порядке. Причем и без «дядек» Свитова с Зариповым. У «Торпедо» же это поражение стало первым в последних пяти играх.

Эрик Добролюбов, фото hctorpedo.ru