Ноль в атаке и очках — беспомощный «Рубин» на фоне скромного выходца из ФНЛ

Казанцы прервали серию без поражений в Оренбурге

На сегодняшний день «Рубин» был самой непобедимой командой РПЛ. До сегодняшнего матча казанцы в 11 играх проиграли лишь один раз, что является лучшим показателем в Лиге. И случилось это довольно давно — 13 августа, когда команда Курбана Бердыева уступила питерскому «Зениту» в Казани. С учетом матчей Кубка России серия без поражений татарстанского клуба составила уже 11 игр. Сбой пришелся на матч в Оренбурге, против одноименной команды, которую можно считать одним из открытий сезона. Прогнозируемые проблемы для «Рубина», «закостенелая» атака и поражение (0:1) без шансов на фоне скромного «Оренбурга» — в материале «Реального времени».

Еще до игры эксперты прогнозировали проблемы для «Рубина»

Перед сезоном от «Оренбурга» ждали лишь борьбы за выживание, однако главный тренер команды Владимир Федотов сумел поставить сбалансированный футбол, который принес клубу комфортное 9-е место в таблице, с отставанием от того же «Рубина» всего на три очка. У «Оренбурга» своя позитивная серия, хоть и не такая внушительная, как у Казани, — клуб не проигрывал уже в трех последних турах РПЛ. Некоторые эксперты, в частности Валерий Рейнгольд, высоко оценивали шансы «Оренбурга» в сегодняшнем матче.

«Мне кажется, что «Оренбург» выиграет у «Рубина». Команда играет дома, народ ходит на игры, поэтому они сегодня дадут бой. Это самое время показать себя во всей красе. Показать, на что способна команда. Думаю, что «Рубин» Бердыева не справится в этот раз, хоть у них сейчас и очень впечатляющая беспроигрышная серия», — сказал бывший футболист «Чемпионату».

За какие заслуги Полоз в сборной?

Казанцы же в случае сегодняшней победы догоняли бы по очкам «Ростов», который расположился в зоне еврокубков — на 4-м месте в таблице. Между тем текущий тур РПЛ «крайний» перед очередной паузой, связанной с матчами сборных. Станислав Черчесов определился по составу сборной России на очередные матчи — против Германии (контрольная игра) и Швеции (Лига наций). В списке из 26 игроков аж четыре игрока «Рубина» — Федор Кудряшов, Егор Сорокин, Руслан Камболов и Дмитрий Полоз. Любопытно, что все они не являются сильнейшими игроками в «ростере» «Рубина». Меньше всего вопросов по Федору Кудряшову и Руслану Камболову, тогда как Егор Сорокин не имеет постоянного места в основе, а Полоз абсолютно незаметен на поле уже который матч подряд.

Егор Сорокин — самый ценный актив «Рубина» в линии обороны



Несколько слов о составе «Рубина» на матч в Оренбурге. Важнейший гол центрального защитника Егора Сорокина, спасшего казанцам игру против «Спартака», открыл дорогу молодому игроку в основной состав, где его хотелось бы видеть куда чаще. Все-таки Егор Сорокин — самый ценный актив «Рубина» в линии обороны с учетом до сих пор здравствующего лимита на легионеров в нашем чемпионате.

Курбан Бердыев не поменял форвардов после провала атаки со «Спартаком»

В то же время в основе «Рубина» после долгого восстановления после травмы объявился Ибрагим Цаллагов. Сердар Азмун так и не восстановился после столкновения с Павлом Могилевцем на тренировке, и пару Дмитрию Полозу в атаке, как и в игре со «Спартаком», составил Хорен Байрамян. Интересно, что данная конфигурация атаки против «красно-белых» запорола немало голевых моментов, но Курбан Бердыев решил ничего не менять и сегодня, оставив в резерве Бухарова и Шекари. Матч показал, что зря. В Оренбурге «Рубин» в атаке смотрелся еще хуже, чем против «красно-белых».

На старте же матча «Оренбург» сумел навязать свой футбол соперникам, владел мячом. Но не более того. Единственный момент состоялся на 7-й минуте, когда Мишкич пробил прямо в руки голкиперу гостей Коновалову. В остальном «Рубин» был предельно сконцентрирован в обороне, не позволяя хозяевам трансформировать тотальное владение в действительно опасные моменты.

На старте матча «Оренбург» сумел навязать свой футбол соперникам



Навас — это хорошо, но пора думать о будущем «Рубина»

Интересно, что стоило казанцам чуть позже забрать мяч, как тут же «Рубин» нарвался на контратаку, которую хозяева обязаны были завершить взятием ворот. На 29-й минуте Сутормин промчался по флангу и прострелил, и лишь Уремович в отчаянном подкате опередил форварда, да так, что чуть не забил в свои ворота. Мяч от ноги защитника угодил в перекладину.

Отметим, что автор прострела играючи убежал от 38-летнего Цезаря Наваса. Опыт испанца по-прежнему востребован в «Рубине», однако Курбану Бердыеву стоит уже подумать о будущем и больше «наигрывать» более молодых, а значит, более перспективных с точки зрения футбольной коммерции футболистов. Тем более в условиях необходимости соблюдения требования УЕФА по линии финансовой Fair Play.

Концовка тайма прошла под диктовку «Оренбурга», который вновь больше владел мячом, но второй 100-процентный шанс хозяева создали вновь в быстрой фланговой атаке. Уже в добавленное время Чиркина вывели практически на пустые ворота, но тот банально не попал по мячу после очередного флангового прорыва и прострела в центр штрафной. Первый тайм «Рубин» точно не мог занести себе в актив.

Ноль ударов по воротам «Оренбурга»

Как и второй. Сразу после перерыва ничего на поле не поменялось. «Оренбург» как мог атаковал, а «Рубин» только отбивался. На 56-й минуте в результате очередной массированной атаки хозяев мяч подхватил Афонин и пробил в створ ворот, но дорогу мячу преградила рука Федора Кудряшова. 100-процентный пенальти четко реализовал Сутормин, играючи обхитрив Коновалова — 1:0.

На 63-й минуте судья обязан был удалить голкипера казанского клуба Коновалова за фол последней надежды на Галаджане



Эпизод в целом немного выглядел нелогичным. Но только если не смотреть на статистику, которая красноречиво сигнализировала о ноле ударов по воротам «Оренбурга» за 56 минут игрового времени. Такую игру «на отбой» против скромного «Оренбурга», пусть и на выезде, нельзя было представить в лучшие годы «Рубина» при Курбане Бердыеве. Сейчас дела в казанском клубе далеки от идеала.

Судья простил Казань, не удалив вратаря «Рубина»

На пропущенный гол Бердыев отреагировал выходом на поле Александра Бухарова, который заменил провалившего уже очередной матч Дмитрия Полоза. Если в следующем матче этот форвард вновь появится в основе, то это вызовет большие вопросы к тренерскому штабу «Рубина». Замена же эффекта не принесла. На 63-й минуте судья обязан был удалить голкипера казанского клуба Коновалова за фол последней надежды на Галаджане. Судья явно простил казанского голкипера. Красная карточка здесь выглядела бы уместнее выданной желтой. Момент возник в результате очередной пропущенной быстрой контратаки со стороны обороны «Рубина».

Ни выход Бухарова, ни позже Могилевца (вместо Подберезкина) ничего не дал в плане атаки, кроме хаотичного навала на последних минутах встречи в исполнении «Рубина». Хаос этот в итоге логично завершился красной карточкой для Егора Сорокина, который страшным внешне фолом остановил очередной контрвыпад хозяев.

В целом результат, а главное, игра, безусловно, не вызывают оптимизма. Если в предыдущих матчах казанцам частенько везло вырывать ничьи и даже победы на последних секундах матча, то с исчезновением фарта (который величина всегда непостоянная) мы видим беспомощный «Рубин» на фоне довольно скромного «Оренбурга».

Артур Халилуллов, фото vk.com/fcrk